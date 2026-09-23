Ricardo Gareca acudirá como invitado especial del Juan Aurich para un partido clave válido por la Liga 3

Ricardo Gareca controlando un balón durante un entrenamiento con Perú. - Crédito: FPF

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Ricardo Gareca será invitado especial en el partido que Juan Aurich jugará como local ante Juventud Santo Domingo por la Liga 3. El club norteño anunció la presencia del exentrenador de la selección peruana, cuya llegada a Ferreñafe busca acompañar al equipo en una fecha decisiva de la Fase Regional.

El ’Tigre’ Gareca asistirá este domingo 27 de septiembre al Estadio Carlos Samamé, donde Juan Aurich enfrentará a Juventud Santo Domingo desde las 15.00. La dirigencia aclaró que no existe negociación para incorporarlo al club: su participación será una visita de honor antes del último encuentro local del cuadro.

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Ricardo Gareca acudirá a un partido del Ciclón del Norte correspondiente a Liga 3. - Crédito: Juan Aurich

El anuncio del Ciclón del Norte incluyó un llamado a sus simpatizantes para ocupar las tribunas y vestir de rojo. La institución presentó la presencia del técnico argentino como una jornada especial y pidió respaldo para el plantel, que afrontará la fecha 17 con la mira puesta en el avance hacia la etapa nacional.

Gareca, conocido como el técnico que condujo a Perú a un Mundial tras 36 años, observará el compromiso sin asumir funciones deportivas ni administrativas. El encuentro marcará su presencia junto a Juan Aurich en un cierre local que el club considera especial.

Aurich en declive

El presente de Juan Aurich combina actividad deportiva con un deterioro institucional que amenaza su continuidad. El club arrastra deudas, sanciones y litigios que lo llevaron de la Liga 2 a la Liga 3, lejos de la estabilidad que tuvo cuando disputaba la máxima categoría del fútbol peruano años atrás.

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El origen inmediato del desplome está en 2024, cuando la Federación Peruana de Fútbol le negó la Licencia B por deudas coactivas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó después su apelación y consolidó la pérdida de categoría para la institución norteña.

Juan Aurich ha atravesado una serie de litigios que, incluso, lo orillaron hasta el TAS. - Crédito: Difusión

Los problemas no terminaron allí. En febrero, la FIFA ordenó pagar USD 10.587,05 al futbolista paraguayo Nicolás Chávez, más intereses, por remuneraciones de 2024. Por otro lado, el cuadro chiclayano acumulaba siete laudos arbitrales y obligaciones superiores a USD 150 mil, cifra atribuida a fuentes cercanas al club.

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Aunque Juan Aurich logró competir en la Liga 3 durante 2026, sus resultados no resuelven el pasivo acumulado ni las restricciones para incorporar jugadores. La salida del entrenador Gustavo Roverano, tras un mes de trabajo, expuso las limitaciones del proyecto. El club necesita regularizar obligaciones para evitar otra exclusión administrativa.

Retorna Edwin Oviedo

Edwin Oviedo regresó a Juan Aurich con la misión de devolver al club al protagonismo que alcanzó en años anteriores.

Después de recuperar su libertad, el antiguo presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió volver a su buque insignia para retomar los asuntos directivos de la institución.

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Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich. - Crédito: Difusión

En un partido clave por la Liga 3, el club recurrió a la presencia motivadora de Ricardo Gareca, amigo cercano de Edwin Oviedo desde la etapa que ambos compartieron en la selección peruana.

Aunque Juan Aurich atraviesa una etapa de declive, la vuelta de Oviedo a sus oficinas transmite una sensación de resurrección para el club, que vuelve a contar con un profesional A1 en su estructura directiva.