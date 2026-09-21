A 4.500 metros del Plan Integral de Educación: así sobreviven las brechas de infraestructura y conectividad en colegios de Ayacucho

Infraestructura deficiente: varios colegios de Lucanas funcionan en locales antiguos, con aulas de adobe, techos deteriorados, filtraciones y rajaduras. Composición: Infobae

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La aplicación del Plan Nacional de Educación enfrenta una realidad distinta en las zonas altoandinas de Ayacucho, donde las condiciones de acceso, infraestructura y conectividad forman parte de las principales dificultades para las comunidades educativas. En la provincia de Lucanas, varios colegios se ubican a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y requieren largos desplazamientos por trochas, quebradas y caminos rurales.

En Puquio, Chipao y sus poblados más alejados, la situación de los locales educativos muestra diferencias frente a las necesidades planteadas por las autoridades nacionales. El material de Punto Final registra colegios con aulas de adobe, techos deteriorados, filtraciones por lluvias y espacios que requieren nuevas construcciones.

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La conectividad también representa una dificultad para docentes y estudiantes. En algunas instituciones, los profesores asumen parte del costo del servicio de Internet, mientras que otras comunidades carecen de señal. Esta situación limita el uso de herramientas tecnológicas dentro de las aulas y obliga a recurrir a materiales impresos.

El acceso físico a las escuelas constituye otro de los problemas registrados. En Huatajocha, un estudiante de seis años recorre dos horas para llegar a clases y otras dos para retornar a su vivienda. En otros poblados de Lucanas, las distancias y las condiciones climáticas forman parte de la rutina escolar de alumnos y docentes.

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Colegios de Puquio requieren nuevas condiciones de infraestructura

La institución educativa 24016 de Puquio presenta una antigüedad de 73 años, según el material de Punto Final. La directora Carmen Rosa Espinoza explicó que el local presenta deterioro y filtraciones durante las lluvias. Los trabajos de mantenimiento también cuentan con participación de los padres de familia.

“Ese es producto de la lluvia”, explicó Espinoza al referirse a una rajadura visible en una de las paredes del colegio. La directora también señaló que los padres realizan labores de pintura antes del inicio del año escolar, una medida que permite mantener las instalaciones pese a las deficiencias del inmueble.

Espinoza expresó además su respaldo a las evaluaciones para docentes. “Estoy de acuerdo que haya evaluaciones porque de verdad, lo que queremos es elevar el nivel de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes”, declaró.

El registro también señala que el Gobierno planteó la construcción de dos mil nuevos colegios en cinco años. En el caso de Puquio, las condiciones observadas muestran la necesidad de infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades escolares.

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Chipao concentra colegios con problemas de infraestructura

Situación en Chipao: cinco de sus seis colegios secundarios presentan precariedad, mientras 14 de sus 15 escuelas primarias fueron construidas con adobe.

En el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, existen seis colegios de secundaria y quince de primaria. El material registra que cinco instituciones secundarias se encuentran en estado de precariedad, mientras que catorce colegios de primaria fueron construidos con adobe.

En Yanama, la institución educativa 24121 cuenta con 18 estudiantes, tres maestros y un director que también imparte clases a los alumnos de quinto y sexto de primaria. El director Joel Yamoja Rojas explicó que los docentes deben cubrir distintas materias, entre ellas matemática, comunicación, ciencia y tecnología, personal social, arte, religión y educación física.

La falta de conectividad limita el uso de tecnología

La señal de Internet constituye otra dificultad para los colegios alejados de los centros urbanos. En Yanama, la institución educativa dispone de una conexión que permite descargar materiales, pero la población no cuenta con señal telefónica.

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Rojas explicó que una eventual ampliación de la conectividad permitiría incorporar herramientas audiovisuales al trabajo escolar. “Ya no estaríamos imprimiendo de esta manera, sino ya se enfocaría a través del retroproyector las imágenes”, señaló.

El docente también explicó que el colegio desarrolla las actividades de acuerdo con la realidad de los estudiantes. Para las clases utiliza situaciones relacionadas con la actividad cotidiana de la comunidad, como el número de alpacas disponibles o los ingresos derivados de su venta.

La enseñanza también incorpora el quechua como lengua materna. Rojas precisó que el inglés no forma parte de las materias impartidas en esa institución y señaló que los contenidos oficiales no siempre corresponden con el entorno de los alumnos.

“Son textos que no se acordan con la realidad. Por ejemplo, aquí dice: un mar, es un, una playa, ¿no? No, no tiene que ver nada con nuestra realidad”, explicó. Frente a ese tipo de contenidos, el docente planteó el uso de referencias vinculadas con el entorno local.

Aulas y servicios presentan dificultades en Yanama y Huatajocha

Hasta la fecha, se han reportado 59 fallecidos por enfermedades respiratorias relacionadas al frío extremo en Junín. (Andina Noticias)

En Yanama también existe una denominada aula caliente, destinada a los alumnos más pequeños debido a las bajas temperaturas. El director explicó que ese espacio recibe a estudiantes de inicial, primero y segundo grado, mientras los alumnos de grados superiores utilizan aulas de adobe y calamina.

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En la institución educativa agropecuaria de Yanama, el director Edwin Yana Aucasi señaló que las condiciones del local requieren atención. Según explicó, el granizo puede alcanzar un tamaño similar al de una canica y provocar daños en los techos.

“En esta zona, el granizo es muy grande, cae al tamaño de una canica, que si, si es más persistente, inclusive daña directamente lo que es el techo. Se hace forados, se hace huecos”, declaró.

En Huatajocha, el colegio cuenta con un expediente aprobado para una nueva infraestructura. El alcalde de Chipao, Paulino Jóñez Basilio, indicó que falta la firma de un convenio entre el Gobierno regional y el Ministerio de Educación. El monto señalado para la obra asciende a 14 millones de soles, aunque el proyecto no dispone de presupuesto en ese momento.

El director Amadeo Salazar explicó además que los profesores pagan el servicio de Internet de manera conjunta. “Incluso pagamos mensualmente. Así es”, señaló. Ante la consulta sobre el monto, precisó que el aporte alcanza los 300 soles mensuales.

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