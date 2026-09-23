Perú

Rafael López Aliaga irrumpe en el debate entre ovaciones, rechazo de sus rivales políticos y su desafío al JNE

El líder de Renovación Popular, quien postula como primer regidor, acudió al encuentro después de desafiar públicamente al organismo electoral y asegurar que asistiría incluso sin autorización

Un grupo de hombres con traje camina junto a un hombre que se ajusta el saco frente a una reja metálica durante la noche.
Rafael López Aliaga llegó al debate municipal del JNE entre ovaciones de sus simpatizantes y rechazo de seguidores de otras agrupaciones, tras haber cuestionado públicamente al organismo electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arribó este martes al debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre las ovaciones de sus simpatizantes y el rechazo de seguidores de otras agrupaciones políticas, después de haber desafiado públicamente al organismo electoral y asegurar que acudiría “con permiso o sin permiso”.

El candidato a primer regidor de su agrupación a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegó cuatro minutos antes del inicio del evento, precedido por una concentración de sus seguidores en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, donde se desarrolla la segunda jornada del encuentro de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

PUBLICIDAD

La antesala fue difundida a través de sus redes sociales y contó con la presencia de algunos candidatos de su formación política a alcaldías distritales, entre ellos Mirtha Uribe, postulante en Lince, y Susana Saldaña, candidata en La Victoria.

El ambiente se tensó antes de la llegada de López Aliaga, cuando simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular protagonizaron un enfrentamiento en los exteriores del recinto.

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular llegó cuatro minutos antes del inicio de la segunda jornada, luego de una concentración de sus seguidores en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja

Solo días atrás, durante un acto de campaña, el dirigente había dicho que asistiría “de todas maneras” y que ingresaría al recinto incluso si no recibía autorización. “He enviado mi carta y no me han respondido. (...) Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, declaró entonces.

PUBLICIDAD

Su llegada se produce, además, después de una primera jornada en la que algunos de sus rivales cuestionaron su gestión al frente de la MML, como Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, quien criticó su promesa de convertir Lima en una “potencia mundial” y su decisión de dejar la alcaldía para postular, sin éxito, a la Presidencia.

”La ciudad está peor en delincuencia, peor en tránsito ypeor en limpieza (....) Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”, afirmó.

En esta segunda jornada, el líder de Renovación Popular ocupa el cuarto lugar en el orden de presentación. El programa contempla, asimismo, un choque directo con el candidato fujimorista Samuel Daza, una ronda de preguntas ciudadanas y el bloque denominado “Sin rodeos”, además del mensaje final de cada postulante.

El representante de Somos Perú cuestionó al líder de Renovación Popular durante la presentación de sus propuestas sobre seguridad, vivienda, transporte e infraestructura para Lima

De acuerdo con un despacho de RPP, Daza dijo a los medios que recibió llamadas de López Aliaga, pero no las respondió porque quiso reservarse para el evento.

Sobre las 19:45 horas se realizó la fotografía oficial de los 13 aspirantes que participan en esta jornada, aunque el exalcalde no apareció en la imagen, una ausencia que también se registró en su anterior postulación a la Presidencia.

López Aliaga estuvo al frente de la MML hasta su renuncia, el año pasado, para postular al Gobierno en las elecciones de abril último, en las que no resultó elegido y obtuvo un escaño en el Senado, aunque no aceptó ese cargo y decidió presentarse como candidato a primer concejal de Lima, junto a Luis Rubio como líder de la fórmula de su partido.

Sin embargo, Rubio renunció un día antes de que venciera el plazo para la inscripción de listas de candidatos ante el JNE para los comicios municipales y regionales, una decisión que abre la posibilidad de que el número dos asuma el consistorio si el partido obtiene respaldo en las urnas, lo cual es visto como una reelección encubierta.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaJNECarlos Bruce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones organiza la segunda y última jornada del encuentro electoral en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Rafael López Aliaga y Mónica Yaya, entre los participantes

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

Las cámaras captaron la reacción del candidato de Renovación Popular durante la intervención de su rival en el debate municipal

López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Los boletos para el duelo en el Estadio Miguel Grau ya están a la venta. Revisa las localidades, promociones y todos los detalles para asistir a este duelo trascendental

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 22 de setiembre

El costo de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su precio

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 22 de setiembre

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de septiembre

La moneda europea experimentó un aumento respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

Candidata a la alcaldía de Lima pide al Congreso citar al JNE por candidaturas de exalcaldes como Rafael López Aliaga a primer regidor

Keiko Fujimori posa en selfie con Javier Milei, Kast y Daniel Noboa durante reunión del Escudo de las Américas

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Adolfo Chuiman anuncia que vuelve a la televisión en 2027 y emociona a sus seguidores: ¿regresará a 'Al fondo hay sitio'?

Nelly Rossinelli pide a usuarios sin empatía con el caso del Liceo Naval que la dejen de seguir: “No necesito gente así en mi comunidad”

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

DEPORTES

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver el partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Jefferson Farfán reveló que un club intentó sacarlo del retiro tras cuatro años de inactividad: “Me ofrecieron una cantidad importante de dinero”