Perú

Denuncian caso de agresión en colegio PNP Juan Linares: menor de 14 años habría sido golpeada por otras alumnas

La madre de una estudiante de tercer grado de secundaria denunció que su hija sufrió agresiones físicas afuera del plantel y hostigamiento en redes sociales. La menor recibió seis días de descanso médico legal, según su familia

Menor de 14 años habría sido golpeada por otras alumnas en colegio PNP Juan Linares.
Menor de 14 años habría sido golpeada por otras alumnas en colegio PNP Juan Linares. (Captura: RPP)
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Una madre de familia denunció que su hija, estudiante de tercer grado de secundaria del colegio PNP Juan Linares Rojas, habría sido agredida por otras alumnas a la salida del plantel, ubicado en la zona de Oquendo, en el Callao. La mujer afirmó que el hecho forma parte de un hostigamiento que comenzó el año pasado y que, pese a sus reclamos, no recibió una respuesta de la dirección.

La denunciante, identificada como Milagros Minaya, relató que el ataque ocurrió el miércoles 16 de octubre, fuera de la institución educativa. Según su versión, ella también fue agredida cuando acudió con su hija y su hijo menor. “Han venido a agredirnos a mi hija, a mí, afuera del colegio. Hay muchos testigos que han visto lo que ha sucedido”, declaró a RPP Noticias.

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Minaya aseguró que una menor y familiares de esta atacaron a la adolescente. “La menor y la mamá se me vinieron encima. Luego se van contra mi hija, la abuela y la menor. Se van contra mi hija y la agreden, y le han marcado, le han desfigurado todo el rostro”, afirmó durante una entrevista televisiva.

La madre señaló que cuenta con videos de la agresión y que acudió al médico legista. “Mi hija no está asistiendo a clases porque está con toda la cara marcada. Hemos pasado por el médico legista y le han dado seis días de descanso”, explicó.

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Menor de 14 años habría sido golpeada por otras alumnas en colegio PNP Juan Linares. (Captura: RPP)
Menor de 14 años habría sido golpeada por otras alumnas en colegio PNP Juan Linares. (Captura: RPP)

Madre denuncia hostigamiento previo y falta de respuesta del colegio

La familia sostuvo que las agresiones físicas ocurrieron fuera del colegio, aunque denunció episodios previos de violencia verbal, mensajes y amenazas en redes sociales. Minaya afirmó que tiene grabaciones de publicaciones en TikTok y comunicaciones que atribuye a una de las alumnas involucradas.

“Las agresiones físicas no, las agresiones verbales sí. Mensajes en redes sociales, todo. Tengo grabado, tengo grabaciones de todas las amenazas”, expresó. También señaló que una publicación reciente incluyó advertencias contra otras escolares que habrían intervenido para defender a su hija durante el ataque.

De acuerdo con el testimonio, el hostigamiento no comenzó este año. “Este tema viene desde mucho antes, viene desde el año pasado”, dijo la madre. Añadió que, al consultar por antecedentes en el colegio, le indicaron que no existía un registro del caso porque hubo cambios en la dirección del plantel.

La denunciante cuestionó la reacción de la directora cuando presentó las pruebas. “Cuando yo entré a entrevistarme con la directora me dijo: ‘¿Usted tiene pruebas?’. Y yo le dije que sí, tenía muchísimas pruebas”, relató. Según su versión, la autoridad no brindó una solución concreta y posteriormente habría intimidado a la adolescente, quien llegó a su domicilio llorando.

El colegio es administrado por la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía, mediante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos, según la información mostrada en el ingreso del plantel. La dirección no ofreció una declaración al medio que cubrió la denuncia, bajo el argumento de que no contaba con autorización.

La madre informó que presentó una denuncia en la comisaría del sector. El caso deberá ser evaluado por las autoridades policiales, educativas y de protección al menor para determinar las responsabilidades y las medidas de resguardo para la estudiante.

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