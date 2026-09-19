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Golazo de Marco Huamán, con violento remate desde fuera del área, en Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026

El lateral izquierdo, motivado tras su reciente convocatoria a la selección peruana, sacó un remate desde el borde del área y venció al arquero Juan Valencia para abrir el marcador en Matute

El lateral aplicó violento remate desde el borde del área rival y logró el 1-0 ante los tarmeños - Crédito: L1MAX.
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El viernes 18 de septiembre, Alianza Lima recibió a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo ‘blanquiazul’ encontró resistencia durante el primer tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, hasta que Marco Huamán rompió la paridad con un golazo para el 1-0.

Gol de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Gol de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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