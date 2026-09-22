Incidente entre simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular marca inicio del segundo debate municipal en Lima

Se registran enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos Renovación Popular y Fuerza Popular en el distrito de San Borja, previo al debate de candidatos a la alcaldía de Lima. La Policía Nacional tuvo que intervenir para separar a los grupos y calmar la situación. | Canal N

Guardar

El segundo debate municipal por la Alcaldía de Lima inició este martes 22 de septiembre con un incidente entre simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular en los exteriores del lugar donde se desarrolla la jornada. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino ante el enfrentamiento registrado entre integrantes de ambas agrupaciones políticas.

El episodio ocurrió antes del inicio de las exposiciones previstas para esta segunda fecha. La presencia de una portátil de Renovación Popular, junto con un vehículo acondicionado como escenario móvil y un megáfono, generó un cruce con personas vinculadas a Fuerza Popular que permanecían en la zona.

PUBLICIDAD

La PNP intervino para separar a los involucrados y evitar que el intercambio de gritos derivara en una confrontación mayor. Tras la intervención policial, los grupos permanecieron en los alrededores mientras los participantes se preparaban para la jornada electoral.

El incidente se produjo en el contexto de la segunda y última fecha del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), espacio que reúne a 13 representantes de organizaciones políticas antes de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. La jornada está prevista desde las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

PUBLICIDAD

¿Cómo empezó el conflicto?

Simpatizantes de Renovación Popular y Fuerza Popular protagonizaron un cruce en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú. Composición. Infobae

El conflicto comenzó con la llegada de una portátil de Renovación Popular a una zona cercana al lugar del debate, donde ya se encontraban simpatizantes de Fuerza Popular. La agrupación ingresó con un vehículo que funcionaba como escenario móvil y con un megáfono de gran tamaño.

La presencia de ambos grupos provocó un intercambio entre sus integrantes. La PNP llegó al lugar y separó a las personas involucradas para controlar la situación.

El episodio ocurrió mientras las organizaciones políticas se concentraban para participar en la segunda jornada del debate. La presencia de banderas, megáfonos y vehículos partidarios marcó los momentos previos al ingreso de los participantes.

PUBLICIDAD

Así se desarrolla la segunda fecha del debate municipal

Un afiche del Jurado Nacional de Elecciones convoca a la presentación de candidatos para el debate municipal de Lima del año 2026. (JNE)

El primer bloque está destinado a la presentación y visión de ciudad de cada participante. Luego se desarrollan cruces entre candidatos agrupados en duplas y una terna.

Para esta jornada están previstos enfrentamientos entre Mónica Yaya y Luis Llanos; Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado; Yuri Castro y Carlos Tejada; Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga; además de otras duplas y una terna integrada por Santiago Abarca, Carlos Gallardo y Francis Allison.

El tercer bloque incorpora preguntas vecinales seleccionadas a partir de consultas remitidas a la campaña del JNE. En esta parte, Elizabeth León y Rubén Bonilla participarán en una dupla; Mónica Yaya y Luis Llanos conformarán otra; mientras que Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado integrarán una tercera. También participarán Yuri Castro junto con Carlos Tejada, y Edgardo de Pomar junto con Rafael López Aliaga.

Los 13 participantes de la jornada

La nómina de este martes incluye a Elizabeth León Chinchay, del Frente de la Esperanza 2021; Mónica Yadira Yaya Luyo, del Partido Aprista Peruano; Yuri Castro, de Perú Libre; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Juan Carlos Alvarado Mestanza, de la Alianza Electoral Venceremos; Rubén Daniel Bonilla Espinoza, de Fuerza Ciudadana; y Luis Miguel Llanos Carrillo, de Progresemos.

PUBLICIDAD

También participan Edgardo Renán De Pomar Vizcarra, del Partido Popular Cristiano; Francis Allison Oyague, de Avanza País; Carlos Alberto Tejada Noriega, de Acción Popular; Santiago Rosendo Abarca León, de Visión Perú; Samuel Marcos Daza Taype, de Fuerza Popular; y Carlos Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno.

El cuarto bloque está reservado para los mensajes finales de los participantes. La segunda jornada corresponde al último debate municipal organizado por el JNE antes de los comicios del 4 de octubre.