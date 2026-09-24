“Se cayó la sorpresa”, la inesperada confesión de Cenaida Uribe previa a la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Cenaida Uribe realiza una revelación con respecto a la Federación Peruana de Vóley. - Crédito: Difusión

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Los planes cambiaron en Alianza Lima a pocos días de la esperada Noche Blanquiazul 2026. Cenaida Uribe adelantó que podrían llegar refuerzos de último momento, pero las cosas no salieron como se planearon.

La jefa del equipo victoriano tuvo que recalcular y aseguró que no llegará ningún fichaje. Confirmó que el plantel está cerrado y se quedará con las 15 jugadoras paea asumir los nuevos retos de la temporada: Liga Peruana de vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.

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“No hay ninguna sorpresa. Se cayó la sorpresa, pero igual el equipo ya está armado, así que vamos a ver. Estamos afinando los últimos detalles para esta gran presentación de la noche. Bueno, viernes, sábado y domingo de la noche blanquiazul”, apuntó la directiva en el programa ‘AquíTVO’.

Cenaida Uribe, jefa del equipo blanquiazul, adelantó si habrá nueva incorporación en el plantel. (AquíTVO)

“Nunca jugamos solas”

Cenaida Uribe aprovechó para agradecer los hinchas de Alianza Lima por la acogida en la Noche Blanquiazul 2026. La venta de entradas es un éxito y el Polideportivo de Villa El Salvador lucirá lleno total este viernes 25, sábado 26 y doingo 27 de septiembre.

“Siempre agradecida porque nunca jugamos solas. Invitar nuevamente a la gente; creo que todavía quedan poquitas entradas. Vamos a jugar en Villa El Salvador a partir de las dos de la tarde. Va a ser transmitido por América Televisión el día viernes, sábado y domingo. Saben que tenemos invitados; está el equipo campeón de España, Pinheiros de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Así que ahí estaremos”, comentó la jefa del equipo ‘íntimo’.

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También resaltó el potencial de los rivales: “Intentando hacerlo mejor cada vez. Cada vez es más difícil, pero bueno. Y aparte creo que es importante porque traemos equipos de mucho nivel, para que nos sirva para prepararnos para lo que viene de la liga”.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

Dónde ver la Noche Blanquiazul 2026

La Noche Blanquiazul 2026 se podrá seguir en todo el Perú por América Televisión, a través de las señales 4 y 704 HD. La transmisión también estará disponible en América TVGO, la aplicación gratuita de la casa televisiva.

De ese modo, los hinchas de Alianza Lima podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como desde dispositivos conectados a la plataforma. El canal volverá a emitir una presentación del club luego de la cobertura que realizó en la actividad anterior, cuando televisó el cuadrangular disputado en el Coliseo Eduardo Dibós.

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Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Villa El Salvador con el punto a punto, mejores jugadas, detalles de la presentación, declaraciones, y mucho más.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)

Programación de la Noche Blanquiazul 2026

El tricampeón peruano afrontará nuevos retos con una presentación que convocará a su hinchada durante tres jornadas. La actividad contará con la presencia de Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil.

El equipo peruano utilizará el encuentro como preparación para una temporada en la que buscará sostener su dominio en el torneo nacional.

Viernes 25 de septiembre

- EC Pinheiros vs Boca Juniors (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs CAV Esquimo (17:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026