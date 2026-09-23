El monto que tendría que pagar Universitario de Deportes si decide despedir a Héctor Cúper y su comando técnico

La rescisión del contrato del DT, vigente hasta 2027, implicaría una indemnización que cubriría al cuerpo técnico completo. Analistas advierten que el club acumula un gasto escandaloso en resoluciones durante el año (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes enfrentaría un nuevo desembolso económico si la dirigencia del club crema decide apartar a Héctor Cúper de la dirección técnica. Según se analizó en el programa Hablemos de MAX, la institución tendría que abonar tres sueldos correspondientes a todo el cuerpo técnico del entrenador argentino, en el marco de un vínculo contractual que se extiende hasta 2027. Según estimaciones de expertos esta suma rondaría los US$ 50 mil.

Aunque los conductores del espacio reconocieron que esa cifra representa una negociación relativamente favorable frente a los ocho o nueve meses que implicaría una rescisión sin acuerdo previo, también subrayaron que cualquier pago adicional agrava una situación financiera que ya acumula un historial de decisiones costosas durante el presente año.

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El peso económico de una eventual salida

El contrato de Héctor Cúper con Universitario está vigente hasta 2027. Si el club decide rescindirlo, tendría que asumir una compensación equivalente a tres salarios para todo el cuerpo técnico. (Universitario de Deportes)

El contrato que une a Cúper con el club merengue tiene vigencia hasta 2027, lo que convierte cualquier desvinculación anticipada en una operación con consecuencias directas sobre las arcas institucionales. De acuerdo con lo expuesto por el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX, si la dirigencia optara por prescindir del técnico —o si el propio Cúper decidiera renunciar—, el club debería afrontar el pago de tres salarios. Y ese monto no se limita al DT: abarca a la totalidad del cuerpo técnico que lo acompaña.

“Si se va Cúper, si por ejemplo decidieran sacarlo, si Cúper renuncia, tiene que pagar tres sueldos a Lau. Si La ‘U’ quiere sacarlo, son tres sueldos”, señaló Peralta. Y aclaró: “Son tres sueldos en un año, en un contrato que es hasta el 2027. Entonces yo lo veo que es una negociación fructífera, porque no estás pagando nueve meses u ocho meses de resolución de contrato”.

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Su compañera Romina Vega precisó que esa compensación no recae únicamente sobre el entrenador principal. “Esos tres sueldos incluyen ya para todo el comando técnico”, consultó, ante lo cual Peralta confirmó: “Todo el comando técnico”.

La aclaración no es menor. En clubes de la envergadura de Universitario, los cuerpos técnicos suelen estar integrados por varios profesionales —asistentes, preparadores físicos, analistas de video, entre otros—, por lo que multiplicar tres remuneraciones por la cantidad de integrantes del staff eleva considerablemente el monto total a desembolsar.

Un año marcado por los gastos en rescisiones

Universitario acumula distintos pagos por rescisiones y desvinculaciones durante el año, entre ellos los relacionados con Martín Pérez Guedes, Carabalí y una negociación previa con Jorge Fossati, según Hablemos de MAX. (Universitario de Deportes)

La eventual salida de Cúper no sería el único capítulo costoso que la institución debería registrar en su balance de 2026. Durante el transcurso del año, Universitario acumuló una serie de resoluciones contractuales y desvinculaciones que, según los analistas del programa, representan un gasto de proporciones alarmantes.

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Entre las salidas que implicaron compensaciones económicas figuran las de los futbolistas Martín Pérez Guedes y José Carabalí, además de movimientos previos vinculados a integrantes de distintos cuerpos técnicos, incluida una negociación anterior con Jorge Fossati. Cada una de esas operaciones supuso erogaciones que se fueron acumulando a lo largo del año.

“Lo que has gastado en indemnizaciones, resoluciones de contrato es terrible”, afirmó Peralta. Vega fue aún más directa: “Es un escándalo”.

Para los periodistas el problema no radica únicamente en los números, sino en el origen de esos gastos: una serie de resoluciones que, a su criterio, pudieron haberse evitado con una planificación deportiva más ordenada y menos intervencionista.

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La gestión cuestionada: desmantelar al tricampeón

La gestión de Universitario fue puesta bajo análisis por los cambios realizados en el plantel y el cuerpo técnico. Gustavo Peralta sostuvo que varias decisiones deportivas generaron costos económicos y afectaron la estructura del tricampeón. (Universitario de Deportes)

Detrás de los números hay un diagnóstico más profundo que apunta directamente a la conducción deportiva del club. Peralta fue contundente al señalar que las pérdidas económicas son la consecuencia directa de decisiones que desestabilizaron un plantel que había conquistado tres títulos consecutivos.

“Se ha gastado un montón por malas decisiones deportivas en el año. Un montón”, afirmó el periodista, y amplió: “Cuando pudiste hacerla simple, no hacer tanto movimiento, respetar al equipo tricampeón y no dejar que metan tanta mano como pasó en decisiones anteriores”.

La pregunta de Vega apuntó al núcleo del problema: “¿Tú sientes que trataron demasiado de poner su sello y al final no ha funcionado?”. La respuesta de Peralta no dejó margen para la ambigüedad: “Bueno, seguramente fue demasiado. En ese momento ya había una decisión de sacar a Fossati y las decisiones de desarmar elementos claves fue terrible. Fue terrible”.

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El cuadro que emerge de ese análisis es el de una institución que, en lugar de preservar la estructura que le permitió consagrarse tres veces seguidas, optó por intervenir en distintos niveles del plantel y el cuerpo técnico.

Cada uno de esos movimientos tuvo un costo deportivo y, en paralelo, un costo económico que hoy pesa sobre las finanzas del club. La disyuntiva en torno a Héctor Cúper es, en ese contexto, el último eslabón de una cadena de decisiones que los propios analistas del medio definen como perjudiciales para Universitario de Deportes.