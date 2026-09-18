Yiddá Eslava reacciona al caso de presunta agresión sexual en bus escolar del Liceo Naval: “Criar también es enseñar a no ser agresores”

Yiddá Eslava reacciona al caso de la presunta agresión sexual en bus escolar del Liceo Naval

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Yiddá Eslava se pronunció sobre la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. La actriz cuestionó los hechos investigados y pidió que los padres asuman un rol activo en la educación, los límites y el acompañamiento emocional de sus hijos.

La creadora de contenido se refirió al caso mediante un video difundido en redes sociales. En su mensaje, expresó preocupación por la violencia entre adolescentes y señaló que la formación familiar no debe limitarse a la alimentación, la vestimenta o la elección de una institución educativa.

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La denuncia fue presentada por la familia del estudiante de cuarto de secundaria. Según la información difundida hasta el momento, el presunto hecho habría ocurrido el 15 de septiembre, dentro de un bus escolar que trasladaba a integrantes del equipo de futsal desde Surco hacia San Borja, después de un campeonato interliceos.

“Imagínate mandar a tu hijo de cuarto de secundaria al colegio para jugar un partido de fútbol y horas después enterarte, por él mismo, que tu hijo habría sido violentado sexualmente de una manera brutal, presuntamente con un palo de escoba dentro del bus escolar por ocho alumnos de quinto de secundaria. Discúlpenme si estoy siendo cruda o directa, pero ¿cómo llegamos a ese punto de violencia y humillación?”, manifestó Yiddá Eslava.

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Yiddá Eslava reaccionó a la denuncia por una presunta agresión sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise. La actriz pidió que los padres enseñen límites, consentimiento y respeto a sus hijos.

Yiddá Eslava cuestionó la violencia entre adolescentes

En su reflexión, la actriz se preguntó cómo un grupo de escolares podría asumir como una broma una situación de violencia y humillación. Eslava recordó que el caso se encuentra bajo investigación y pidió mirar también lo que ocurre dentro de los hogares.

“¿En qué momento ocho adolescentes pueden pensar que algo así es una broma? Me encantaría decirles que esto es falso, pero no. Esto está siendo investigado en este momento en el Colegio Liceo Naval Almirante Latorre. Y tenemos que mirar qué está pasando en nuestras propias casas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos?”, expresó.

La información oficial difundida por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro precisó que 10 adolescentes permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. La cifra corrigió una versión inicial que señalaba la participación de ocho menores.

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso la toma de declaraciones de los adolescentes retenidos en flagrancia y otras diligencias para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer la participación que habría tenido cada uno.

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Como parte de las acciones, el estudiante de 16 años brindará su declaración mediante cámara Gesell. Este procedimiento permite recoger el testimonio de menores de edad sin exponerlos al contacto directo con los presuntos agresores.

Yiddá Eslava remarcó que los padres deben enseñar a sus hijos sobre el consentimiento y el respeto al cuerpo de otras personas. Además, consideró necesario identificar a tiempo cuándo un adolescente requiere atención profesional.

“Esos hijos que necesitan límites, educación, aprender sobre consentimientos y entender que el cuerpo de otra persona se respeta. Pero también nosotros como padres tenemos que reconocer cuando nuestros hijos necesitan terapia y en ese momento actuar, porque si no llegan estas consecuencias”, sostuvo.

La actriz habló de la responsabilidad de los padres

La exintegrante de Combate también planteó preguntas dirigidas a los padres de la presunta víctima y de los adolescentes señalados en la investigación. En su mensaje, insistió en que la condición de menores de edad no debería utilizarse para minimizar la gravedad de la denuncia.

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“¿Qué harían ustedes si fuesen los padres del niño violentado? ¿Cómo ayudarían a su hijo a recuperar la seguridad después de una experiencia que podría marcarlo para toda la vida? Y si fueran los padres de uno de los adolescentes señalados como agresores, ¿lo justificarían por ser menor de edad?”, expresó.

Eslava aseguró que, si atravesara una situación similar como madre, buscaría que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. “Yo haría que mi hijo pague las consecuencias, porque como madre yo tengo que hacerme responsable, que entienda la gravedad de lo ocurrido y asuma las consecuencias que correspondan”, afirmó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, mediante el programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al estudiante y a su familia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, indicó que dentro del vehículo viajaban el conductor y dos trabajadores del Liceo Naval Almirante Guise.

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Sandra Ramos, vocera de la Defensoría, señaló que los escolares no regresaban solos de la actividad deportiva. “Los menores no estaban solos. Habían tres adultos, uno era el chofer y los otros dos eran de la institución educativa”, declaró a Canal N.

La representante indicó que las autoridades deberán establecer si los adultos advirtieron lo que habría ocurrido dentro de la unidad y cuáles fueron sus acciones. El colegio informó que adoptó medidas inmediatas y que coordina con las entidades competentes para contribuir con la investigación.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, donde padres de familia exigen acciones concretas.

“Criar también es enseñarles a no convertirse en agresores”

La actriz cerró su pronunciamiento con un llamado a reforzar la crianza y la responsabilidad familiar. Yiddá Eslava sostuvo que la formación de un hijo también exige enseñar valores, respeto y límites frente a la violencia.

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“Porque sí, son menores de edad, pero eso no justifica que debemos minimizar lo ocurrido. Pero criar a nuestros hijos no es solamente alimentarlos, vestirlos y mandarlos a un buen colegio. Criar también es enseñarles a no convertirse en agresores y delincuentes”, concluyó.