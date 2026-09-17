Perú

Ministra de la Mujer no aclaró si presunta agresión sexual a escolar haya sido en presencia de algún adultos o profesor

La titular María Seminario señaló que la información remitida a su despacho apunta a que el hecho habría ocurrido en el bus escolar que trasladaba a los alumnos luego de una actividad deportiva

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La denuncia de presunta agresión sexual contra un escolar del colegio Liceo Naval que, según la información preliminar de su sector, habría ocurrido dentro de un bus tras una actividad deportiva, aún tiene diversas interrogantes. La ministra de la Mujer, María Seminario, no precisó si algún profesor, entrenador, chofer u otro adulto estuvo presente durante el trayecto.

Seminario señaló que la información remitida a su despacho apunta a que la agresión habría ocurrido en el bus escolar que trasladaba a los alumnos luego de una actividad deportiva. Sin embargo, indicó que no tenía detalles sobre el recorrido, el momento exacto de los hechos ni las personas que se encontraban en el vehículo.

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La funcionaria tampoco aclaró si la institución educativa ya identificó al profesor, entrenador u otro responsable que habría acompañado al grupo durante el traslado.

Ocho alumnos del colegio Contralmirante Guise de San Borja fueron retenidos por la policía tras ser acusados de una presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio. El hecho habría ocurrido después de un partido de futsal y las autoridades ya investigan el caso | América TV

Investigación deberá establecer si hubo omisión de quienes estaban a cargo

El abogado penalista César Nakazaki explicó que un adulto a cargo del grupo podría afrontar una investigación penal si se determina que permitió la agresión o dejó de intervenir pese a tener el deber de evitarla.

“El adulto podría incurrir en delito si es que lo ha permitido”, señaló el abogado. Añadió que la eventual responsabilidad dependerá de establecer cuál era el rol del profesor, entrenador o responsable en el bus y si tuvo conocimiento de los hechos.

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Nakazaki indicó que también corresponde evaluar una posible responsabilidad civil de la institución educativa, en función de las conclusiones de la investigación. Esto incluye determinar si existían antecedentes de acoso escolar o hechos de violencia que no hubieran recibido una respuesta adecuada.

Las familias exigen reforzar la seguridad dentro del plantel y plantean una reestructuración de las medidas internas de protección (Créditos: Canal N)

El penalista consideró que, si se confirma un problema extendido de violencia dentro del colegio, las autoridades podrían adoptar medidas administrativas, como una reorganización y acciones de protección para los estudiantes. Si se tratara de un hecho aislado, la respuesta institucional tendría otro alcance.

Fiscalía tomará declaraciones de retenidos

La disposición del fiscal Mariano de la Torre Hernández incluye recabar las declaraciones de los 10 menores retenidos, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha González Posada Eyzaguirre.

Las versiones de los estudiantes serán claves para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer quiénes estuvieron en el vehículo y definir si hubo adultos responsables durante el traslado. También permitirán precisar si el bus estaba en movimiento, detenido o estacionado cuando habría ocurrido la agresión.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la información sobre las personas involucradas permanece bajo reserva por tratarse de menores de edad.

Investigan si profesores o entrenadores supervisaban a escolares durante presunta agresión en bus
Investigan si profesores o entrenadores supervisaban a escolares durante presunta agresión en bus| Foto: Andina

Canales de emergencia

  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: la entidad cuenta con diversos canales como la Línea 100, Chat 100 y el Centro de Emergencia Mujer, donde podrán acudir las víctimas a denunciar cualquier tipo de violencia.
  • PNP: ante una situación de emergencia o riesgo inmediato, se puede solicitar intervención policial a través de la línea 105.
  • Ministerio de Educación (Minedu): los casos de violencia física, psicológica o sexual en instituciones educativas pueden reportarse de forma confidencial en la plataforma SíseVe. El sistema permite registrar la alerta y dar seguimiento a la respuesta de las autoridades educativas

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