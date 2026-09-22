Keiko Fujimori posa en selfie con Javier Milei, Kast y Daniel Noboa durante reunión del Escudo de las Américas

José Antonio Kast (c-i), posando junto a su homóloga de Perú, Keiko Fujimori (c), su homólogo de Paraguay, Santiago Peña (2-d) y a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa (d), durante una reunión del Escudo de Las Américas este martes, en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ Presidencia de Chile)

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La presidenta Keiko Fujimori protagonizó este martes un selfi junto a sus homólogos de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña, y Ecuador, Daniel Noboa, durante una reunión del denominado Escudo de las Américas celebrada en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La imagen muestra a los mandatarios posando para la cámara durante el encuentro, que reunió a varios gobernantes latinoamericanos en torno a esta iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

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La fotografía fue difundida por el Gobierno de Chile el mismo día en que Kast anunció la adhesión de su país a la coalición, en la que participan más de una quincena de Gobiernos de América Latina y el Caribe. Chile había participado hasta entonces en calidad de observador.

En la reunión también participaron, entre otros, los gobernantes de Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura, y República Dominicana, Luis Abinader, además del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

El encuentro reunió a gobernantes latinoamericanos en torno a la iniciativa impulsada por Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional

La oficina de Milei también difundió en X una fotografía del mandatario saludando a Fujimori, mientras ambos se estrechaban la mano. Los dos ya habían coincidido en Lima el pasado 28 de julio, durante la investidura de la mandataria, ceremonia a la que también asistieron Kast, Noboa y Peña.

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La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, también se fotografió con la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), y destacó que su país “conversa con firmeza con sus socios de la región, comparte una visión y es escuchado con respeto”.

“Cuando un país cambia, cambia también la forma en que el mundo lo mira. (...) Hemos recuperado el orgullo de saber que nuestro país cuenta. Estamos avanzando día a día”, escribió la ministra en su publicación, en la que también aparece junto al presidente argentino.

Semanas atrás, el primer ministro, Luis Galarreta, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con El Salvador para evaluar la eventual aplicación en Perú de algunas de las políticas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele, en respuesta al aumento de la criminalidad en el país.

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El Gobierno de Fujimori mantiene conversaciones con El Salvador para evaluar la eventual aplicación en Perú de políticas de seguridad asociadas al modelo impulsado por Nayib Bukele

El premier agregó que el Gobierno afronta una situación que, a su juicio, es consecuencia de “10 años o más sin liderazgo, sin estrategia, sin decisión” y aseguró que la actual gestión cuenta con una estrategia definida para enfrentar la criminalidad, aunque señaló que los resultados no pueden producirse de manera inmediata.

Fujimori ya había anunciado el mes pasado que su Gobierno aplicaría una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden en el país, enfocada en el modelo salvadoreño. “Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.

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Durante la campaña, además, señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.