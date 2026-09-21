Aeropuerto Jorge Chávez aún depende de tecnología de 2008: equipos del nuevo sistema siguen sin operar y el AMHS recién funcionaría en 2027

Tecnología antigua: las comunicaciones aeronáuticas del Jorge Chávez todavía dependen de un sistema instalado en 2008, cuya vida útil tecnológica ya culminó. Composición: Infobae

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El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez opera con sistemas de comunicaciones aeronáuticas que todavía dependen de tecnología instalada en 2008, pese a la adquisición de equipos destinados a modernizar estas funciones, según infotmó Punto Final. La situación figura en una revisión de la Contraloría General de la República sobre contratos suscritos por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) para mejorar los sistemas de navegación aérea.

Luis Castillo, vocero de la Contraloría General del Perú, señaló que las modificaciones contractuales generaron retrasos en la puesta en funcionamiento de la nueva torre de control. “Lo que pasa es que a la fecha existe un contrato y este contrato tiene diferentes modificaciones que han ido dilatando el tiempo de la operatividad de la torre nueva”, declaró.

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El organismo de control identificó además equipos del nuevo sistema de comunicaciones de voz y datos que permanecen sin operación, junto con componentes y materiales almacenados. Según la información revisada por la Contraloría, las comunicaciones aeronáuticas continúan bajo dependencia del sistema de la antigua torre, cuyo equipamiento corresponde a una tecnología que llegó al final de su vida útil.

La situación también alcanza al sistema de mensajes aeronáuticos AMHS, utilizado para intercambiar información entre la torre de control, otros aeropuertos, aerolíneas, proveedores de navegación y centros meteorológicos. Corpac adquirió una nueva plataforma, pero su puesta en servicio quedó desplazada hasta el tercer trimestre de 2027, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la empresa.

Tres contratos presentan retrasos

La Contraloría examinó seis contratos suscritos por Corpac durante 2024 y 2025 para mejorar sistemas vinculados con la navegación aérea del Jorge Chávez. Tres presentan retrasos en su ejecución: el sistema de comunicaciones de voz y datos, el radar secundario monopulso y el sistema de conmutación de mensajes AMHS.

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El contrato para las comunicaciones de voz y datos tuvo un valor cercano a los 5,2 millones de dólares. El correspondiente al radar secundario monopulso superó los 6,3 millones de dólares. En el caso del sistema AMHS, el monto total llegó a 7,175 millones de dólares.

Luis Castillo explicó que Corpac tiene responsabilidad sobre las comunicaciones dentro del aeropuerto y que los contratos buscan incorporar tecnología con mayor capacidad para el intercambio de información con las aeronaves y otros servicios vinculados con la navegación aérea.

“Corpac es la responsable de todas las comunicaciones dentro del aeropuerto Jorge Chávez”, sostuvo Castillo. El funcionario agregó que las modificaciones contractuales provocaron demoras en el proceso de instalación y que, dentro de la nueva torre, todavía existen equipos embalados.

El nuevo sistema AMHS quedó pendiente

Advertencia de Contraloría: el organismo de control señaló que mantener tecnología antigua puede generar riesgos para las operaciones aeronáuticas. Captura de pantalla

Corpac suscribió el 27 de marzo de 2025 dos contratos con un consorcio integrado por empresas del grupo Thales y Stinville Corporation para la adquisición y el mantenimiento preventivo de un nuevo sistema AMHS.

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El contrato de adquisición tenía como fecha límite de ejecución mayo de 2026. Sin embargo, hasta agosto de este año el proceso no registraba avances en la instalación. De acuerdo con la información consignada en el material, diferencias vinculadas con la variación de precios de determinados componentes provocaron un desacuerdo entre Corpac y el consorcio.

El conflicto llegó a una instancia de conciliación. Luego, según la respuesta oficial de Corpac, se concretó una modificación contractual cuyo objetivo consistió en actualizar las características tecnológicas del sistema.

La empresa informó que un primer lote del nuevo AMHS tenía prevista su llegada durante la semana posterior a la emisión del reporte. La implementación tendrá alcance nacional y la estimación oficial sitúa su puesta en operación en el tercer trimestre de 2027.

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Mientras ese proceso continúa, el aeropuerto utiliza el antiguo sistema AMHS, instalado en una sala temporal del edificio radar de Corpac.

Contraloría advierte sobre la antigüedad de los equipos

La revisión de la Contraloría también identificó problemas vinculados con el estado del equipamiento antiguo. Según la información proporcionada por Corpac al organismo de control, varios servidores del sistema instalado en 2008 todavía figuran como operativos, pese a que su condición corresponde a una tecnología obsoleta.

Castillo vinculó esta situación con los riesgos para las operaciones aeronáuticas. “Lo que yace en puentes del año 2008, que es tecnología obsoleta, que podría poner en riesgo las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto Jorge Chávez”, afirmó.

El material también señala que el sistema antiguo no recibe mantenimiento desde enero de 2025, situación que incluye las antenas de comunicaciones. Corpac sostuvo, por su parte, que el sistema AMHS continúa operativo y cumple la función de transmitir e intercambiar información aeronáutica.

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La empresa precisó que la condición de obsolescencia responde al término de la vida útil tecnológica de los equipos y que esa condición sustenta la necesidad de su renovación.

Rafael Rey cuestiona la situación de Corpac

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, expone las acciones de prevención vial implementadas en Perú ante el Fenómeno El Niño. (X/@MTC)

El exministro de Transportes y Comunicaciones Rafael Rey Rey se refirió al informe y a las condiciones encontradas en Corpac. Según sus declaraciones en Punto Final, la situación de la empresa requiere una renovación de equipos y una reorganización interna.

“Bueno, ahí tienes una cosa, tienen que renovarse muchos equipos, tiene que ordenarse la casa”, afirmó Rey. El exministro también señaló que recibió información sobre las condiciones encontradas por los nuevos integrantes del directorio de Corpac.

Rey sostuvo que el reporte expuesto sobre los sistemas del Jorge Chávez constituye una parte de una situación más amplia dentro de la corporación. “Eso que ustedes han reportado es solo una de las cosas que encontramos”, declaró.

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Respecto del documento de la Contraloría, el exministro precisó que no realizó un estudio técnico completo del informe, aunque consideró que los elementos expuestos podían tener sustento. “Bueno, no tengo, yo no he estudiado el informe, pero lo que he podido escuchar en el reportaje este, me parece que puede tener total fundamento”, expresó.

Sistema antiguo continúa como respaldo operativo

La renovación de los sistemas de navegación aérea depende de la ejecución de los contratos y de los cambios introducidos en sus condiciones. En el caso del AMHS, la nueva plataforma todavía no entra en operación y el sistema instalado en 2008 permanece como parte de la infraestructura utilizada por Corpac.

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La función del AMHS resulta vinculada con el intercambio de información necesaria para las operaciones aéreas. A través de este sistema se transmiten datos relacionados con planes de vuelo, avisos sobre aeropuertos, información meteorológica y alertas de seguridad.

La Contraloría también identificó componentes de la nueva infraestructura que todavía permanecen almacenados. En el caso de la nueva torre, el sistema de comunicaciones de voz y datos continúa en proceso de implementación.

La respuesta oficial de Corpac sostiene que las modificaciones contractuales buscan incorporar una plataforma más moderna y segura, con características capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de los servicios de navegación aérea. La estimación comunicada por la empresa fija el tercer trimestre de 2027 para la puesta en operación del nuevo sistema AMHS.

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