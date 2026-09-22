Perú

Keiko Fujimori posa en selfie con Javier Milei, Kast y Daniel Noboa durante reunión del Escudo de las Américas

La fotografía fue difundida por el Gobierno de Chile durante el encuentro celebrado en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU

Un grupo de personas vestidas con trajes formales posa junto en una reunión mientras sonríen
José Antonio Kast (c-i), posando junto a su homóloga de Perú, Keiko Fujimori (c), su homólogo de Paraguay, Santiago Peña (2-d) y a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa (d), durante una reunión del Escudo de Las Américas este martes, en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ Presidencia de Chile)
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori protagonizó este martes un selfi junto a sus homólogos de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña, y Ecuador, Daniel Noboa, durante una reunión del denominado Escudo de las Américas celebrada en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La imagen muestra a los mandatarios posando para la cámara durante el encuentro, que reunió a varios gobernantes latinoamericanos en torno a esta iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

La fotografía fue difundida por el Gobierno de Chile el mismo día en que Kast anunció la adhesión de su país a la coalición, en la que participan más de una quincena de Gobiernos de América Latina y el Caribe. Chile había participado hasta entonces en calidad de observador.

En la reunión también participaron, entre otros, los gobernantes de Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura, y República Dominicana, Luis Abinader, además del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Keiko Fujimori
El encuentro reunió a gobernantes latinoamericanos en torno a la iniciativa impulsada por Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional

La oficina de Milei también difundió en X una fotografía del mandatario saludando a Fujimori, mientras ambos se estrechaban la mano. Los dos ya habían coincidido en Lima el pasado 28 de julio, durante la investidura de la mandataria, ceremonia a la que también asistieron Kast, Noboa y Peña.

PUBLICIDAD

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, también se fotografió con la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), y destacó que su país “conversa con firmeza con sus socios de la región, comparte una visión y es escuchado con respeto”.

“Cuando un país cambia, cambia también la forma en que el mundo lo mira. (...) Hemos recuperado el orgullo de saber que nuestro país cuenta. Estamos avanzando día a día”, escribió la ministra en su publicación, en la que también aparece junto al presidente argentino.

Semanas atrás, el primer ministro, Luis Galarreta, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con El Salvador para evaluar la eventual aplicación en Perú de algunas de las políticas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele, en respuesta al aumento de la criminalidad en el país.

El Salvador
El Gobierno de Fujimori mantiene conversaciones con El Salvador para evaluar la eventual aplicación en Perú de políticas de seguridad asociadas al modelo impulsado por Nayib Bukele

El premier agregó que el Gobierno afronta una situación que, a su juicio, es consecuencia de “10 años o más sin liderazgo, sin estrategia, sin decisión” y aseguró que la actual gestión cuenta con una estrategia definida para enfrentar la criminalidad, aunque señaló que los resultados no pueden producirse de manera inmediata.

Fujimori ya había anunciado el mes pasado que su Gobierno aplicaría una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden en el país, enfocada en el modelo salvadoreño. “Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.

Durante la campaña, además, señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriJavier MileiJosé Antonio KastDaniel Noboaperu-politicaEscudo de las AméricasNayib Bukele

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Las intérpretes originales ofrecieron ocho temas con sus trajes clásicos ante una pareja fanática del programa infantil, cuya celebración quedó registrada en videos que revivieron la nostalgia entre los invitados

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Turista estadounidense se descompensó cerca del nevado Ausangate y fue auxiliado por agentes de Alta Montaña

Kyle Mathew Gersman, de 30 años, fue encontrado dentro de una carpa en el sector de Anantapata. Agentes de Pitumarca y personal de Alta Montaña lo trasladaron al centro de salud, donde permanece estable

Turista estadounidense se descompensó cerca del nevado Ausangate y fue auxiliado por agentes de Alta Montaña

Del título a las competencias: el nuevo desafío de las universidades

La expansión de la matrícula durante cinco años acompaña una oferta nacional superior a 7.600 carreras, posgrados y segundas especialidades, según los datos citados sobre el sistema de educación superior peruano

Del título a las competencias: el nuevo desafío de las universidades

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

El actual capitán ‘rosado’ contó que la institución chalaca estuvo pendiente de él durante una etapa complicada de su vida, incluso cuando defendía la camiseta de otro equipo

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

Procesión del Señor de los Milagros 2026: estas son las rutas, horarios y fechas confirmadas para octubre y noviembre en Lima

Las autoridades anunciaron un despliegue de seguridad, salud y transporte para las cinco jornadas, con 1.500 policías por día, 1.200 efectivos municipales y 23 ambulancias

Procesión del Señor de los Milagros 2026: estas son las rutas, horarios y fechas confirmadas para octubre y noviembre en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Rebeca Escribens se disculpa con Christian Domínguez tras llamarlo “adefesio”: “Me doy asco y vergüenza”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying a Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

DEPORTES

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

Juan ‘Pegajoso’ Díaz y su primera vez en un evento numerado de la UFC: peleador peruano enfrentará a Adrián Yañez en Nueva York

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

Thiago Kosloski pone en valor su gestión tras notable desempeño de Perú en Juegos ODESUR Santa Fe 2026: “Fin de larga espera sin victorias”