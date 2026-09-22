Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Almendra Gomelsky y Lily Braun se vistieron con sus atuendos originales de Nubeluz para realizar un show en una boda en Lima.

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Almendra Gomelsky y Lily Braun volvieron a vestirse como las Dalinas de Nubeluz para protagonizar un show sorpresa en una boda realizada en Lima. El actor Carlos Casella, invitado a la ceremonia, registró el momento en video y lo compartió en TikTok, donde relató la reacción del público al descubrir que se trataba de las intérpretes originales del recordado programa infantil.

“En la fiesta de la boda de mis amigos, de la nada, aparecieron las dalinas. Al comienzo pensé que eran drag queens porque hay shows de las Dalinas, pero cuando me di cuenta de que eran las originales, enloquecí”, relató Casella en su publicación. El actor dedicó además un mensaje a los novios: “Dennis y Thomas les deseo toda la felicidad de la vida. La celebración fue icónica”.

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En una boda limeña la fiesta alcanzó su clímax cuando aparecieron las Dalinas de Nubeluz. ¡Un show lleno de nostalgia, energía y mucha emoción que convirtió la celebración en la boda del año! Video: TikTok @carloscasella_

El show sorpresa contó con ocho canciones y una tercera invitada especial

Según relató la actriz Katia Condos en sus redes sociales, la pareja de recién casados —fanáticos de Nubeluz desde chicos— solicitó de forma expresa la presencia de dos de las Dalinas para un show sorpresa de ocho canciones durante la celebración. Gomelsky y Braun, quienes se encontraban en Lima, aceptaron la propuesta y decidieron sumar a Condos como parte adicional de la presentación.

“Le pidieron a dos de las Dalinas que estaban en Lima si por favor podían ir a hacer show hoy día, ocho canciones, va a ser sorpresa, y resulta que Almendra y Lily me preguntaron si yo podía ser parte del show”, contó Condos en un video publicado en Instagram, donde documentó los preparativos previos a la presentación.

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Unos novios sorprenden a todos sus invitados con un increíble show temático de Nubeluz en su boda con las Dalinas originales. Almendra Gomelsky y Lily Braun, junto a los bailarines, llenaron de nostalgia, energía y música este momento de la boda, llevando a todos en un viaje nostálgico a su infancia. Video: TikTok @kathyespathwp_

La actriz relató que aceptó el ofrecimiento sin conocer los detalles del vestuario que le correspondería. “Voy a ser de Dalina, no lo puedo creer”, expresó inicialmente, entusiasmada ante la posibilidad de sumarse al elenco original del programa. Sin embargo, el desenlace tomó un giro distinto al que esperaba.

Katia Condos terminó vestida de árbol en lugar de dalina

Al momento de definir el vestuario, Gomelsky le indicó a Condos cuál sería su papel en el show. “Tu color es el verde, apúrate”, le dijo la actriz, en referencia al disfraz de árbol correspondiente a la parte donde cantarían la canción ‘La Naturaleza’, uno de los segmentos más recordados de Nubeluz.

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La actriz Katia Condos lució un disfraz de árbol para representar el segmento La Naturaleza durante la celebración.

Condos documentó el momento con humor y compartió una fotografía suya con el disfraz completo de árbol, de fondo con la canción ‘La Naturaleza’. “He estudiado con Alberto Isola”, comentó en tono irónico mientras la grababan con el traje, en referencia a su amplia formación actoral, previa a interpretar el papel de árbol en la boda.

Ya en el escenario, junto a Gomelsky como Dalina de traje rojo y Braun con el vestuario amarillo, Condos cumplió su papel ante los novios y los invitados. “La calle está dura, hermanos”, bromeó la actriz durante la presentación, comentario que provocó risas entre los presentes, incluidos los recién casados.

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La actriz Katia Condos contó en sus redes que la invitaron a cumplir su sueño de ser parte del show de Nubeluz para una boda sorpresa. Estaba muy emocionada, pero no se imaginan el final. ¡Vean su aventura! Video: Instagram Katia Condos

El video generó comentarios de otras figuras del espectáculo peruano

Tras la publicación del material en redes sociales, Condos recibió mensajes de figuras conocidas del medio artístico. “Jajajajajajaja noooooooo, estés donde estés siempre la más chancona, talentosa y la mejor”, escribió la cantante Maricarmen Marín en los comentarios. Por su parte, Rossana Fernández Maldonado calificó el momento como “lo máximo”.

Braun también reaccionó a la publicación de su compañera con humor. “Fuiste la mejor Dalina, digo árbol. Y para que sepas, mis botas sí te quedan”, escribió la actriz, en referencia a la preocupación inicial de Condos sobre el calzado del vestuario original.

Figuras del espectáculo peruano como Maricarmen Marín y Rossana Fernández Maldonado comentaron la publicación de la fiesta.

Otros usuarios destacaron el compromiso de la actriz con su papel improvisado, entre ellos comentarios como “el mejor árbol que he visto” y referencias a su formación con el reconocido actor y maestro Alberto Isola. La propia Condos resumió la experiencia en su publicación: “Esta noche no salió como quería, pero salió mejor”.

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Nubeluz, el programa infantil que dio origen a las Dalinas, se emitió por primera vez el 8 de setiembre de 1990, fecha que este año coincidió con los 36 años de su estreno en la televisión peruana.