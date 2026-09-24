Perú

Florcita Polo gana batalla legal a Néstor Villanueva y pide pensión de S/10.000 para sus hijos: “Él está lucrando con mis hijos”

El abogado de Florcita explicó que los gastos de los menores aumentaron por su edad, educación y nuevas actividades

Néstor Villanueva confirma que fue mantenido por Florcita Polo, pero aclara: “Yo le enseñé a cocinar”
Florcita Polo gana batalla legal a Néstor Villanueva por aumento de pensión: este es el monto que pidió
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Florcita Polo volvió a pronunciarse sobre el conflicto legal que mantiene con Néstor Villanueva por la pensión de alimentos de sus dos hijos. La hija de Susy Díaz aseguró que obtuvo un resultado favorable luego de presentar una nueva solicitud para incrementar el monto que el padre de sus menores hijos debe aportar mensualmente. El pedido contempla una cifra considerablemente superior a la que se venía pagando.

La disputa se reactivó a inicios de setiembre, cuando Florcita presentó una nueva solicitud relacionada con la pensión de alimentos. De acuerdo con lo expuesto en el programa América Hoy, el monto que se venía considerando era de S/4.000 para ambos menores, mientras que el nuevo pedido ascendía a S/10.000.

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El caso generó una respuesta inmediata de Néstor Villanueva, quien cuestionó la decisión y aseguró que, además de enfrentar un incremento de la pensión, tiene dificultades para mantener contacto con sus hijos. El cantante utilizó sus redes sociales para expresar su posición y dejar en claro que continuará reclamando por ellos.

La hija de Susy Díaz recurrió nuevamente a la vía judicial para solicitar un incremento de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Su abogado explicó las razones detrás del pedido y reveló el monto solicitado. TikTok.

¿Por qué Florcita Polo pidió aumentar la pensión de sus hijos?

El abogado Ysrael Castillo, representante de Florcita Polo, explicó en América Hoy las razones por las que se solicitó modificar el monto de la pensión. Según detalló, las necesidades de los menores han cambiado con el paso del tiempo y actualmente existen mayores gastos vinculados con su crecimiento y educación.

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Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.
Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, señaló el abogado.

Flor Polo – Florcita Polo – Néstor Villanueva – Perú – entretenimiento – 21 septiembre
Tras una relación mediática y una separación complicada, Florcita Polo y Néstor Villanueva vuelven a la agenda pública con la confirmación del ingreso del cantante al programa de confesiones. (Instagram)

Florcita Polo celebra resultado favorable y cuestiona a Néstor Villanueva

Tras conocer el resultado del proceso, Florcita Polo manifestó su satisfacción y aseguró que decidió hablar públicamente sobre el tema después de haber guardado silencio durante un periodo prolongado.

Flor Polo – Florcita Polo – Néstor Villanueva – Perú – entretenimiento – 21 septiembre
La empresaria y figura televisiva dejó claro que prefiere la tranquilidad familiar y el bienestar de sus hijos antes que entrar en polémicas, mientras crece la expectativa por las declaraciones de su expareja en televisión (Instagram)

Sí, felizmente, gracias a Dios la verdad salió a la luz, no me gusta hablar de estas cosas pero creo que ya es momento de hablar porque ese señor se pasó demasiado, está lucrando con mis hijos y diciendo cosas falsas que estoy muy cansada, no he dicho nada por respeto a mis hijos”, afirmó.

La empresaria también cuestionó las declaraciones que Néstor Villanueva ha realizado públicamente sobre su situación familiar. Florcita sostuvo que durante todo este tiempo optó por no responder para evitar una mayor exposición de sus hijos, pero consideró que la situación llegó a un punto en el que debía pronunciarse.

Flor Polo – Florcita Polo – Néstor Villanueva – Perú – entretenimiento – 21 septiembre
Con firmeza, Florcita Polo señaló que se puede salir adelante sin recurrir a conflictos públicos, luego de enterarse de la próxima aparición de Néstor Villanueva en el programa de confesiones. (Instagram)

Néstor Villanueva cuestiona el aumento y habla de sus hijos

Por su parte, Néstor Villanueva reaccionó al proceso y expresó su desacuerdo con la situación. El cantante cuestionó el incremento de la pensión y, al mismo tiempo, aseguró que enfrenta dificultades para ver a sus hijos.

¿Por qué tanta maldad? Señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años (…) ¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, escribió.

Florcita Polo Díaz
Florcita Polo Díaz

Néstor Villanueva también habló sobre la tenencia de los hijos

En otra publicación, el cantante hizo referencia a la situación de padres que, según su postura, enfrentan dificultades para ejercer su vínculo con sus hijos. En ese mensaje sostuvo que había llegado el momento de cuestionar los casos en los que las madres utilizan a los menores como “rehenes”.

Néstor Villanueva no puede ver a sus hijos con Florcita.
Néstor Villanueva no puede ver a sus hijos con Florcita. (Foto: Captura de IG)

La deuda que también forma parte de la disputa

A la discusión por el nuevo monto solicitado se suman otros pagos que, según lo expuesto en el programa, permanecen pendientes. En el reporte se mencionó una deuda acumulada de aproximadamente S/6.000, además de un monto correspondiente a los periodos 2024 y 2025, calculado en S/14.000.

Estas cifras forman parte de los reclamos económicos expuestos alrededor del caso y se suman al pedido para modificar la pensión mensual.

Florcita Polo no desea conciliar, y continúa con su demanda contra Néstor Villanueva.
Florcita Polo continúa con su demanda contra Néstor Villanueva. | captura/América TV

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