Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

El skater peruano Angelo Caro se consagró con la medalla de oro tras registrar un puntaje de 260.01 en la disciplina de street skateboarding masculino. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

Guardar

Ángelo Caro conquistó la medalla de oro en skateboarding street masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras alcanzar 260,01 puntos en la competencia disputada en Rafaela. El triunfo le dio al Team Perú su 12ª presea dorada en el certamen que se desarrolla en Argentina.

El deportista peruano encabezó la clasificación por delante del brasileño Wallace Farías, que obtuvo la medalla de plata con 248,93 puntos. El argentino Maurio Iglesias completó el podio con una marca cercana a los 248,70 puntos, en una definición ajustada por el segundo puesto.

PUBLICIDAD

Caro llegó a la jornada como uno de los competidores con opciones de pelear por el primer lugar debido a su trayectoria internacional. El skater, de 27 años, obtuvo el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una actuación que lo instaló entre los principales representantes peruanos de esta disciplina.

La prueba de skateboarding street se desarrolla en circuitos que reproducen elementos del entorno urbano, como escaleras, barandas, desniveles y rampas. Los jueces evalúan la dificultad de los trucos, la ejecución, la variedad de maniobras y el aprovechamiento de los obstáculos.

Ángelo Caro ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: COP.

El resultado en Santa Fe se incorpora al proceso de preparación de Caro para los próximos desafíos del calendario internacional. Entre sus metas figura llegar en condiciones competitivas a los Juegos Panamericanos Lima 2027, que Perú organizará el año próximo.

PUBLICIDAD

Las medallas del Team Perú

Las siete preseas doradas peruanas se repartieron entre tiro, bochas deportivas, deportes electrónicos, remo y bowling. El tiro aportó tres medallas, con triunfos individuales de Marko Carrillo y Nicolás Pacheco.

Oro

Marko Carrillo : tiro, pistola de aire de 10 metros masculina.

Nicolás Pacheco : tiro, skeet masculino.

Marko Carrillo y Annia Becerra : tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.

Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo : bochas deportivas, petanca mixta.

Luis Suárez : deportes electrónicos, EA Sports FC masculino.

Alessia Palacios y Valeria Palacios : remo, doble par ligero femenino.

Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa : bowling, dobles masculino.

Ángelo Caro: skateboarding, street masculino.

Plata

Itzel Delgado : stand up paddle, sprint masculino.

Itzel Delgado : stand up paddle, prueba técnica masculina.

Rafaela Fernandini : natación, 100 metros libre femenino.

Luis Bardalez : levantamiento de pesas, categoría masculina de 65 kilogramos.

Shoely Mego : levantamiento de pesas, categoría femenina de 57 kilogramos.

Daniel Agüero : gimnasia artística, salto masculino.

Patricia Pérez : deportes electrónicos, EA Sports FC femenino.

María Doig : esgrima, espada individual femenina.

Mariana Soriano: esgrima, florete individual femenino.

Bronce

Daniella Borda : tiro, skeet femenino.

José Ullilen y Deysi Jilapa : tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.

Alexia Arenas y Diego Morin : tiro, equipo mixto de rifle de aire de 10 metros.

Yasmin Silva : natación, 200 metros mariposa femenino.

Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor : relevo femenino de 4x100 metros libre.

Miguel Ángel Preciado : levantamiento de pesas, categoría masculina de 70 kilogramos.

Faviana Gavidia : levantamiento de pesas, categoría femenina de 49 kilogramos.

Nadia Vela : levantamiento de pesas, categoría femenina de 61 kilogramos.

Ana Ricci : clavados, trampolín de tres metros femenino.

Ana Ricci y Mayte Salinas : clavados, trampolín sincronizado femenino de tres metros.

Alessio Fukuda : esgrima, florete individual masculino.

Lisbeth Allcca y Claudia Gaona : vóley playa, pareja femenino.

Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza: florete masculino, por equipos.

Nicolás Pacheco se colgó la medalla de oro en la modalidad de skeet masculino de tiro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram COP.

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En Perú, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se pueden seguir en vivo por la señal de Movistar Deportes. La programación incluye las competencias de las distintas disciplinas del certamen.

La transmisión también está disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que emite pruebas y jornadas de los Juegos desde Argentina.