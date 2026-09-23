Nicola Porcella admitió que se resintió con Yaco Eskenazi durante una etapa marcada por sus polémicas en Perú: “Luego lo entendí”

Nicola Porcella y Yaco Eskenazi se sinceran sobre la etapa más caótica de su carrera. En una charla honesta, recuerdan cómo la fama los volvió 'insoportables' al punto de necesitar terapia de grupo y un coach para poder convivir. Descubre las anécdotas no contadas de su amistad y los momentos que definieron su relación. YouTube: Cómplices del Desmadre

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Yaco Eskenazi durante una etapa marcada por las polémicas que enfrentó en Perú. El conductor reveló que sintió distancia de algunos amigos en esos momentos, aunque con el paso del tiempo entendió que Nicola Porcella admitió que se resintió condurante una etapa marcada por las polémicas que enfrentó en Perú. El conductor reveló que sintió distancia de algunos amigos en esos momentos, aunque con el paso del tiempo entendió que Yaco priorizara a su familia y evitara involucrarse.

La confesión se dio en el pódcast ‘Cómplices del Desmadre’, conducido por Nicola Porcella y Wendy Guevara, que tuvo como invitados a Yaco Eskenazi y el Loco Wagner.

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Durante la conversación, los exintegrantes de ‘Esto es Guerra’ recordaron la amistad que construyeron en televisión y las tensiones que atravesaron mientras el programa mantenía una exposición constante.

Nicola Porcella reconoció que al inicio sintió que varios amigos se alejaron de él cuando atravesaba situaciones difíciles. Sin embargo, aseguró que luego comprendió que cada persona tenía responsabilidades y una vida familiar que proteger.

“¿Te resentiste conmigo en algún momento de nuestras vidas?”, le preguntó Yaco Eskenazi a Nicola Porcella durante el programa.

“Sí”, respondió Nicola. Ante la reacción de Yaco, quien consultó si esa sensación se produjo al comienzo, el conductor confirmó: “Sí, al comienzo”.

Nicola Porcella confesó que se resintió con Yaco Eskenazi durante una etapa difícil de su vida. YouTube: Cómplices del Desmadre

Nicola Porcella explicó por qué se sintió distante de Yaco Eskenazi

Durante el diálogo, Nicola recordó una declaración previa de Yaco sobre los momentos en que no estuvo presente para apoyarlo. El actual conductor en México señaló que esas palabras le hicieron reflexionar sobre la etapa que ambos vivieron.

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“Pero de ahí me gustó cuando dijiste: ‘No estuve en los momentos que Nicola me necesitó’”, expresó Porcella. Yaco, conmovido por el recuerdo, reaccionó: “Yo voy a llorar, creo, ah”.

El conductor de ‘Hoy’ explicó que, en ese momento, también influyó la postura de su madre, quien interpretaba como una falta de reciprocidad la distancia de algunos de sus amigos.

El streamer contó que siempre había sido una persona dispuesta a ayudar, por lo que le tomó tiempo entender la situación desde otro lugar.

“Pero la verdad, de ahí hablé con mi mamá. Es que mi mamá es muy resentida y me dice: ‘Bla, bla, bla, bla’. Porque ella sentía... yo siempre he sido de ayudar mucho, de: ‘Ey, te falta, vamos’. Soy jodido, pero...”, relató.

Sin embargo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que terminó por comprender que Yaco Eskenazi ya tenía una familia y debía cuidar ese entorno. Según dijo, hoy actuaría de manera similar frente a una situación que involucrara a un amigo.

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“Entonces, pero yo de ahí le expliqué y entendimos. Yaco ya tenía familia y yo hoy en día cuido lo mío. Yo hoy en día también. Si Yaco la caga, le voy a seguir hablando, pero no me voy a meter. Hoy en día cuido lo mío”, manifestó.

Nicola Porcella reconoció que algunos participantes se creyeron “estrellas” durante su paso por Esto es Guerra. YouTube: Cómplices del Desmadre

“Cada uno estaba en otro momento”, dijo Nicola Porcella

Porcella explicó que, en aquella época, disfrutaba de la exposición, las salidas y la dinámica que rodeaba a los realities. Por ello, reconoció que le resultó difícil aceptar que algunas personas de su entorno optaran por tomar distancia.

“Yo era un momento que a mí me gustaba la locura y me gustaba salir. Entonces, sí lo entendí, claro, pero en ese momento hice: ‘Se me alejan los amigos, se me alejan...’”, contó.

El conductor señaló que con el tiempo entendió que Yaco Eskenazi vivía una etapa distinta. “Pero de ahí vas entendiendo que cada uno está en otro... Él estaba casado, estaba con hijos y obviamente, pues no, no se va a arriesgar”, sostuvo.

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Porcella afirmó que la comprensión llegó después de mirar esa experiencia con mayor madurez. “Y de ahí lo entendí, claro que lo vas entendiendo con el tiempo”, señaló.

La conversación también incluyó una anécdota sobre Rafael Cardozo. Nicola recordó que, en algún momento, se sintió resentido con él por no haberlo ayudado, aunque recibió una respuesta que lo llevó a replantear su reclamo.

“Con Rafael también yo andaba resentido. Le dije: ‘¿Tú cuándo a mí me diste algo?’. ‘¿Me pediste, imbécil?’. Y yo le digo: ‘No’. ‘Entonces, ¿qué hablas, idiota?’”, relató entre risas.

Yaco Eskenazi recordó una etapa difícil en ‘Esto es Guerra’

Yaco Eskenazi también se refirió a la presión que enfrentaban los integrantes de ‘EEG’ durante los años de mayor exposición del programa. El conductor señaló que la dinámica del espacio era intensa y que, incluso, varios participantes recibieron acompañamiento psicológico.

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“Para mí fue una época bien difícil, brother”, dijo Yaco. Nicola coincidió: “Sí, era difícil. Sí, era muy complicado”.

Eskenazi recordó que el equipo tuvo sesiones con especialistas para intentar manejar las tensiones que existían entre los integrantes. “¿Te acuerdas que nos mandaron al psicólogo, brother?”, le preguntó a Nicola.

Ambos señalaron que participaron junto a otras figuras del reality, como Matías, Johanna y Mariana. Según explicaron, existían dificultades para encontrar una convivencia armónica en medio de las competencias, los enfrentamientos televisivos y la presión de sostener la atención del público.

“Porque el programa era una locura”, resumió Yaco Eskenazi. Nicola agregó que también contaban con entrenadores o asesores para aprender a manejar su energía y la exposición que tenían frente a cámaras.

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Porcella reconoció que parte del problema fue que algunos integrantes llegaron a sentirse más importantes de lo que realmente eran.

“Sí hubo un error de América, no de América, de la gente, de algunos, de hacernos creer estrella, que no lo éramos”, manifestó.

El conductor añadió que esa percepción afectó la conducta de varios rostros del programa. “Entonces sí, güey, éramos insoportables. O sea, de verdad hacíamos cosas que hoy decimos: ‘O sea, ¿yo las hago acá? Ah, se olvidan, no trabajo más en mi vida’. Aprendimos a la mala”, concluyó.

Yaco Eskenazi recordó que varios integrantes de Esto es Guerra recibieron apoyo psicológico. YouTube: Cómplices del Desmadre