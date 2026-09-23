Perú

Adolfo Chuiman anuncia que vuelve a la televisión en 2027 y emociona a sus seguidores: ¿regresará a 'Al fondo hay sitio'?

El reconocido actor peruano de 79 años, conocido por encarnar a Peter McKay durante 15 años en la ficción de América TV, adelantó detalles de un nuevo proyecto que lo tiene muy entusiasmado

Composición con dos imágenes del actor Adolfo Chuiman, una de cuerpo medio con camisa a rayas y corbata, y otra en primer plano
Adolfo Chuiman confirmó que sostiene conversaciones avanzadas para concretar su regreso a la televisión peruana.
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Adolfo Chuiman, recordado por interpretar a Peter McKay en ‘Al fondo hay sitio’, confirmó que se encuentra próximo a regresar a la televisión con un nuevo proyecto. El actor, de 79 años, reveló en una entrevista con Trome que las negociaciones están en una etapa avanzada y que espera recibir la aprobación definitiva en los próximos meses, con miras a volver a la pantalla en 2027.

“Las conversaciones para volver a la televisión están avanzadas. Creo que pronto vamos a tener luz verde con una historia que le va a gustar a la gente y que me tiene muy entusiasmado”, señaló Chuiman, sin precisar el nombre ni el formato de la producción que negocia. El anuncio reavivó la expectativa entre los seguidores de la serie de América Televisión, quienes desde hace dos años preguntan por un posible regreso del actor al elenco.

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El actor confirma avances en su próximo proyecto sin precisar si será en ‘Al fondo hay sitio’

Consultado sobre los detalles de su regreso, Chuiman evitó confirmar si la nueva producción corresponde a ‘Al fondo hay sitio’ o se trata de una historia distinta. El actor se limitó a expresar su entusiasmo por el proyecto en curso y su disposición a retomar la actuación con la misma energía que lo caracterizó durante más de una década en la ficción de América TV.

“Si todo va bien, regreso con todo. En la calle la gente siempre me pregunta cuándo vuelvo y tengo muchas ganas de seguir actuando”, afirmó Chuiman, quien además destacó el afecto que continúa recibiendo del público pese a su ausencia de las pantallas desde 2024.

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Composición fotográfica del actor Adolfo Chuiman vestido con chaleco y corbata de lazo en dos imágenes distintas
El actor de 79 años prevé que su vuelta a la pantalla chica se producirá en el año 2027.

Sobre el tiempo que estuvo alejado de la actuación, el actor respondió con humor a las expectativas generadas por su anuncio. “El reposo del guerrero ha sido suficiente”, comentó entre risas, en referencia al periodo de descanso que se tomó tras su salida de la serie que lo hizo popular en la televisión peruana.

Peter McKay se despidió de la ficción en 2024 por motivos de salud

Chuiman dio vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, durante 15 años dentro de ‘Al fondo hay sitio’. Su salida de la producción se concretó en agosto de 2024, tras una escena de despedida en la que el personaje se alejó de Francesca Maldini, interpretada por Yvonne Frayssinet, y del resto de Las Nuevas Lomas, en uno de los momentos más recordados por los seguidores de la serie.

En aquel momento, el actor explicó en una entrevista con el programa ‘Más Espectáculos’ que su decisión de abandonar la ficción respondía exclusivamente a motivos de salud. “Necesito un descanso porque también el cuerpo no te da y hay que cuidarlo, así que ahí estamos”, declaró Chuiman entonces, y descartó cualquier tipo de conflicto con la producción del programa.

El actor tampoco cerró en ese momento la posibilidad de un eventual regreso al elenco. “Mis compañeros me dicen hasta fin de año, después de Fiestas Patrias, un montón de cosas. Es cuestión ya de que yo decida, ¿no? Que me sienta mejor”, expresó en aquella entrevista, según consignó Trome. Chuiman insistió además en que su vínculo con la producción se mantiene intacto pese al distanciamiento temporal. “Esto es una familia, pero ahora no hay que descuidarse de nada, tú sabes cómo están las cosas”, sostuvo el actor en esa oportunidad.

El querido actor Adolfo Chuiman explica las razones de su salida de la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'. Revive la conmovedora escena de despedida de su personaje, Peter, y conoce los detalles de su decisión. Video: América Espectáculos / Más Espectáculos

A lo largo de su trayectoria, Chuiman ha interpretado a otros personajes recordados de la televisión peruana, entre ellos Raúl Ramírez en ‘Taxista, ra ra’ y Renato Reyes en ‘Mil oficios’. También formó parte del elenco de ‘Risas y salsa’, uno de los programas cómicos más longevos de la televisión nacional, en una carrera que suma varias décadas frente a las cámaras.

Por ahora, la posibilidad de ver nuevamente a Peter McKay en las pantallas continúa abierta, aunque el propio Chuiman no ha confirmado si su regreso en 2027 estará vinculado a ‘Al fondo hay sitio’ o corresponderá a un proyecto completamente distinto.

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