Mónica Yaya cuestiona a Francis Allison por informe de Contraloría sobre bienes faltantes durante su gestión en Magdalena del Mar

Revive los momentos más intensos del Debate Municipal. Francis Allison presenta sus propuestas de 'mano dura' para combatir la delincuencia y el crimen organizado, mientras enfrenta las acusaciones de la candidata aprista Mónica Yaya sobre su gestión en Magdalena. | Amércia Noticias

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El debate municipal por la Alcaldía de Lima tuvo este martes 22 de septiembre su segunda y última jornada, en la que los candidatos expusieron sus propuestas y protagonizaron intercambios sobre los principales problemas de la capital. Durante uno de estos cruces, Mónica Yaya, candidata del APRA, cuestionó a Francis Allison por un informe de Contraloría relacionado con la Municipalidad de Magdalena del Mar.

Yaya sostuvo que el documento señalaba la existencia de bienes faltantes por un valor superior a S/2,8 millones y gastos por más de S/2 millones que, según indicó durante el debate, no estarían debidamente sustentados. “Soy una defensora de la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, afirmó la candidata antes de preguntarle a Allison cómo evitaría situaciones similares en la Municipalidad de Lima.

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El candidato de Avanza País respondió que desconocía el informe mencionado y sostuvo que un documento emitido al inicio de su gestión correspondía a la administración anterior. Ante ello, Yaya precisó que se refería al Informe N.° 111-2026, publicado en julio de este año y correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Los candidatos Mónica Yaya y Francis Allison intervienen durante el debate electoral por la Alcaldía de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Yaya cuestionó a Allison por informe de Contraloría sobre su gestión en Magdalena

Durante su intervención, Yaya puso en discusión la gestión de los recursos públicos en Magdalena del Mar, distrito que Allison dirigió antes de postular a la Alcaldía de Lima. La candidata afirmó que el documento de la Contraloría advertía sobre bienes faltantes valorizados en más de S/2,8 millones.

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“Hay un informe de Contraloría que señala que hay bienes faltantes en la Municipalidad de Magdalena durante su gestión por un valor mayor a los dos millones ochocientos mil soles”, señaló Yaya durante el debate.

La candidata también mencionó otra observación relacionada con gastos por una cifra superior a S/2 millones. A partir de ello, preguntó a Allison cómo afrontaría situaciones de este tipo en caso de asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Mónica Yaya, candidata del APRA a la Alcaldía de Lima, saluda al público durante la segunda jornada del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Diario Correo)

Allison respondió que desconocía el informe mencionado y sostuvo que el documento al que hacía referencia correspondía a una gestión anterior. “Ningún informe durante mi gestión”, afirmó el candidato, antes de pasar a exponer sus planteamientos sobre transporte público en Lima.

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Candidata insistió a Allison por las contrataciones fraccionadas durante el debate

Yaya utilizó su segundo turno para precisar que el documento al que hacía referencia era el Informe N.° 111-2026, publicado en julio de este año y referido al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

“Quizás todavía no te lo han hecho conocer, pero allí está el informe”, sostuvo la candidata del APRA. Luego trasladó el cuestionamiento hacia los procesos de contratación de la administración municipal.

En concreto, Yaya preguntó a Allison qué medidas propondría para evitar las contrataciones fraccionadas, una práctica que mencionó durante su intervención como un problema que puede generar mayores gastos para las entidades públicas.

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Allison respondió que su gestión era “absolutamente transparente” y afirmó: “No tenemos ninguna cuenta por saldar”. También sostuvo que la Contraloría había entregado un informe sobre lo auditado hasta diciembre del año pasado y aseguró que su administración había salido “impecable”.