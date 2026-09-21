Encuesta Datum para las Elecciones Regionales y Municipales: así van el Callao y La Molina a dos semanas de los comicios

El programa Cuarto Poder presenta los resultados de la última encuesta de Datum Internacional para el distrito de La Molina. Juan Carlos Zurek encabeza la intención de voto con un 38.7%, seguido por Sergio Castromonte con 13.7%. América TV/ Cuarto Poder.

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A dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el programa Cuarto Poder presentó este domingo 20 de setiembre los resultados de una nueva medición de Datum Internacional, que recoge las preferencias de los electores en diferentes jurisdicciones de Lima y Callao. Entre los resultados expuestos figuran los correspondientes al Gobierno Regional del Callao, la provincia del Callao y el distrito de La Molina, además de un simulacro para Lima Metropolitana.

Las cifras corresponden a trabajos de campo realizados durante septiembre y muestran la fotografía electoral del momento, cuando faltan pocos días para que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo 4 de octubre.

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La medición presenta una diferencia metodológica que fue explicada durante la emisión. Para el Gobierno Regional del Callao, la provincia del Callao y Lima Metropolitana, Datum realizó simulacros de votación. En cambio, para La Molina se efectuó una encuesta. Por ello, las cifras de ambas mediciones deben interpretarse de acuerdo con sus respectivas fichas técnicas.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

Elecciones 2026: así aparece el Gobierno Regional del Callao en el simulacro de Datum

En el caso del Gobierno Regional del Callao, el simulacro de votación presentado en Cuarto Poder coloca a Pedro Spadaro, de Renovación Popular, con 45,5% de los votos emitidos. En segundo lugar figura Miguel Cordano, de Fuerza Popular, con 12,6%. Le sigue Ismael Paredes, de Somos Perú, quien alcanza 6,3% de los votos emitidos.

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La cuarta posición corresponde a Víctor Huarancca, del Partido del Buen Gobierno, con 4,2%. A continuación aparece Elvira Madalengoitia, con 3,9%, mientras que Dante Mandriotti, de Acción Popular, registra 3,8%.En las siguientes posiciones figuran Cinthya Camasca, del FREPAP, con 2,6%, y José Sosa, del Partido Popular Cristiano, con 1,6%.

El simulacro también recoge a los ciudadanos que todavía optan por otras alternativas de voto. El voto blanco representa 13,6%, mientras que el voto nulo alcanza 5,9%.La diferencia registrada entre las primeras posiciones y el resto de candidaturas fue uno de los aspectos destacados durante la presentación de los resultados del Gobierno Regional del Callao.

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Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

Provincia del Callao: César Pérez registra 45,2% en el simulacro

La medición también abordó la elección correspondiente a la provincia del Callao, donde los electores deberán escoger a sus autoridades municipales.

En este caso, el simulacro de Datum registra a César Pérez, de Renovación Popular, con 45,2% de los votos emitidos.En segundo lugar aparece Josseline Garrido, de Fuerza Popular, con 13,9%. La tercera posición corresponde a Guillermo Aguilar, de Somos Perú, con 6,6%. Luego figura Jorge Paredes, del Partido del Buen Gobierno, con 4,9% de los votos emitidos.

Entre las candidaturas que aparecen con porcentajes menores están Gloria Quispe, del Partido Popular Cristiano, con 1,9%, y Oswaldo Acevedo, de Alianza Regional por el Perú, con 1,2%.En esta medición destaca el porcentaje correspondiente al voto blanco, que alcanza 20,8%. El voto nulo, por su parte, representa 5,5%.

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De esta manera, los resultados presentados para el Gobierno Regional del Callao y la provincia del Callao muestran escenarios diferenciados según la elección, aunque ambos corresponden al mismo periodo de trabajo de campo.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

¿Cómo se realizó el simulacro de Datum en el Callao?

