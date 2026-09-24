Sheyla Rojas confirma relación con político, pero él evita llamarla pareja y Magaly Medina le dice: “Usa lo mediática que eres”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó a las declaraciones de Joaquín Ramírez y consideró que Sheyla Rojas estaría mostrando mayor entusiasmo por el vínculo que él. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez volvió a generar comentarios luego de una entrevista en la que el empresario y candidato al Gobierno Regional de Cajamarca fue consultado por la presencia de la modelo y su familia. La respuesta del político llamó la atención porque, pese a la cercanía que ambos han mostrado públicamente durante las últimas semanas, evitó referirse a ella directamente como su pareja.

Las declaraciones fueron presentadas por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’, donde la conductora analizó la diferencia entre la manera en que Sheyla Rojas se ha referido al vínculo y la forma en que Ramírez respondió frente a las cámaras. La situación se produce después de que la modelo utilizara públicamente la palabra “amor” para dirigirse al candidato en una publicación relacionada con su campaña.

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En los últimos días, además, Rojas ha acompañado a Ramírez en actividades en Cajamarca, mientras el empresario continúa con sus actividades proselitistas. En una aparición reciente, la modelo señaló que ambos se apoyan mutuamente, mientras que el candidato evitó confirmar el romance ante las cámaras.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

Joaquín Ramírez habla de Sheyla Rojas y evita llamarla su pareja

En la entrevista difundida por Magaly Medina, Joaquín Ramírez fue consultado por la presencia de Sheyla Rojas y su familia. La pregunta buscaba conocer qué relación mantiene actualmente con la modelo, especialmente debido a las imágenes que ambos han protagonizado y a las declaraciones que Rojas ha realizado en las últimas semanas.

Sin embargo, el empresario optó por responder destacando la popularidad y las cualidades personales de la influencer, sin utilizar términos que confirmaran públicamente una relación sentimental.

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“Si nos acompaña, para agradecerla porque es una persona muy querida a nivel nacional, es una persona muy buena y la quieren todo el Perú, (te reuniste con su familia) sí estuvimos visitándola”, señaló Joaquín Ramírez.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la diferencia entre lo que dice Sheyla y Joaquín

Después de mostrar las declaraciones del empresario, Magaly Medina puso sobre la mesa una interrogante respecto de la naturaleza del vínculo. La conductora consideró que, si existe una relación de acompañamiento vinculada con la exposición pública o la campaña, debería quedar claro cuál es el papel que desempeña la modelo.

“Tienes que querer mucho al candidato o estar interesada o son otros los intereses porque si a ti te pagan para acompañarme a una campaña mediática, el comportamiento tiene que ser dedicado, pero ella siempre da a entender que esto es como una relación”, precisó inicialmente Magaly.

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El comentario de la conductora se produjo en un contexto en el que Sheyla Rojas viene acompañando públicamente a Ramírez en algunas actividades en Cajamarca. En una de sus apariciones recientes, la modelo afirmó que ambos se apoyan mutuamente y manifestó estar contenta por el respaldo que, según dijo, recibe el candidato.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ella se autodefine como enamorada o novia”: Magaly analiza el vínculo

La conductora de ATV continuó comparando las declaraciones de ambos personajes y recordó que Sheyla Rojas ha hablado de manera más directa sobre sus sentimientos.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ella lo que dice es que le preguntan por la relación, ella asume, ella habla, ella se autodefine como enamorada o novia, pero a Joaquín Ramírez no lo hemos escuchado decir ‘esta boca es mía’, a él lo acaban de entrevistar y él habla como un candidato diplomático, no habla como un galán ni enamorado”, sostuvo Magaly.

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La frase resume el principal cuestionamiento que hizo la conductora: la diferencia en la exposición pública del vínculo. Sheyla Rojas, por su parte, anteriormente había contado que Ramírez tomó la iniciativa para acercarse a ella después de varias salidas como amigos. La modelo explicó que él le propuso conocerse y darse una oportunidad. También destacó características personales del empresario, como su seguridad, sencillez y decisión.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, contó Rojas en aquella oportunidad. La influencer también explicó por qué decidió aceptar la propuesta de conocerlo en un plano sentimental.

“Súper decidido. Así hombres no hay tantos, estaba disponible, decidido, seguro. Y la vida es una. Me llevo bien con él, es trabajador, es un hombre que puedes conversar. Lo había tratado como amigo y me parece súper sencillo. Y dije: hay que intentarlo. El que no arriesga, no gana”, expresó.

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Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly califica de “frío” a Joaquín Ramírez por su respuesta

La conductora continuó con su análisis después de escuchar la respuesta del candidato. Desde su perspectiva, Ramírez se mostró particularmente distante al momento de referirse a la modelo.

“Choteador... muy frío, serio, choteando, esquivando las respuestas, ni siquiera dice que están saliendo o conociéndose, cuando un hombre está ilusionado se nota en sus ojos... no sé si ella está demostrando tanto entusiasmo hacia ese candidato, este de lo más choteador”, manifestó Medina.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly le pide a Sheyla Rojas que “se quiera un poco más”

Finalmente, Magaly Medina dirigió su comentario directamente a Sheyla Rojas. La conductora le recomendó tener mayor cuidado al momento de mostrar públicamente sus sentimientos y cuestionó que, desde su perspectiva, la modelo pudiera estar exponiéndose demasiado frente a un candidato que mantiene una postura más reservada.

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“Oye, quiérete un poco más, Sheyla... tampoco te muestres como en bandeja, él solo quiere ganar su elección, está usando lo mediática que eres... está usando eso como cualquier político, los políticos están acostumbrados a manipular o usar”, concluyó.

Joaquín Ramírez evita confirmar romance con Sheyla Rojas y Magaly reacciona: “Está usando lo mediática que eres”. Captura: Magaly TV La Firme.