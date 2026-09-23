Rafael López Aliaga irrumpe en el debate entre ovaciones, rechazo de sus rivales políticos y su desafío al JNE

Rafael López Aliaga llegó al debate municipal del JNE entre ovaciones de sus simpatizantes y rechazo de seguidores de otras agrupaciones, tras haber cuestionado públicamente al organismo electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arribó este martes al debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre las ovaciones de sus simpatizantes y el rechazo de seguidores de otras agrupaciones políticas, después de haber desafiado públicamente al organismo electoral y asegurar que acudiría “con permiso o sin permiso”.

El candidato a primer regidor de su agrupación a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegó cuatro minutos antes del inicio del evento, precedido por una concentración de sus seguidores en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, donde se desarrolla la segunda jornada del encuentro de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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La antesala fue difundida a través de sus redes sociales y contó con la presencia de algunos candidatos de su formación política a alcaldías distritales, entre ellos Mirtha Uribe, postulante en Lince, y Susana Saldaña, candidata en La Victoria.

El ambiente se tensó antes de la llegada de López Aliaga, cuando simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular protagonizaron un enfrentamiento en los exteriores del recinto.

El líder de Renovación Popular llegó cuatro minutos antes del inicio de la segunda jornada, luego de una concentración de sus seguidores en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja

Solo días atrás, durante un acto de campaña, el dirigente había dicho que asistiría “de todas maneras” y que ingresaría al recinto incluso si no recibía autorización. “He enviado mi carta y no me han respondido. (...) Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, declaró entonces.

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Su llegada se produce, además, después de una primera jornada en la que algunos de sus rivales cuestionaron su gestión al frente de la MML, como Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, quien criticó su promesa de convertir Lima en una “potencia mundial” y su decisión de dejar la alcaldía para postular, sin éxito, a la Presidencia.

”La ciudad está peor en delincuencia, peor en tránsito ypeor en limpieza (....) Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”, afirmó.

En esta segunda jornada, el líder de Renovación Popular ocupa el cuarto lugar en el orden de presentación. El programa contempla, asimismo, un choque directo con el candidato fujimorista Samuel Daza, una ronda de preguntas ciudadanas y el bloque denominado “Sin rodeos”, además del mensaje final de cada postulante.

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El representante de Somos Perú cuestionó al líder de Renovación Popular durante la presentación de sus propuestas sobre seguridad, vivienda, transporte e infraestructura para Lima

De acuerdo con un despacho de RPP, Daza dijo a los medios que recibió llamadas de López Aliaga, pero no las respondió porque quiso reservarse para el evento.

Sobre las 19:45 horas se realizó la fotografía oficial de los 13 aspirantes que participan en esta jornada, aunque el exalcalde no apareció en la imagen, una ausencia que también se registró en su anterior postulación a la Presidencia.

López Aliaga estuvo al frente de la MML hasta su renuncia, el año pasado, para postular al Gobierno en las elecciones de abril último, en las que no resultó elegido y obtuvo un escaño en el Senado, aunque no aceptó ese cargo y decidió presentarse como candidato a primer concejal de Lima, junto a Luis Rubio como líder de la fórmula de su partido.

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Sin embargo, Rubio renunció un día antes de que venciera el plazo para la inscripción de listas de candidatos ante el JNE para los comicios municipales y regionales, una decisión que abre la posibilidad de que el número dos asuma el consistorio si el partido obtiene respaldo en las urnas, lo cual es visto como una reelección encubierta.