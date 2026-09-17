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Voleibolista peruana de 13 años mide 1.80 metros y se ilusiona con representar a la selección: “Ese es uno de mis primeros sueños”

Domenica Márquez destaca en Universidad San Martín como central y apunta a las categorías menores de la ‘bicolor’. Conoce su historia

La central destaca en las divisiones menores de San Martín y su siguiente paso es formar parte de las divisiones menores de la selección. Créditos: La Cátedra Deportes.
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El vóley peruano atraviesa un momento complejo. En el reciente Campeonato Sudamericano, la selección nacional no logró clasificar al Mundial: ganó solo un partido y terminó en el penúltimo lugar de la tabla. Ante ese escenario, las divisiones menores aparecen como una de las alternativas para proyectar un recambio.

Las jugadoras que se forman en los distintos clubes podrían integrar en el futuro a la selección peruana y aportar a un cambio en los resultados. Entre los nuevos talentos figura Domenica Márquez, de 13 años y 1,80 metros de estatura.

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Márquez integra actualmente la Universidad San Martín y ya obtuvo sus primeros logros. Hace poco se proclamó campeona en su categoría. Sus condiciones físicas generan expectativa de cara al futuro.

La deportista habló con La Cátedra Deportes sobre su llegada a San Martín. “Estoy acá desde inicios de febrero. Llegué de visita para ver a mi abuela y hubo una convocatoria. Mis papás quisieron inscribirme para que tuviera la experiencia de saber cómo era y, felizmente, me quedé, gracias a Dios”.

Domenica Marquez, la voleibolista de 13 años y de 1.80 metros, que sueña con jugar por la selección peruana.
Domenica Marquez, la voleibolista de 13 años y de 1.80 metros, que sueña con jugar por la selección peruana.

Sus inicios en el vóley estuvieron lejos de Santa Anita, en su natal Sullana. “Yo jugaba en Piura, pero antes estuve en una academia en Sullana desde los nueve años. Después tuvimos un partido de práctica con un colegio de Piura, me becaron y jugué para el colegio y el club. Desde muy chiquita tuve un gran interés por el vóley, desde los cinco años. También estuve en una academia, pero no mucho tiempo”.

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El objetivo de Márquez es vestir la camiseta de la selección peruana. “Ese es uno de mis primeros sueños y estoy dispuesta a cumplirlo”, expresó.

La joven voleibolista tampoco deja de lado la posibilidad de competir en la Liga Peruana de Vóley y jugar fuera del país. “Sí, me encantaría. También es uno de mis sueños jugar en el extranjero”.

Actualmente se desempeña como central, aunque también le gustaría jugar como punta. Entre sus referentes mencionó a Meegan Hart, refuerzo de San Martín; Kiara Montes, capitana de la selección peruana; Flavia Montes, con pasado en el club de Santa Anita; y Brenda Lobatón, una de las figuras de las ‘santas’.

San Martín y su valioso aporte al voleibol peruano

La Universidad San Martín se consolidó en los últimos años como uno de los principales clubes formadores del vóley peruano. El equipo de Santa Anita tomó la posta de instituciones como Deportivo Géminis y, en su momento, Divino Maestro.

El club aporta jugadoras a la selección peruana en distintas categorías. En la mayor aparecen nombres como Brenda Lobatón, Ginna López y Pamela Cuya, mientras que también ha tenido presencia en los procesos de menores.

Fernanda Pinto es uno de los casos que refleja la importancia de San Martín para el vóley nacional. La punta fue capitana de la selección peruana sub 17 en el último Mundial de la categoría, torneo en el que el equipo alcanzó los octavos de final.

Fernanda Pinto fue figura en la selección peruana sub 17 durante el Mundial.
Fernanda Pinto fue figura en la selección peruana sub 17 durante el Mundial.

Estos resultados responden al trabajo que desarrolla la institución. La Universidad San Martín cuenta con infraestructura propia para los entrenamientos, con un complejo deportivo y gimnasio donde las jugadoras pueden continuar su formación.

El club también creó la Casa Santa, un espacio destinado a deportistas procedentes del interior del país. Allí viven bajo el cuidado de dos responsables y dividen su rutina entre los estudios y los entrenamientos, con el respaldo de la institución.

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