Jean Villón estalla por el caso Liceo Naval: acusa morbo en TikTok, cuestiona a Brando Gallesi y Meylin Silvana, y apunta a Milagros Leiva

Jean Villón cuestionó en TikTok a influencers y creadores de contenido como Meylin Silvana, 'Anto' y Brando Galessi por el tratamiento del caso del Liceo Naval Almirante Guise, así como pedir la salida de Milagros Leiva de su programa.

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Jean Villón difundió un video en su cuenta de TikTok en el que cuestionó a un grupo de creadores de contenido e influencers por la manera en que abordaron el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. El tiktoker señaló de forma directa a Meylin Silvana, Brando Gallesi y Milagros Leiva, entre otros, a quienes acusó de recurrir al morbo y a la falta de respeto frente a un caso que involucra a un menor de edad.

Villón rechazó la difusión de detalles innecesarios sobre la denuncia

El tiktoker abrió su video con una crítica general hacia la manera en que se ha tratado el caso en redes sociales. “Es asqueroso cómo divulgan información tan detallada e innecesaria para la gente. Nosotros no necesitamos saber qué pasó segundo a segundo. Esto no es un chisme, es una aberración”, afirmó Villón. El creador de contenido insistió en que ese tipo de información corresponde únicamente a las autoridades a cargo de la investigación.

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“Esa información privada solo la necesitan las autoridades encargadas de la investigación, no nosotros”, sostuvo. Villón dirigió su primera observación hacia Meylin Silvana, creadora de contenido y travel blogger, quien publicó un fragmento de una serie de televisión como analogía del caso. El tiktoker cuestionó las disculpas que la propia influencer incluyó en la descripción de su publicación, en la que reconoció haber pensado mucho antes de usar esas imágenes. “Parece que no lo pensaste lo suficiente, mi reina”, respondió Villón.

El influencers Jean Villón realió un largo análisis sobre el lamentable tratamiento que algunos influencers y medios le están dando al Caso Liceo Naval, priorizando el morbo sobre el respeto a la víctima y cuestionó a Meylin Silvana, creadora de contenido. Video: TikTok Jean Villón

El creador de contenido rechazó también la justificación de Silvana sobre no encontrar otra forma de expresar su indignación. “Hay muchas otras maneras de expresar tu indignación, de repudiar lo que ha pasado. Créeme que hay muchas otras maneras, pero así no”, señaló.

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El tiktoker cuestionó de manera particular la frase de Silvana en la que aseguraba no tener la intención de revictimizar a la víctima. “Lo hiciste. Quiero que sepas que lo hiciste”, respondió Villón. El creador de contenido planteó además que la publicación pudo generar un efecto contrario al que buscaba la influencer. “Me pregunto realmente si no se te pasó por la mente que al poner este clip podrías revivir innecesariamente lo que pasó a la víctima o a sus familiares”, afirmó.

El tiktoker calificó de “imperdonable” el comentario de Brando Gallesi

Villón también cuestionó a un creador de contenido identificado como ‘Anto’, dedicado al entrenamiento físico, quien se refirió al caso con un tono de burla en un video que el tiktoker decidió no reproducir en su totalidad. “No puedes hablar de un tema tan delicado y reírte al momento de hacerlo. Esto no es un story time, no es una anécdota más, es una agresión sexual a un menor”, afirmó Villón.

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Jean Vllón reacciona y critica duramente a un tiktoker llamado Anto, quien hizo comentarios insensibles y se burló de un grave caso de agresión a un menor ocurrido en el Liceo Naval. Video: TikTok Jean Villón

El tiktoker centró buena parte de su video en el comentario que realizó Brando Gallesi durante una transmisión en vivo, al que calificó como una falta grave. “Yo te he dejado piola, loquito, con muchas cosas que has dicho, porque a la larga no afectaban a nadie, digamos que solo a ti. Pero esto, esto ya es imperdonable”, sostuvo Villón. El creador de contenido cuestionó además la coherencia entre el discurso público de Gallesi y su comentario durante la transmisión.

“¿Cómo alguien que habla tanto de Dios, tanto de la sabiduría, tanto de ser una persona de bien, puede hacer una broma haciendo referencia a lo que pasó con el caso Liceo Naval?”, planteó. Villón cerró su crítica hacia Gallesi con un mensaje contundente: “Qué asqueroso y repudiable lo que has hecho, Brando Gallesi. Qué asco que tantos creadores de contenido sean tan irresponsables con temas como este”.

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El creador de contenido, Jean Villón, expresó su indignación y una fuerte critica a Brando Gallesi por una "broma" de mal gusto relacionada con un caso sensible. El video cuestiona la moral y la responsabilidad de los influencers. Video: TikTok Jean Villón

Villón pidió la separación de Milagros Leiva del programa que conduce

El tiktoker también incluyó en sus críticas a la periodista Milagros Leiva, quien reveló en vivo el nombre del adolescente afectado durante la emisión de su programa en Panamericana Televisión. Villón diferenció el caso de la conductora del resto de los mencionados en su video, al señalar que ella no es una influencer, pero incurrió en una falta de responsabilidad periodística. “Irresponsable como Milagros Leiva, que no es influencer, pero en pleno programa dijo el nombre de la víctima”, afirmó.

El creador de contenido pidió de forma directa que la conductora enfrente consecuencias por lo ocurrido. “La señora Milagros Leiva sí debería recibir una sanción y mínimo ser separada del programa donde está”, sostuvo. Villón aclaró, sin embargo, que su intención no es sumarse a la difusión de especulaciones sobre el caso. “Yo no voy a caer en especulaciones ni decir teorías como todo el mundo empezó a hacer. No es responsable tampoco difundir y comentar cosas sin estar verificadas, por más verdaderas que parezcan”, señaló.

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Un análisis sobre el error de la periodista Milagros Leiva al mencionar el nombre de la víctima del caso del Liceo Naval en vivo, y una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Video: TikTok Jean Villón

El tiktoker cerró su video con un anuncio sobre la continuidad de su cobertura del caso y un mensaje de respaldo hacia la víctima y su familia. “Mañana estaré actualizando específicamente sobre el caso Liceo Naval, sin morbo, sin amarillismo, con información verificada, pero sobre todo con respecto a la víctima y a sus familiares, que nuevamente les mando toda mi solidaridad”, afirmó Villón.