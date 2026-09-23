Candidata a la alcaldía de Lima pide al Congreso citar al JNE por candidaturas de exalcaldes como Rafael López Aliaga a primer regidor

Mónica Yaya, candidata del APRA a la alcaldía de Lima, informó que presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso una solicitud para que el JNE precise qué ocurrirá si una lista con un exalcalde como primer regidor gana las elecciones. Entre los casos señalados se encuentra Rafael López Aliaga. Fuente: Canal N

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La candidata del APRA a la Alcaldía de Lima, Mónica Yaya, informó que presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso una solicitud para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precise qué ocurrirá si una lista gana las elecciones y su primer regidor fue alcalde hasta hace poco. El pedido fue realizado este martes 22 de septiembre, antes de la segunda fecha del debate municipal organizado por el organismo electoral.

A su llegada a la Biblioteca Nacional del Perú, Yaya sostuvo que el escenario genera dudas para los electores y señaló que existen otros candidatos a primer regidor que estarían en una situación similar. “Son 135 candidatos a primer regidor que están en esa situación”, declaró ante la prensa.

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La candidata cuestionó que el máximo órgano electoral aún no haya precisado las consecuencias de una eventual victoria de una lista encabezada por un primer regidor que ejerció recientemente como alcalde. Su planteamiento se relaciona con el caso de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular luego de renunciar a la alcaldía de Lima. El propio presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló previamente que el Pleno debía abordar si podría recibir una credencial de alcalde en caso de que su lista resulte ganadora.

La candidata Mónica Yaya solicitó al Jurado Nacional de Elecciones definir las reglas para las candidaturas de exalcaldes a primeros regidores en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Candidata pide al JNE aclarar candidatura de Rafael López Aliaga

Yaya explicó que su solicitud fue presentada ante la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía, con el objetivo de que esta instancia convoque al Pleno del JNE para que explique su posición. “Por ética y por transparencia con los vecinos de Lima y de las otras regiones, debió aclarar eso”, afirmó.

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La candidata del APRA sostuvo que el organismo electoral debería precisar qué sucedería “en caso gane la lista en donde el primer regidor haya sido alcalde hasta hace poco”. Yaya calificó este eventual escenario como una “reelección encubierta”, expresión que atribuyó a la situación que podría presentarse en determinadas listas.

El debate sobre este punto surgió durante la campaña electoral luego de que distintas agrupaciones solicitaran al JNE un pronunciamiento sobre la situación de quienes fueron alcaldes elegidos en 2022 y ahora aparecen como primeros regidores. El presidente del JNE confirmó que el Pleno abordaría específicamente si estas personas podrían recibir una credencial de alcalde en caso de que sus listas resulten ganadoras.

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La situación tiene especial relevancia en Lima por la candidatura de López Aliaga. Renovación Popular no cuenta con un candidato a alcalde en esta jornada, por lo que el exburgomaestre participa como primer regidor en la lista de su agrupación.

Rafael López Aliaga defiende su candidatura como primer regidor de Lima

López Aliaga, por su parte, defendió públicamente su postulación y confirmó su participación en el debate del JNE. En declaraciones a Canal N, afirmó que envió una carta para solicitar su presencia en el encuentro. “Yo mandé una carta pidiendo ir al debate, pues. Bueno, parece que me han hecho caso”, sostuvo.

El candidato señaló que su postulación como primer regidor no presenta impedimentos legales y sostuvo que la legislación contempla que el teniente alcalde pueda asumir la conducción municipal si el alcalde electo queda impedido de ejercer el cargo. “La ley dice que no hay ningún problema para que yo postule como teniente alcalde”, declaró.

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López Aliaga también cuestionó los pedidos para obtener una interpretación específica de las normas electorales en relación con su candidatura. “Entonces, no van a legislar con nombre propio”, afirmó. A la vez, evitó adelantar qué ocurriría después de los comicios y señaló: “Primero hay que ganar la elección, todavía no he ganado nada”.

El tema forma parte de una controversia que el JNE ya había anunciado que sería evaluada por su Pleno. En septiembre, Burneo confirmó que el organismo discutiría si un primer regidor que fue alcalde electo en 2022 podría recibir posteriormente la credencial de alcalde si su lista obtiene la victoria.

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Segunda fecha del debate reúne a 13 candidatos

La segunda jornada del debate municipal de Lima se realiza este martes 22 de septiembre desde las 20:00 horas en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Participan 13 postulantes y la conducción está a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz.

El encuentro contempla cuatro bloques. El primero está dedicado a la presentación y visión de Lima, con un minuto y medio para cada participante. Luego, en el segundo bloque, los candidatos intervienen en cinco duplas y una terna, con tres minutos destinados a preguntas, réplicas y respuestas.