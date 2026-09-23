Perú

Alberto Tejada propone una central que reúna Policía, bomberos y SAMU para responder a emergencias en Lima durante el debate municipal

El candidato sostuvo que la prevención debe ocupar un lugar central en la atención sanitaria y propuso ampliar los servicios de salud mental, medicamentos y atención para enfermedades crónicas

Central de respuesta inmediata multipropósito: propone integrar Policía, bomberos, SAMU, defensa civil, tránsito y gestión de emergencias climáticas. Composición: Infobae
Central de respuesta inmediata multipropósito: propone integrar Policía, bomberos, SAMU, defensa civil, tránsito y gestión de emergencias climáticas. Composición: Infobae
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Carlos Alberto Tejada Noriega, candidato de Acción Popular a la Alcaldía de Lima, presentó sus propuestas para la capital durante la segunda jornada del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su exposición abordó seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, salud, salud mental y oportunidades para jóvenes. La jornada reunió a 13 representantes de organizaciones políticas y se realizó este martes 22 de septiembre en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

Durante su intervención, Tejada dividió sus planteamientos en cuatro asuntos: seguridad, transitabilidad, limpieza y salud, además de una propuesta dirigida a jóvenes. En materia de seguridad, planteó una central de respuesta inmediata multipropósito que articule distintas entidades ante emergencias y situaciones vinculadas con seguridad ciudadana, defensa civil, bomberos, SAMU, tránsito y condiciones climáticas.

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El candidato también presentó medidas relacionadas con la movilidad urbana. Entre ellas mencionó una revisión de los corredores existentes, la incorporación de nuevos corredores, la conexión de ciclovías y el uso de semaforización inteligente. Asimismo, planteó una alternativa ferroviaria para conectar zonas del norte y sur de Lima y cuestionó el tiempo que demanda la ejecución de la Línea 2 del Metro.

En el intercambio con Luis Miguel Llanos, la discusión pasó del deporte hacia la prevención en salud y las políticas dirigidas a jóvenes. Tejada incorporó entonces propuestas para ampliar la atención de enfermedades crónicas, fortalecer la salud mental en los distritos y crear alternativas de formación técnica asociadas con espacios deportivos y tecnológicos.

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Seguridad con una central de respuesta multipropósito

Tejada sostuvo que la seguridad ciudadana requiere una conducción municipal orientada a coordinar la respuesta de distintas instituciones. Dentro de ese planteamiento, propuso una central de respuesta inmediata multipropósito, con funciones que superen la atención exclusiva de delitos.

Según explicó, esta plataforma tendría relación con la Policía, defensa civil, bomberos y SAMU, además de incorporar la gestión de tránsito y la información vinculada con el clima. El candidato sostuvo que este modelo permitiría concentrar respuestas frente a distintos tipos de emergencias.

La propuesta surgió durante su exposición sobre seguridad, uno de los asuntos que ubicó entre los cuatro temas centrales de su intervención.

Transporte: corredores, ciclovías y una alternativa ferroviaria

Personas haciendo fila en una boletería de metro con un cartel que indica 'Ventanilla 1 Tarifas' y el valor de la tarjeta de transporte
Usuarios forman fila en una boletería de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao para adquirir la Tarjeta Interoperable de Transporte, un requisito para acceder al servicio. (Andina Noticias)

En transporte, Tejada planteó intervenir sobre los corredores de Lima mediante una revisión de los existentes, la incorporación de los que todavía requieren licitación y la creación de nuevas rutas. También propuso conectar las ciclovías, con énfasis en desplazamientos de distancias cortas, y aplicar sistemas de semaforización inteligente.

Otro punto de su exposición correspondió a la Línea 2 del Metro. El candidato sostuvo que existe infraestructura subterránea entre Ate y la Plaza Bolognesi y planteó que esa conexión pueda utilizarse para avanzar hacia la estación central.

Tejada también presentó una alternativa frente a la propuesta de la Línea 3. En su intervención planteó un tren de cercanías entre Ancón y Lurín, al que describió como una opción de mayor extensión territorial y menor costo, según su planteamiento.

Contenedores de superficie para reducir la presencia de residuos

Respecto de la limpieza pública, el candidato propuso instalar los primeros 100 contenedores de superficie en puntos donde considere necesaria su presencia. Según explicó, el financiamiento provendría de los rellenos sanitarios mediante actividades asociadas con generación de energía, compostaje y bonos de carbono.

La propuesta fue incorporada dentro de su exposición sobre los servicios urbanos de Lima. Tejada vinculó esta medida con la necesidad de evitar la acumulación de residuos en espacios públicos y con una gestión municipal orientada a la disposición de basura.

Salud: prevención, medicamentos y atención distrital

Crisis de EsSalud empuja a sus usuarios a querer atenderse en el SIS
Crisis de EsSalud empuja a sus usuarios a querer atenderse en el SIS | Foto composición: Infobae Perú

En el intercambio posterior con Llanos, Tejada amplió su exposición hacia la atención sanitaria. El candidato sostuvo que la prevención de enfermedades crónicas debe ocupar un lugar central y planteó convenios entre SISOL y el SIS o EsSalud para atender casos de colesterol, hipertensión y diabetes.

También mencionó la necesidad de proteger el acceso a medicamentos genéricos y señaló que, según su planteamiento, existen diferencias importantes entre los precios de algunos medicamentos y sus costos.

Para la salud mental, propuso implementar atención en cada distrito. También incorporó centros de rehabilitación dentro de sus propuestas y planteó una alternativa de atención domiciliaria para personas con menores recursos mediante un esquema similar al PADOMI, pero financiado por el SIS.

Jóvenes con Propósito: deporte y formación técnica

El intercambio con Llanos también permitió que Tejada desarrollara su propuesta denominada “Jóvenes con Propósito”. El planteamiento contempla utilizar los parques zonales de Lima para incorporar colegios deportivos y tecnoparques.

Tejada sostuvo que la propuesta busca vincular la educación secundaria con la formación en oficios. También mencionó la posibilidad de incorporar programas de alto rendimiento deportivo como una alternativa para los estudiantes.

En ese punto, el candidato señaló: “Tenemos que atender ese joven con propósito a través del deporte y por qué no tener el alto rendimiento también como una opción segunda e importante”.

La propuesta incluye además una posible participación de empresas privadas para facilitar capacitación y oportunidades laborales. Tejada citó como referencia los tecnoparques existentes en otros países y planteó adaptar ese modelo a espacios disponibles en distintos sectores de Lima..

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