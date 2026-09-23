Rafael López Aliaga repite en el debate sus propuestas para Lima: más vías, buses eléctricos, agua y hospitales solidarios

Rafael López Aliaga defendió sus propuestas para Lima, centradas en obras viales, transporte público, servicios municipales e infraestructura

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a defender este martes sus principales propuestas para Lima, entre ellas la recuperación de vías, la ampliación de los servicios municipales y la implementación de infraestructura de transporte, varias de ellas planteadas previamente durante distintos actos de campaña.

El candidato a primer regidor afirmó, durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que aumentará los ingresos municipales con mayores recursos propios y el canon aduanero, y propuso devolver a Lima competencias de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para impulsar buses metropolitanos eléctricos.

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También reiteró sus planteamientos sobre la recuperación de los ocho carriles de la Panamericana Norte, la conexión Canta-Callao-Trapiche, obras en Lima Este y la culminación de la Vía Expresa Sur.

El candidato mencionó además iniciativas como los túneles de las avenidas Abancay y La Molina, la ampliación de vías rápidas en distintos puntos de la capital, agua de emergencia para las zonas altas, hospitales y veterinarias solidarias, así como la entrega gratuita de servicios en clubes metropolitanos para menores y adultos mayores.

El candidato planteó aumentar los ingresos de la Municipalidad de Lima mediante recursos propios y el canon aduanero, además de recuperar competencias de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)

En materia social, reiteró su propuesta de destinar recursos municipales a ollas comunes, comedores y vasos de leche, además de recuperar para la Municipalidad de Lima (MML) la gestión de los colegios nacionales con un esquema que contempla tres comidas diarias, participación de madres de familia, tabletas e internet satelital.

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El momento de mayor tensión en este tramo del debate ocurrió cuando el candidato fujimorista Samuel Daza lo cuestionó por un informe difundido por Cuarto Poder, que señaló a 110 candidatos de Renovación Popular con sentencias penales.

“Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, afirmó Daza antes de preguntarle si su partido estaba llevando a las elecciones a candidatos vinculados, según el informe mencionado, con delitos como violación, homicidio y narcotráfico.

El líder de la agrupación celeste respondió que el JNE había validado las listas de su partido. No obstante, reconoció que, tras conocer el caso, decidió suspender la militancia de las 110 personas señaladas.

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Samuel Daza cuestionó a López Aliaga por un informe sobre 110 candidatos de Renovación Popular con sentencias penales; el líder del partido dijo que suspendió su militancia, aunque no respondió directamente a otros cuestionamientos sobre su gestión municipal

Daza volvió a cuestionarlo en la repregunta y sostuvo que los candidatos señalados continuaban en carrera. También criticó el balance de la gestión de López Aliaga al frente de la MML y afirmó que la ciudad se había convertido en una “potencia de tráfico”, extorsión y sicariato.

López Aliaga no respondió directamente a esas acusaciones y continuó con su exposición sobre programas de voluntariado para jóvenes universitarios y estudiantes de institutos técnicos, además de iniciativas dirigidas a adultos mayores y madres solteras.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

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Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Keiko Fujimori.