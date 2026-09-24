‘China’ Polo no fue el primer objetivo: audio revela que asesino de la periodista buscaba a otra víctima

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

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El asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo sigue bajo investigación y ahora se revelan nuevos detalles sobre el atentado que terminó con su vida. Ahora se conoce que la candidata al gobierno regional de Áncash en realidad no era el primer objetivo del sicario.

Según Willax, el objetivo principal del criminal venezolano era la ciudadana Brenda Campos, quien solicitó medidas de protección para su vida y responsabilizó al alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto, si ella o su familia sufren algún daño.

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“Esa orden que ha sido para ese venezolano era para Brenda (Campos). Pero cuando se dieron cuenta que Brenda andaba protegida y que la ‘China’ (Polo) dice que se iba a Caraz, prácticamente estaba regalada, lo mandaron a este venezolano que vaya para allá a Caraz”, indico una fuente del medio televisivo.

Garantías otorgadas luego del asesinato

Campos afirmó que ya no se desplaza con tranquilidad, evita permanecer en un solo lugar y usa chaleco de seguridad. La Subprefectura de Santa le otorgó garantías tras el asesinato de Polo, luego de que las solicitara durante casi dos años.

Los portadores del féretro transportan el ataúd de la periodista y candidata a la administración regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", que fue asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, durante su funeral en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

“Venía pidiendo garantías. No me las habían otorgado en todo este tiempo, como llevo casi dos años, y es lamentable que recién a raíz de una muerte me han otorgado las garantías”, indicó Campos.

La ciudadana dijo que desconocía el contenido del audio hasta que fue entrevistada. Tras escucharlo, señaló que otras personas le habían advertido que ella podía ser el objetivo inicial y que corría el riesgo de ser “la próxima”.

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La fuente de Nuevo Chimbote también atribuyó el supuesto móvil a una venganza por la instalación de un ataúd con las siglas de Alianza para el Progreso en la Plaza Mayor de la ciudad y que Campos llevó luego de que el partido obtuviera 400.000 votos a nivel nacional en las elecciones generales de este año.

“Todo el Perú ha tomado la mejor decisión y ha desaparecido al partido más corrupto de todo el país, que es APP”, dijo entonces Campos sobre el resultado electoral.

‘China’ Polo no fue el primer objetivo: audio revela que asesino de la periodista buscaba a otra víctima. (Foto: Willax)

Nueve denuncias y el nombre de Juan Calderón Altamirano

Durante los últimos dos años, Campos afirmó haber presentado denuncias relacionadas con la administración municipal de Nuevo Chimbote a cargo de Walter Soto. Nueve denuncias derivaron en carpetas fiscales e investigaciones por presuntos actos de corrupción, sobrecostos, direccionamiento de obras y contratos que habrían beneficiado a personas vinculadas al entorno del alcalde del distrito.

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Campos aseguró que allegados al alcalde intentaron conversar con ella y ofrecerle distintas cosas para detener sus cuestionamientos. También afirmó que afrontó más de siete querellas, que, según dijo, ganó hasta el momento porque sus denuncias se apoyaban en informes de la Contraloría, documentos oficiales y expedientes presentados ante las autoridades.

En este caso apareció además el nombre de Juan Calderón Altamirano, a quien Polo mencionó en julio cuando solicitó garantías para su vida. La periodista dejó escrito su nombre y lo identificó como un posible responsable de su muerte.

Campos sostuvo que no teme a Calderón Altamirano, aunque cuestionó que una autoridad local pueda estar rodeada de “personajes siniestros”. “Yo no le tengo miedo al señor Juan Calderón. La única persona que tengo miedo es a Dios”, manifestó. Campos también responsabilizó de manera directa a Soto. “Si algo me pasa, la única persona que es el responsable por mi vida y la de mi familia es el señor Walter Soto”.

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