Tanto el estudio para el Gobierno Regional del Callao como el correspondiente a la provincia del Callao utilizaron una muestra de 1.700 casos. El trabajo consistió en un simulacro de votación presencial en el hogar, mediante una encuesta directa y personal. El periodo de campo se desarrolló entre el 6 y el 12 de septiembre de 2026.

El grupo objetivo estuvo integrado por hombres y mujeres de 18 a 70 años habilitados para votar en las elecciones de 2026. En ambos casos, el margen de error fue de ±2,4%, con un nivel de confianza de 95%.

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Durante la presentación de los resultados se insistió en que se trata de un simulacro de votación y no de una encuesta tradicional. La metodología busca reproducir el acto de votación y permite obtener una medición específica de las preferencias electorales.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

<u>La Molina</u>: <u><b>Juan Carlos Zurek</b></u> registra 38,7% en la encuesta de Datum

Otro de los resultados presentados durante Cuarto Poder corresponde al distrito de La Molina , en Lima Metropolitana. En este caso, Datum realizó una encuesta, no un simulacro de votación. La medición ubica a Juan Carlos Zurek con 38,7% de las preferencias. En segundo lugar aparece Sergio Castromonte, con 13,7%.

La candidata Lizzi Sueldo , de Renovación Popular, registra 10%, mientras que Edmundo del Águila , de Acción Popular, alcanza 9,7%.La medición continúa con Alianza para el Progreso, que obtiene 4,3%. Julio Tovar, del Partido Adelante Perú (ADP), registra 2,7%, mientras que Flor Tadeo, de Ahora Nación, obtiene 2%.

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Por su parte, María Pía Paz de la Barra, de Fe en el Perú, alcanza 1,7%, mientras que Meisy Núñez, del Partido Popular Cristiano, registra 1%.La categoría otros suma 2,1%. Asimismo, 3,1% corresponde a quienes señalaron ninguna opción, voto blanco o viciado, mientras que 11% respondió que no sabe por quién votaría.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

La encuesta en La Molina tuvo 300 casos

La ficha técnica de la medición en La Molina presenta diferencias respecto a los simulacros realizados en el Callao.En el distrito se realizaron 300 encuestas presenciales en el hogar, utilizando dispositivos móviles y mediante entrevistas directas y personales.

El trabajo de campo se efectuó entre el 9 y el 12 de septiembre de 2026 y estuvo dirigido a hombres y mujeres de 18 a 70 años habilitados para votar y residentes en el distrito.

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El tamaño de la muestra determina también una diferencia en el margen de error. En La Molina, este fue de ±5,7%, con un nivel de confianza de 95%.

Por ello, las cifras de La Molina y las del Callao no deben compararse directamente como si provinieran exactamente del mismo instrumento. Mientras que en el Callao se realizó un simulacro de votación con 1.700 casos, en La Molina se efectuó una encuesta con 300 entrevistas.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

Lima Metropolitana también fue incluida en la medición

Aunque el foco de la presentación estuvo también en otras jurisdicciones, Datum incluyó un simulacro de votación para Lima Metropolitana. En esta medición, Renovación Popular registró 24,7% de los votos emitidos y 28,4% de los votos válidos.

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En segundo lugar aparece Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15,8% de los votos emitidos y 18,2% de los votos válidos. La tercera posición corresponde a Francis Allison, de Avanza País, con 9,8% de los votos emitidos y 11,3% de los votos válidos. Le siguen Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 6,2% de los votos emitidos; y Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 5%.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.

El resultado también registra a Elio Riera, de Alianza para el Progreso, con 4,2%; Susel Paredes, de Ahora Nación, con 3,2%; Alberto Tejada, de Acción Popular, con 3,2%; Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, con 3,2%; y Segundo Valdez, del FREPAP, con 1,8%.La categoría otros partidos registra 9,7%, mientras que el voto blanco llega a 8,5% y el voto nulo a 4,7%.

La medición de Lima Metropolitana también contó con 1.700 casos, un margen de error de ±2,4% y un nivel de confianza de 95%.

Elecciones del 4 de octubre: así van Callao y La Molina en la última medición de Datum. Captura: América TV.