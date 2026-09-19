Golazo de Marco Huamán, con violento remate desde fuera del área, en Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026

El viernes 18 de septiembre, Alianza Lima recibió a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . El equipo ‘blanquiazul’ encontró resistencia durante el primer tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, hasta que Marco Huamán rompió la paridad con un golazo para el 1-0.

Más Noticias

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El equipo tarmeño aún no consiguió triunfos en el segundo tramo de la temporada, llega como el rival de menor jerarquía y aparece como una oportunidad de recuperación para un conjunto ‘blanquiazul’ en baja. Sigue las incidencias

Perú 1-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026 Luego que Ignacio Buse consiga el primer punto para el equipo capitaneado por Luis Horna, Juan Pablo Varillas buscará cerrar la jornada con un pleno de triunfos ante el favorito Daniel Vallejo

Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección por lesión, pero peruano jugó con su equipo: ¿Cuál es la verdad? El técnico brasileño reveló el motivo de la ausencia de ‘Pippo’, mientras que el volante sumó minutos en la Segunda División un día después

Pablo Guede se sincera sobre el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs ADT: “Se mandó una macana y pidió perdón” El técnico argentino también aclaró que el futbolista peruano aún no está al 100% y seguirá un plan de trabajo durante el receso por la fecha FIFA