Mónica Yaya promete “ordenar las cuentas” si llega a la alcaldía de Lima: “La gestión de Rafael López Aliaga no es clara”

La candidata del Partido Aprista, Mónica Yaya Luyo, expresa su indignación por las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga sobre seguridad. Yaya le recuerda el pico de criminalidad y sicariato durante su gestión y cuestiona la falta de transparencia en las finanzas municipales, citando un informe de la Contraloría. | TV Perú Noticias

Guardar

Este martes 22 de septiembre se desarrolla la segunda y última jornada del debate municipal por la alcaldía de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la participación de 13 candidatos. Durante su intervención, Mónica Yaya, candidata del Partido Aprista Peruano (APRA), aseguró que si llega al sillón municipal lo primero que hará será “ordenar las cuentas” de la comuna.

La candidata cuestionó la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga y afirmó que, según información que atribuyó a la Contraloría General de la República, sus estados financieros “no son claros” ni “confiables”. Yaya también extendió sus cuestionamientos a las cuentas de los hospitales de la Solidaridad, conocidos como SISOL.

PUBLICIDAD

López Aliaga dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026. Tras su salida, el entonces teniente alcalde Renzo Reggiardo asumió el cargo para completar el periodo municipal hasta finales de 2026. El debate se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

La candidata Mónica Yaya cuestiona las cuentas municipales de la gestión de Rafael López Aliaga durante el debate para la alcaldía de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Mónica Yaya cuestiona la gestión de López Aliaga en seguridad ciudadana

En el debate, Yaya respondió a las declaraciones de López Aliaga sobre la seguridad ciudadana y cuestionó los resultados de su administración durante 2025. “Me ha causado indignación escuchar al candidato Rafael López Aliaga decir que el miedo se acabó”, señaló antes de plantear su primera medida para una eventual gestión.

PUBLICIDAD

“Lo primero que tenemos que hacer en nuestra gestión es ordenar las cuentas”, afirmó la candidata del APRA. Según su exposición, esta revisión permitiría conocer la situación financiera de la Municipalidad de Lima y establecer las condiciones para ejecutar las obras que considera necesarias para la ciudad.

Yaya sostuvo que la gestión de López Aliaga “no es clara” y “no es confiable en sus estados financieros”. La candidata atribuyó esta afirmación a información de la Contraloría General de la República y señaló que también existen cuestionamientos sobre las cuentas de los hospitales de la Solidaridad.

Su planteamiento financiero estuvo acompañado por una propuesta de lucha contra la corrupción. Al responder a Francis Allison, quien le preguntó qué plantearía para las zonas más pobres de Lima, Yaya respondió: “Lo primero que yo propongo es honradez”.

PUBLICIDAD

Seguridad ciudadana y lucha contra las organizaciones criminales

En materia de seguridad ciudadana, Yaya planteó la adquisición del sistema Pegasus para la interceptación legal de comunicaciones. Durante el debate aseguró que ya había enviado una carta a la presidenta Keiko Fujimori para solicitar esta medida.

La candidata sostuvo que las organizaciones criminales utilizan llamadas y aplicaciones como WhatsApp para comunicarse. “No tenemos ese sistema intrusivo llamado Pegasus”, afirmó, y señaló que su intención es contar con esta herramienta antes de que termine el actual periodo municipal.

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

Yaya también vinculó la lucha contra el crimen con la corrupción en los gobiernos locales. En respuesta a Allison, afirmó que los alcaldes pueden terminar siendo cómplices de traficantes de terrenos cuando permiten ocupaciones en zonas como riberas de ríos o laderas de cerros.

PUBLICIDAD

“Creo que el eje principal de toda propuesta gubernamental a nivel municipal y a todo nivel debe ser la lucha contra la corrupción”, sostuvo la candidata. También mencionó los cobros de cupos a comerciantes y la necesidad de combatir a quienes, según su planteamiento, participan o permiten estas prácticas.

Transporte, obras viales y apoyo a las ollas comunes

En el bloque dedicado a sus propuestas para Lima, Yaya planteó iniciar el diseño de nuevas líneas del tren eléctrico que incluyan zonas como Huaycán, Ancón, Puente Piedra, Chosica, Lurín y Pachacámac. También propuso implementar corredores para conectar distintos sectores de la capital.

Ante una pregunta de Allison sobre las obras viales que priorizaría, la candidata mencionó el asfaltado de la avenida Las Torres, en Puente Piedra, y la ejecución de la Costanera entre las playas Arica y Venecia para Lima Sur.

PUBLICIDAD

También planteó corredores en las avenidas Alfonso Ugarte y Brasil, además de una ruta que conecte Wilson con Comandante Espinar a través de Arenales y Camino Real. Su propuesta busca ampliar las conexiones entre diferentes sectores de Lima.

Finalmente, Yaya propuso incrementar el presupuesto para las ollas comunes con el objetivo de mejorar la calidad de las raciones. Durante su intervención sostuvo que esta medida debería priorizar a las personas que más necesitan apoyo, entre ellas los niños afectados por anemia.