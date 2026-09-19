¿Por qué no debes regalar este tipo de flores amarillas el 21 de septiembre? EsSalud recomienda estas alternativas

Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 21 de septiembre, las flores amarillas cobran protagonismo en Perú como parte de una tradición que se popularizó en redes sociales. Sin embargo, este año el Seguro Social de Salud (EsSalud) difundió una recomendación relacionada con la forma de conservar estos arreglos y la prevención del dengue.

La advertencia apunta a un detalle que puede pasar desapercibido: los floreros y recipientes con agua estancada pueden convertirse en potenciales criaderos del zancudo transmisor del dengue. Por ello, la institución pidió prestar atención al agua acumulada dentro de los hogares.

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EsSalud planteó alternativas para quienes quieran mantener el gesto de regalar flores amarillas durante esta fecha. Entre ellas se encuentran los arreglos colocados en arena y las flores artificiales, opciones que evitan mantener agua acumulada en casa.

Este lunes 21 de septiembre, las flores amarillas serán protagonistas de una popular tradición. EsSalud brinda recomendaciones para celebrar esta fecha y prevenir el dengue en casa. Fuente: EsSalud

El riesgo de regalar flores amarillas que necesitan agua

Las flores naturales suelen colocarse en floreros con agua para conservarlas durante varios días. Si este líquido permanece acumulado y el recipiente no recibe una limpieza adecuada, puede convertirse en un espacio favorable para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

EsSalud recordó que un pequeño descuido con los recipientes puede aumentar el riesgo dentro de la vivienda. Por ello, la institución recomienda eliminar el agua acumulada y revisar periódicamente los objetos que puedan convertirse en potenciales criaderos.

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La recomendación adquiere relevancia en una fecha en la que aumenta la cantidad de arreglos florales que llegan a los hogares. Los girasoles, rosas amarillas y margaritas, entre otras especies, suelen formar parte de los regalos asociados con esta tradición.

Una mujer mestiza latinoamericana irradia alegría mientras sostiene un brillante ramo de girasoles de tonos vívidos bajo la luz natural del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado de EsSalud no implica dejar de regalar flores amarillas, sino tomar precauciones con la manera en que se mantienen dentro de casa. El objetivo es evitar que un recipiente con agua quede olvidado durante varios días.

¿Qué flores puedes regalar este 21 de septiembre para prevenir el dengue?

Para quienes quieran mantener la tradición del 21 de septiembre, EsSalud recomienda elegir opciones que no requieran recipientes con agua:

Arreglos florales con arena: permiten regalar flores naturales sin necesidad de colocarlas en un florero con agua.

Flores artificiales: son una alternativa que no requiere agua y puede conservarse durante más tiempo.

Estas son las medidas para prevenir el dengue en casa

Si una persona recibe flores naturales, debe prestar atención al recipiente donde las coloca y evitar que el agua permanezca acumulada por descuido. La limpieza y revisión de estos espacios forman parte de las medidas preventivas.

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El significado de regalar flores amarillas en septiembre.

La recomendación también alcanza a otros objetos ubicados dentro y fuera de la vivienda. Macetas, baldes, recipientes y cualquier elemento capaz de almacenar agua deben revisarse para evitar acumulaciones innecesarias.

El llamado cobra importancia ante el contexto del Fenómeno El Niño, mencionado por EsSalud en su mensaje. La institución insta a mantener los hogares protegidos y a eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

De esta manera, quienes participen de la tradición de las flores amarillas pueden mantener el gesto de afecto y, al mismo tiempo, incorporar medidas sencillas de prevención. Elegir arreglos con arena o flores artificiales es una de las alternativas señaladas por EsSalud.

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¿Por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre?

La tradición de regalar flores amarillas se relaciona con Floricienta, telenovela argentina creada por Cris Morena y emitida entre 2004 y 2005. En la historia, Flor, personaje interpretado por Florencia Bertotti, soñaba con recibir flores amarillas de la persona que amaba.

A veces, la cultura pop deja huellas imborrables. Lo que nació en la ficción ahora es un gesto real que cada año cobra más fuerza, simbolizando afecto, nuevos comienzos y buenos deseos. (HBO Max)

Uno de los momentos más recordados ocurre cuando Federico Fritzenwalden, interpretado por Juan Gil Navarro, cumple ese deseo. Con el paso de los años, la referencia de la producción televisiva llegó a las redes sociales y se convirtió en una costumbre asociada a determinadas fechas.

El 21 de septiembre adquirió especial relevancia en el hemisferio sur por su cercanía con la llegada de la primavera. En Perú, este 2026 la estación comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m.

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Actualmente, las flores amarillas se utilizan para expresar amor, amistad, alegría y buenos deseos, por lo que el gesto no se limita a las parejas. La tradición también se extiende entre familiares y amigos, aunque este año EsSalud pide considerar alternativas que eviten el agua estancada.