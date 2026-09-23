López Aliaga queda sin respuesta cuando fujimorista revela que lo llamó diez veces: “Tengo todo lo que me has escrito”

Samuel Daza afirmó que llamó diez veces a Rafael López Aliaga y aseguró que conserva los mensajes que el líder de Renovación Popular le envió (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quedó sin respuesta este martes durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de que el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, asegurara que lo había llamado diez veces.

“Hoy día me llamaste diez veces. ¿Te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito. ¿Cómo se llama eso? Y dime si estoy mintiendo”, afirmó durante uno de los intercambios del debate.

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El aspirante fujimorista recordó que, cuando era autoridad edil de Ancón, esperaba que López Aliaga se comunicara con él para solicitarle apoyo en su condición de burgomaestre de Lima, pero, según sostuvo, nunca recibió esas llamadas.

“Cuando yo era alcalde, realmente quería que tú me llames, de verdad. Soñaba con que me llames, porque quería que me ayudes, pero nunca me llamaste”, señaló.

Daza cuestionó además la gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y sostuvo que el actual candidato a primer regidor se había olvidado de los sectores periféricos de la capital.

Durante el Debate Municipal de Lima, el candidato Samuel Marcos Daza Taype (Fuerza Popular) confronta a su oponente, acusándolo de incluir en sus listas a 110 candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico. | TV Perú Noticias

Entre ellos mencionó a los vecinos de los cerros de Carabayllo, Independencia, Chosica, Ñaña y Quirio, a quienes, según afirmó, se había dejado “abandonados”.

López Aliaga no hizo comentarios sobre las llamadas reveladas y desvió su respuesta hacia otro tema. “La persona que más se ha preocupado como alcalde por llevar alimento a las ollitas comunes, a todas, a los comedores populares, a los vasos de leche, agua, es mi gestión”, dijo.

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“Yo planteo duplicar ingresos con recursos propios, canon aduanero. Para todo lo que usted promete, que es una infinidad de, de temas, yo creo que son posibles, ¿eh? Pero, ¿qué plantea usted para incrementar ingresos en recursos propios y canon aduanero?”, agregó.

Previamente, el líder de Renovación Popular había dicho que le sorprendían los “pullazos” de Daza, quien busca llegar al consistorio capitalino con partido que dirige la actual presidenta Keiko Fujimori.

“El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos, del 28 de julio hasta la fecha. Sigue destinando dos mil millones de dólares a Petroperú. En salud, setenta mil personas vagas con diez mil médicos. ¿Qué piensa hacer usted ahí?”, le preguntó.

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López Aliaga no respondió directamente al señalamiento sobre las llamadas y mensajes y dirigió su intervención hacia su gestión en las ollas comunes, comedores populares y vasos de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daza protagonizó uno de los momentos más peculiares de la cita al utilizar parte de su presentación para interpretar algunos versos de ‘Soy Provinciano’, conocida canción de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón. El fujimorista vinculó la letra con la historia de sus padres y con las dificultades que, según señaló, afrontan distintos sectores de la capital.

Antes de desarrollar sus propuestas sobre transporte y su experiencia profesional, recordó que su familia llegó a Lima desde Huánuco y Huancavelica y se instaló en la tercera zona de Collique.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

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Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Fujimori.