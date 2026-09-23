Perú

Mónica Yaya promete “ordenar las cuentas” si llega a la alcaldía de Lima: “La gestión de Rafael López Aliaga no es clara”

Durante el debate municipal del JNE, la postulante del APRA también expuso sus propuestas en seguridad ciudadana, transporte y lucha contra la corrupción para una eventual gestión

La candidata del Partido Aprista, Mónica Yaya Luyo, expresa su indignación por las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga sobre seguridad. Yaya le recuerda el pico de criminalidad y sicariato durante su gestión y cuestiona la falta de transparencia en las finanzas municipales, citando un informe de la Contraloría. | TV Perú Noticias
Guardar

Este martes 22 de septiembre se desarrolla la segunda y última jornada del debate municipal por la alcaldía de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la participación de 13 candidatos. Durante su intervención, Mónica Yaya, candidata del Partido Aprista Peruano (APRA), aseguró que si llega al sillón municipal lo primero que hará será “ordenar las cuentas” de la comuna.

La candidata cuestionó la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga y afirmó que, según información que atribuyó a la Contraloría General de la República, sus estados financieros “no son claros” ni “confiables”. Yaya también extendió sus cuestionamientos a las cuentas de los hospitales de la Solidaridad, conocidos como SISOL.

PUBLICIDAD

López Aliaga dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026. Tras su salida, el entonces teniente alcalde Renzo Reggiardo asumió el cargo para completar el periodo municipal hasta finales de 2026. El debate se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

Imagen dividida con Mónica Yaya vestida de rojo a la izquierda y Rafael López Aliaga con traje oscuro a la derecha
La candidata Mónica Yaya cuestiona las cuentas municipales de la gestión de Rafael López Aliaga durante el debate para la alcaldía de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Mónica Yaya cuestiona la gestión de López Aliaga en seguridad ciudadana

En el debate, Yaya respondió a las declaraciones de López Aliaga sobre la seguridad ciudadana y cuestionó los resultados de su administración durante 2025. “Me ha causado indignación escuchar al candidato Rafael López Aliaga decir que el miedo se acabó”, señaló antes de plantear su primera medida para una eventual gestión.

PUBLICIDAD

“Lo primero que tenemos que hacer en nuestra gestión es ordenar las cuentas”, afirmó la candidata del APRA. Según su exposición, esta revisión permitiría conocer la situación financiera de la Municipalidad de Lima y establecer las condiciones para ejecutar las obras que considera necesarias para la ciudad.

Yaya sostuvo que la gestión de López Aliaga “no es clara” y “no es confiable en sus estados financieros”. La candidata atribuyó esta afirmación a información de la Contraloría General de la República y señaló que también existen cuestionamientos sobre las cuentas de los hospitales de la Solidaridad.

Rafael López Aliaga

Su planteamiento financiero estuvo acompañado por una propuesta de lucha contra la corrupción. Al responder a Francis Allison, quien le preguntó qué plantearía para las zonas más pobres de Lima, Yaya respondió: “Lo primero que yo propongo es honradez”.

Seguridad ciudadana y lucha contra las organizaciones criminales

En materia de seguridad ciudadana, Yaya planteó la adquisición del sistema Pegasus para la interceptación legal de comunicaciones. Durante el debate aseguró que ya había enviado una carta a la presidenta Keiko Fujimori para solicitar esta medida.

La candidata sostuvo que las organizaciones criminales utilizan llamadas y aplicaciones como WhatsApp para comunicarse. “No tenemos ese sistema intrusivo llamado Pegasus”, afirmó, y señaló que su intención es contar con esta herramienta antes de que termine el actual periodo municipal.

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)
Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

Yaya también vinculó la lucha contra el crimen con la corrupción en los gobiernos locales. En respuesta a Allison, afirmó que los alcaldes pueden terminar siendo cómplices de traficantes de terrenos cuando permiten ocupaciones en zonas como riberas de ríos o laderas de cerros.

