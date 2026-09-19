Alianza Lima enfrentará a Fluminense de Facundo Morando en la Brasil Cup de vóley 2026: día, hora y canal TV del duelo por tercer lugar

Alianza Lima jugará ante Fluminense de Facundo Morando, su exentrenador, por el tercer lugar de la Brasil Cup de vóley 2026.

Guardar

Alianza Lima se enfrentará a Fluminense, conducido actualmente por un viejo y querido conocido como Facundo Morando. Este duelo será clave para definir al tercer lugar de la Brasil Cup de vóley 2026. Conoce la programación de este partido en esta nota.

Programación del Alianza Lima vs Fluminense por Brasil Cup de vóley 2026

El partido entre Alianza Lima y Fluminense se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 14:00 horas de Perú, en el Arena Guilherme Paraense, conocido como Mangueirinho, en Belém.

PUBLICIDAD

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 15:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Chile y Venezuela; y a las 16:00 horas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

La transmisión estará a cargo de América TV y su plataforma América TVGO. Infobae Perú también realizará la cobertura del encuentro en su sitio web, con la previa y el desarrollo punto a punto.

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima perdió por 3-1 ante Gerdau Minas en las semifinales de la Brasil Cup de Vóley 2026. El encuentro se disputó en el Arena Guilherme Paraense, conocido como Mangueirinho, en Belém, y representó el primer partido oficial de pretemporada para el cuadro blanquiazul.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Alejandro Schneider cayó con parciales de 16-25, 25-21, 23-25 y 14-25 ante uno de los clubes de referencia del vóley brasileño. La competencia forma parte de la preparación de Alianza para el inicio de la Liga Peruana de Vóley y su participación en el Mundial de Clubes.

Más allá de la derrota, las ‘íntimas’ mostraron aspectos para rescatar. Las nuevas incorporaciones Daniela Bulaich y Taylor Fricano tuvieron participación y dejaron buenas sensaciones, mientras que Ysabella Sánchez volvió a ser una de las jugadoras con mayor aporte dentro del equipo.

El cuadro peruano perdió el set clave y quedó sin chance de alargar el partido - Crédito: América.

¿Cómo llega Fluminense?

Fluminense plantó cara ante Osasco Voleibol Clube, uno de los equipos protagonistas de la Superliga brasileña, pero perdió por 3-0 en su debut en la Brasil Cup 2026.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Facundo Morando, extécnico de Alianza, cedió el primer set por 25-18. En el segundo parcial elevó su nivel y se mantuvo en ventaja durante varios pasajes, aunque Osasco logró remontar en el tramo decisivo para imponerse por 25-23.

El equipo paulista cerró el encuentro en el tercer set, que ganó por 25-20, y avanzó a la final del torneo. Allí enfrentará a Gerdau Minas.

La historia exitosa de Facundo Morando con Alianza Lima

Facundo Morando dejó una huella en Alianza Lima que excede los títulos. El entrenador argentino asumió en abril de 2025, en reemplazo de Paulo Milagres, en un momento de resultados adversos y con un plantel que necesitaba recuperar confianza. A partir de una propuesta metódica, logró consolidar un equipo competitivo y devolverle identidad al conjunto blanquiazul.

PUBLICIDAD

Bajo su conducción, Alianza conquistó dos de los tres títulos que conformaron el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. El primero llegó tras una recuperación del equipo en la recta final de la temporada, mientras que el segundo se produjo en la campaña 2025/26, en la que las íntimas solo sufrieron dos derrotas y vencieron a San Martín en una definición por el título que se resolvió en el ‘tie break’.

Facundo Morando conquistó dos títulos con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Su aporte también quedó reflejado en el plano internacional. Morando dirigió a Alianza Lima en el Campeonato Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y consiguió un resultado histórico: la primera victoria del club peruano en el certamen, tras imponerse por 3-1 ante Zhetysu VC.

PUBLICIDAD

El argentino fue reconocido como mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley durante dos temporadas consecutivas. Antes de una de las finales, resumió su mirada sobre el trabajo al frente del equipo: “A mí me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, de sus jugadoras, de su staff”.