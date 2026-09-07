Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

Tras el tropiezo ante Comerciantes Unidos, el uruguayo remarcó que nadie debe dar por muerto a este grupo y anticipó que el conjunto crema llega en buenas condiciones para buscar los tres puntos (L1 MAX)

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Martín Pérez Guedes, mediocampista retirado y tricampeón nacional con Universitario en 2023, 2024 y 2025, salió al frente para respaldar públicamente las aspiraciones del cuadro crema en la presente temporada.

En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el exfutbolista uruguayo dejó en claro que su alejamiento del fútbol profesional —anunciado en mayo de este año por razones familiares— no apagó el vínculo que mantiene con el club ni su certeza de que el plantel tiene madera de campeón. Pérez Guedes fue contundente: conoce a los jugadores, sabe cómo reaccionan bajo presión y no tiene dudas de que el título llegará.

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La convicción de quien los conoce por dentro

Martín Pérez Guedes respaldó las opciones de Universitario para conquistar el tetracampeonato. El exvolante destacó la resiliencia del plantel y recordó que el grupo siempre respondió ante las dificultades. (Universitario de Deportes)

El exvolante no habló desde la nostalgia ni desde el optimismo vacío. Su respaldo al plantel crema se apoya en algo más concreto: la experiencia compartida dentro del vestuario. “Sé que el grupo está bien y yo tengo una confianza plena de que lo van a lograr, porque los conozco, sé que en la adversidad este grupo responde”, afirmó ante las conductoras del programa.

Cuando Ana Lucía Rodríguez le pidió que describiera con sus propias palabras a este plantel, Pérez Guedes no dudó: “Es un grupo que es muy resiliente y cuando por ahí hay trabas en el camino es cuando más responde todavía el equipo”. La definición no fue casual. El mediocampista fue parte de ese mismo colectivo durante los tres títulos consecutivos y sabe, de primera mano, que la imagen de una máquina aceitada que proyectó la ‘U’ hacia afuera no siempre coincidió con lo que ocurrió puertas adentro.

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“Hoy lo ves para atrás y decís: ‘Ah, fue fácil el tricampeonato’. No, no, pasaron cosas. Pasaron cosas y el equipo respondió, el equipo pasó por tormentas y las pudo atravesar”, subrayó. Con esa lectura como base, el exjugador construyó su pronóstico para lo que resta del año: “Así que nada, tengo una fe bárbara en ellos”.

El mensaje también tuvo un destinatario implícito: quienes, tras el empate reciente de Universitario con Comerciantes Unidos que lo alejó de la cima del Torneo Clausura, comenzaron a descontar al equipo de la pelea. “Nunca des por muerto a nadie y menos a este grupo. Menos a este grupo, porque la verdad que ha sacado cosas adelante”, advirtió Pérez Guedes.

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El vínculo de Martín Pérez Guedes con Universitario permanece vigente después de su despedida. El tricampeón reveló que sigue en contacto con el cuerpo técnico y destacó el trabajo físico realizado por el grupo. (Universitario de Deportes)

A pesar de haber colgado los botines, el exmediocampista mantiene canales abiertos con integrantes del cuerpo técnico y sigue la actualidad del plantel con atención. “Se les ve muy bien a los chicos. Le escribí al profe Zacarías para felicitarlos por el trabajo físico. Estamos acompañando del otro lado”, reveló en declaraciones a L1 Max.

Esa cercanía le permite hablar con propiedad sobre el estado del equipo. De cara al clásico ante Alianza Lima, Pérez Guedes consideró que Universitario llega con argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos. “El grupo está bien como para llevarse los tres puntos en el clásico. Nosotros no tuvimos un buen Apertura, pero se pudo ganar un clásico. Veo muy sólido al equipo”, sostuvo.

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El exvolante también se refirió a Juliaca como la plaza más exigente que le tocó enfrentar durante su etapa en la Liga 1, por encima incluso de Cusco. “Para jugar en altura, Huancayo siempre me pareció una cancha complicada, difícil. No es la que más altura tiene pero es difícil. Cusco tiene más altura pero siempre sentí mucho más la altura en Huancayo. Otra cancha en la que sí me sentí fatal fue en la de Juliaca, ahí sí fue complicado”, recordó.

La despedida que Cúper no creyó

La decisión de Martín Pérez Guedes de retirarse del fútbol tomó por sorpresa a Héctor Cúper. El exvolante crema contó que el entrenador pensó que cambiaría de club y no que dejaría la actividad. (Universitario de Deportes)

Pérez Guedes anunció su retiro del fútbol profesional en mayo de este año. Su último partido con la camiseta crema fue en la fecha 17 del Torneo Apertura, una victoria por 2-1 ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental. La decisión, motivada por el deseo de estar más tiempo junto a su familia, tomó por sorpresa incluso al técnico Héctor Cúper.

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“Él pensó que yo no me retiraba, o sea, que me iba del club, pero que no me retiraba”, contó el exjugador sobre la reacción inicial del entrenador argentino. Cúper interpretó que se trataba de un cambio de institución, no de un adiós definitivo al deporte.

Pese a la tristeza que le generó despedirse en un momento en que el equipo no había alcanzado los objetivos del Apertura, Pérez Guedes aseguró que tanto el cuerpo técnico como sus compañeros entendieron y aceptaron su determinación. “Me dolió irme en un momento que por ahí no lográbamos lo que quisimos en el Apertura, pero ellos sabían que yo me iba por el deseo de estar con mi familia”, explicó. Y cerró con una reflexión que habla tanto de su partida como de la naturaleza del fútbol: “Los jugadores van a seguir pasando siempre, así uno se va, otro se queda, van a venir jugadores”.

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