“Creo que el eje principal de toda propuesta gubernamental a nivel municipal y a todo nivel debe ser la lucha contra la corrupción”, sostuvo la candidata. También mencionó los cobros de cupos a comerciantes y la necesidad de combatir a quienes, según su planteamiento, participan o permiten estas prácticas.

Transporte, obras viales y apoyo a las ollas comunes

En el bloque dedicado a sus propuestas para Lima, Yaya planteó iniciar el diseño de nuevas líneas del tren eléctrico que incluyan zonas como Huaycán, Ancón, Puente Piedra, Chosica, Lurín y Pachacámac. También propuso implementar corredores para conectar distintos sectores de la capital.

Monica Yaya Luyo, candidata a alcalde Lima, Perú, por APRA

Ante una pregunta de Allison sobre las obras viales que priorizaría, la candidata mencionó el asfaltado de la avenida Las Torres, en Puente Piedra, y la ejecución de la Costanera entre las playas Arica y Venecia para Lima Sur.

También planteó corredores en las avenidas Alfonso Ugarte y Brasil, además de una ruta que conecte Wilson con Comandante Espinar a través de Arenales y Camino Real. Su propuesta busca ampliar las conexiones entre diferentes sectores de Lima.

Finalmente, Yaya propuso incrementar el presupuesto para las ollas comunes con el objetivo de mejorar la calidad de las raciones. Durante su intervención sostuvo que esta medida debería priorizar a las personas que más necesitan apoyo, entre ellas los niños afectados por anemia.

Temas Relacionados

Mónica YayaRafael López AliagaElecciones municipales 2026Elecciones 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones organiza la segunda y última jornada del encuentro electoral en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Rafael López Aliaga y Mónica Yaya, entre los participantes

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Machu Picchu estrena nuevo sistema de boletos: se elimina la reserva previa y habrá 15 minutos para completar el pago antes de liberar

El Ministerio de Cultura inició una marcha blanca de 30 días para evaluar la plataforma Tu Boleto. El aforo de la ciudadela y los Caminos Inca se mantiene sin cambios

Machu Picchu estrena nuevo sistema de boletos: se elimina la reserva previa y habrá 15 minutos para completar el pago antes de liberar

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

La conductora abrió la edición de su programa con una reflexión sobre el temor ante la violencia y recordó que nadie debe perder la vida por expresar sus ideas en público

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Rodrigo González responde a Magaly Medina por ‘La China’ Polo: “Algunas miserables aprovechan para responderle ahora que no se puede defender”

El conductor de 'Amor y Fuego' defendió la labor de la periodista asesinada y reprochó que se hablaran de sus antecedentes judiciales, en un mensaje dirigido a la figura de ATV

Rodrigo González responde a Magaly Medina por ‘La China’ Polo: “Algunas miserables aprovechan para responderle ahora que no se puede defender”

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

La periodista recordó un expediente por el caso ‘Los Elegantes de Áncash’, mientras documentos oficiales también registran dos sentencias firmes contra La China Polo por falsificación de documentos y falsedad ideológica

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular canta “Soy Provinciano” de Chacalón en pleno debate municipal

Alberto Tejada plantea recuperar la “dignidad” de los limeños con una ciudad segura, ordenada y con mejor transporte y servicios de salud

Francis Allison promete una Lima segura y critica a Rafael López Aliaga: “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”

López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Rodrigo González responde a Magaly Medina por ‘La China’ Polo: “Algunas miserables aprovechan para responderle ahora que no se puede defender”

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

Peluchín envía condolencias a Lourdes Sacín por asesinato de ‘La China Polo’ y se disculpa por sus ofensas del pasado: “Te escribí”

Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats

DEPORTES

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

Piero Guaylupo dio la talla y provocó los aplausos de Dana White: venció a Callum Connor y se alista para firmar por la UFC

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026