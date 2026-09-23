Perú

Debate Municipal 2026: Francis Allison propone recompensas de S/25 mil por sicarios y serenazgo con policías armados

El candidato de Avanza País presentó sus propuestas de seguridad y planteó combinar acciones contra el crimen con estrategias de prevención para niños y jóvenes

El candidato Francis Allison, del partido Avanza País, detalla sus propuestas en materia de seguridad ciudadana para Lima durante el Debate Municipal 2026. (Crédito: JNE)
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En el Debate Municipal 2026, Francis Allison, candidato de Avanza País, presentó sus principales propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana en Lima. Durante su exposición, planteó medidas dirigidas tanto a combatir la delincuencia común y el crimen organizado como a reforzar la prevención entre niños y jóvenes.

Allison sostuvo que su principal compromiso es convertir a Lima en una ciudad segura y planteó una serie de acciones que incluyen la creación de un serenazgo metropolitano, mayor videovigilancia, un sistema de recompensas para capturar sicarios y medidas coordinadas con Migraciones.

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Un hombre con camisa blanca habla frente a un micrófono junto al logotipo circular del partido Avanza País y otro hombre al fondo.
Francis Allison presentó sus propuestas de seguridad ciudadana en el Debate Municipal 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allison plantea la seguridad como prioridad

El candidato señaló que su objetivo es que las familias de Lima recuperen el derecho a vivir en paz y proteger su vida y patrimonio. Como parte de su experiencia, afirmó que logró que Magdalena del Mar fuera “el sitio más seguro” y mencionó también la publicación de su libro El crimen organizado en el Perú. Conocer al enemigo para vencerlo.

Para enfrentar la delincuencia común, Allison propuso destruir los lugares donde se comercializan objetos robados. Según explicó, esta medida ya fue aplicada durante su gestión en Magdalena del Mar y buscaría replicarla en toda Lima.

Un agente con casco y chaleco con el escudo de la Municipalidad de San Isidro de espaldas ante otros efectivos y vehículos en una calle de noche
Agentes del Serenazgo de San Isidro patrullan las calles del distrito durante un operativo nocturno de seguridad ciudadana. (Municipalidad de San Isidro)

Serenazgo tendrá policías armados

Otra de sus propuestas consiste en crear un serenazgo metropolitano, financiado por la Municipalidad de Lima y encargado de patrullar las principales avenidas de la ciudad. El objetivo, según Allison, es ampliar la capacidad de vigilancia y protección en distintos sectores de la capital.

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El candidato planteó además que cada vehículo de serenazgo cuente con un efectivo policial armado. A esta medida sumó la instalación de iluminación LED y sistemas de videovigilancia en zonas con alta incidencia delictiva y lugares de gran concurrencia ciudadana.

La inseguridad representa actualmente el 2,2% del PBI, según el Banco Central de Reserva, y todo indica que el impacto económico será aún más fuerte en el 2026.
La inseguridad representa actualmente el 2,2% del PBI, según el Banco Central de Reserva, y todo indica que el impacto económico será aún más fuerte en el 2026. Foto: RCR Perú

Recompensas de S/25 mil para capturar sicarios

Para enfrentar al crimen organizado, Allison propuso implementar desde enero un plan de recompensas. Su planteamiento contempla entregar S/25.000 a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a cada sicario que haya disparado en Lima.

El candidato también señaló que se entregaría una suma mayor por información que permita identificar y capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales que ordenen estos ataques. Esta estrategia, afirmó, estaría acompañada de una inversión de millones de soles en inteligencia policial, investigación criminal y criminalística.

Francis Allison

Convenio con Migraciones para expulsiones

Allison también planteó firmar un convenio con Migraciones para que la Municipalidad de Lima pague los pasajes de extranjeros que, según su propuesta, hayan llegado al país para delinquir. El candidato diferenció esta medida de su posición frente a quienes llegan al Perú para trabajar, a quienes dijo que se debe “abrazar” y proteger.

En el caso de quienes hayan cometido delitos, sostuvo que el municipio asumiría el costo de los pasajes para su expulsión mediante el convenio con Migraciones. La propuesta fue presentada como parte de sus medidas para enfrentar la inseguridad en la capital.

Ejecutivo modifica Ley del Refugiado y refuerza control migratorio con registro biométrico. (Foto: Migraciones)
Ejecutivo modifica Ley del Refugiado y refuerza control migratorio con registro biométrico. (Foto: Migraciones)

Educación, arte y deporte como prevención

Finalmente, Allison señaló que la seguridad ciudadana no debe abordarse únicamente desde medidas represivas. Por ello, propuso trabajar en la prevención para evitar que niños y jóvenes incurran en delitos en el futuro.

Su planteamiento contempla reforzar el trabajo en educación, arte y deporte como herramientas dirigidas a este sector de la población. De esta manera, el candidato cerró su exposición sobre seguridad ciudadana en el Debate Municipal 2026 con una propuesta orientada a complementar las medidas contra la delincuencia con acciones preventivas.

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