Perú

Bus del Metropolitano se llena de humo durante en Independencia: no hubo heridos, pero vuelve a poner bajo la lupa el estado de la flota

La ATU informó que el incidente se produjo por una falla mecánica y precisó que no se registraron pasajeros afectados. Los usuarios fueron trasladados a otra unidad para continuar su recorrido

Dos imágenes de un autobús blanco con el rótulo Metropolitano envuelto en humo junto a la estación de transporte Independencia
Un bus del Metropolitano emite humo debido a una falla mecánica frente a la estación Independencia en Lima, Perú. (Composición: Infobae Perú)
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Hace aproximadamente tres días, un bus del Metropolitano generó preocupación entre sus pasajeros luego de que una gran cantidad de humo saliera de la unidad mientras circulaba frente a la estación Farmacia, en Independencia. El episodio ocurrió durante el recorrido habitual y quedó registrado en imágenes que mostraron al vehículo rodeado por una densa humareda.

Ante lo sucedido, Infobae Perú consultó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que informó que el hecho se produjo debido a una falla mecánica y que no hubo afectación a los pasajeros. Los usuarios de la unidad realizaron un transbordo en la estación para continuar su viaje en otro bus.

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El episodio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de la flota del Metropolitano, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la antigüedad de varias unidades, problemas durante los recorridos y las dificultades que afrontan diariamente miles de usuarios. La situación cobra relevancia mientras el sistema se prepara para ampliar su recorrido hacia la Vía Expresa Grau.

Una unidad del Metropolitano se llenó de humo mientras circulaba frente a la estación Farmacia, en Independencia. La ATU informó que el incidente se produjo por una falla mecánica y que no se registraron pasajeros afectados. Fuente: Facebook / Carabayllo te Informa

Bus del Metropolitano presentó una falla mecánica durante su recorrido en Independencia

El incidente se produjo cuando la unidad circulaba por Independencia y comenzó a emitir una cantidad considerable de humo. La escena generó preocupación entre quienes se encontraban dentro del bus y entre las personas que observaron el vehículo desde el exterior.

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Según la información proporcionada por la ATU, se trató de una falla mecánica. La entidad precisó que el desperfecto no provocó pasajeros heridos ni afectaciones a quienes se encontraban a bordo de la unidad.

ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)
ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)

Como medida para garantizar la continuidad del servicio, los usuarios tuvieron que realizar un transbordo en la estación. Desde allí pudieron continuar su recorrido en otro bus del Metropolitano, de acuerdo con la explicación brindada por la autoridad.

Aunque el incidente no dejó personas afectadas, la aparición de humo en una unidad de transporte masivo vuelve a generar interrogantes entre los usuarios sobre el mantenimiento y las condiciones en las que circulan algunos buses del sistema.

El estado de la flota del Metropolitano vuelve a estar bajo la lupa

El estado de la flota forma parte de los problemas que el Metropolitano arrastra desde hace varios años. En mayo de 2026, la ATU señaló que el sistema llevaba 15 años de funcionamiento y anunció una adenda estructural orientada, entre otros aspectos, a la renovación e incremento de unidades.

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En abril, la entidad también informó que el 99,8 % de la flota había superado su vida útil contractual y que el 80,5 % de los vehículos había recorrido más de un millón de kilómetros. El proyecto de modernización contempla una inversión aproximada de US$200 millones, de los cuales US$80 millones estarían destinados a adquirir 60 vehículos.

El estado de los buses ya había sido motivo de atención tras el accidente ocurrido en enero en la estación México, donde una unidad chocó contra la base de un puente y dejó 35 personas heridas. Ese caso abrió nuevamente el debate sobre la antigüedad y las condiciones de la flota del sistema.

Flota de autobuses blancos articulados y un autobús amarillo estacionados en un patio. Al fondo se observan edificaciones sobre un cerro bajo cielo despejado
Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

A ello se suman las quejas de pasajeros por buses saturados, largas esperas y condiciones incómodas durante los viajes. En ese escenario, una falla mecánica como la registrada en Independencia vuelve a colocar el mantenimiento de las unidades entre los asuntos que deben seguir bajo vigilancia.

Metropolitano ampliará su recorrido hacia la Vía Expresa Grau

Mientras persisten estos cuestionamientos, el Metropolitano se prepara para ampliar su recorrido desde Carabayllo hacia la Vía Expresa Grau. La primera semana de octubre comenzará una marcha blanca con pasajeros y cobro de pasaje, luego de las pruebas sin usuarios iniciadas el 31 de agosto y previstas hasta el 30 de septiembre.

El nuevo tramo tiene 2,8 kilómetros y conectará la Estación Central con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. El recorrido contará con paraderos en Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, además de una estación de transferencia que permitirá conectar ambos sistemas de transporte.

Un autobús de transporte público permanece junto a una estación techada con escaleras dentro de una vía de concreto
Un autobús del sistema Metropolitano realiza pruebas sin pasajeros en una nueva estación de la Vía Expresa Grau en Lima. (X/@ATU)

Durante octubre y noviembre, un número controlado de pasajeros podrá utilizar esta ampliación bajo condiciones reales de operación, incluido el pago de la tarifa. La operación regular del nuevo tramo está prevista para diciembre.

La ampliación permitirá extender la cobertura del sistema hacia una zona con alta demanda de transporte. Al mismo tiempo, incidentes como el registrado en Independencia mantienen la atención sobre otro aspecto clave: que las unidades destinadas a cubrir estos nuevos recorridos puedan operar de manera segura y continua.

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