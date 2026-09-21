Perú

Kelly Acuña, hermana de Richard y cuñada de Brunella Horna, celebró sus 40 años con Bacilos y La Mosca Tsé Tsé en vivo

La festejada reunió a invitados de la farándula peruana en una celebración privada, donde también asistieron Ethel Pozo con su esposo Julián Alexander, y Silvia Cornejo

Cuatro personas con ropa formal posan en un evento nocturno con dos imágenes circulares superpuestas de músicos en un escenario
Kelly Acuña celebró sus 40 años con una fiesta privada que reunió a familiares e invitados de la farándula peruana, así como a Bacilos y La Mosca Tsé Tsé.
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Kelly Acuña, hermana de Richard Acuña y cuñada de Brunella Horna, celebró sus 40 años con una fiesta privada que incluyó presentaciones en vivo de las agrupaciones Bacilos y La Mosca Tsé Tsé. El evento, identificado bajo el nombre “KAN” en su ambientación, reunió a un grupo reducido de invitados de la farándula peruana, entre ellos Ethel Pozo y Silvia Cornejo.

Bacilos se presentó en vivo en el cumpleaños de Kelly Acuña durante su paso por Perú por una gira internacional. La Mosca Tsé Tsé también animó la celebración de Kelly Acuña y apareció en videos del evento bajo el logotipo KAN. Kelly es hija de César Acuña, hermana de Richard y cuñada de Brunella Horna. Video: Instagram Brunella Horna

Bacilos y La Mosca Tsé Tsé animaron la celebración privada

El tiktoker José Pastor relató que la agrupación Bacilos, que se presentó en Perú días antes por una gira internacional, fue contratada para cantar en vivo durante la fiesta de Kelly Acuña. “Una de las hijas de Acuña disfrutó porque llevó a su fiesta a Bacilos, que estuvo en una presentación acá en Perú hace un par de días, pero ellos lo llevaron para que canten en vivo”, señaló Pastor.

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Una vez más, la familia Acuña demuestra que no escatima en gastos. En esta ocasión, contrataron a la famosa agrupación Bacilos y La Mosca Tsé Tsé para que toquen en vivo en la fiesta de cumpleaños de una de las hijas del político, hermana de Richard y cuñada de Brunella Horna. Video: TikTok @josepastord

En uno de los videos difundidos del evento se observa al vocalista de la banda, con sombrero y guitarra en mano, interpretar un tema junto a varias invitadas sobre el escenario, entre ellas la propia homenajeada.

El tiktoker Ric La Torre confirmó además la presentación de La Mosca Tsé Tsé, cuya vocalista también apareció en videos del evento junto a un integrante de la agrupación bajo el logotipo “KAN” que decoraba el escenario. “Hemos tratado de buscar los videos así más bonitos y para acá no hay. Los invitados parece que dijeron: ‘No, no pueden subir a nada o tienen cuentas privadas’”, explicó La Torre sobre las restricciones para difundir material de la celebración.

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Kelly Acuña, hermana de Richard Acuña y cuñada de Brunella Horna, celebró su cumpleaños por todo lo alto con un concierto privado de las reconocidas bandas Bacilos y La Mosca Tsé Tsé. El evento contó con una decoración de lujo y la presencia de varias figuras de la farándula. Video: TikTok @riclatorrez

Ethel Pozo, Brunella Horna y otros invitados asistieron con un código de vestimenta formal

Ambos creadores de contenido coincidieron en que Ethel Pozo asistió a la fiesta acompañada de su esposo, Julián Alexander Mujica. Según Pastor, la presencia de la conductora respondió a la cercanía que mantiene con Brunella Horna. “Ethel con Brunella se volvieron muy grandes amigas. Ethel estuvo presente en la fiesta de los Acuña”, indicó el tiktoker.

Dos fotos compuestas con personas vestidas de etiqueta durante una fiesta nocturna y ante un escenario con músicos en vivo
Ethel Pozo asistió a la fiesta de Kelly Acuña junto a Julián Alexander Mujica por su cercanía con Brunella Horna.

La Torre agregó que la modelo Silvia Cornejo también integró la lista de invitados y describió el código de vestimenta de la noche, marcado por trajes de gala en tonos oscuros y dorados. “La vestimenta claramente era vestido de gala, porque todos estaban ahí vestidos. Silvia Cornejo también cayó. Definitivamente, negro era el color”, relató.

En las imágenes del evento, Richard Acuña y Brunella Horna aparecen junto a otra pareja de invitados, todos con atuendos formales, mientras que la decoración del salón incluyó extensos arcos florales en tonos rosados y blancos que cubrían el techo del espacio.

Brunella Horna también compartió una publicación en su cuenta de Instagram por el cumpleaños de su cuñada, junto a una fotografía en la que ambas posan con vestidos de gala. “Una noche de celebración y llena de emoción, los 40 de mi cuñada @kellyacunan. Que este nuevo año llegué cargado de más sueños, éxitos y momentos inolvidables”, escribió la empresaria en el texto que acompañó la imagen.

Un hombre con esmoquin negro y una mujer con un vestido de noche posan frente a un fondo de follaje verde
Brunella Horna compartió en Instagram un saludo por el cumpleaños de Kelly Acuña y mantiene cerrados los comentarios de sus publicaciones desde marzo.

Brunella Horna mantiene cerrados los comentarios de sus publicaciones desde marzo

La publicación por el cumpleaños de Kelly Acuña se dio en un contexto en el que Brunella Horna ha reducido de manera notoria su actividad en redes sociales. La empresaria dejó de publicar contenido en su cuenta de Instagram desde marzo de este año, luego de que su familia fuera vinculada a un caso relacionado con EsSalud que generó cuestionamientos públicos.

Personas vestidas de gala bailan en un escenario junto a un guitarrista con sombrero y un cantante con gafas oscuras frente al logotipo KAN
Bacilos se presentó en vivo en el cumpleaños de Kelly Acuña durante su paso por Perú por una gira internacional y La Mosca Tsé Tsé también animó la celebración.

Horna retomó sus publicaciones de manera gradual a partir de julio, aunque con una frecuencia baja y un contenido centrado principalmente en su vida junto a Richard Acuña, viajes y reuniones familiares. Desde entonces, la empresaria ha mantenido cerrada la sección de comentarios en todas sus publicaciones, una medida que continúa vigente hasta la fecha, incluida la fotografía dedicada al cumpleaños de su cuñada.

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Brunella HornaRichard AcuñaKelly AcuñaEthel PozoSilvia Cornejoperu-entretenimiento

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