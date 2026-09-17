Menor declaró ante Fiscalía que sufría bullying antes de la presunta agresión sexual en Liceo Naval: DRELM no recibió reportes

Tras la detención de diez estudiantes por un grave caso de presunta agresión sexual, el Director Regional de Educación, Cornelio Gonzales, confirma que se investigará a fondo el colegio implicado. Señala que el bullying podría ser un antecedente del hecho. - Canal N

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La investigación por la presunta agresión sexual denunciada en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, suma una nueva arista. Según informó Cornelio Gonzales, director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), el adolescente de 16 años habría señalado ante el Ministerio Público, durante su declaración, que anteriormente sufrió episodios de bullying dentro de la institución educativa.

“El chico denuncia también en su declaración, que ya había sido aplicado el bullying en su caso de tiempos pos- anteriores”, señaló Gonzales (...) “Estamos viendo este caso porque son consecuencias de hechos que quizás no se han previsto previamente y los reglamentos de las instituciones privadas también tenemos que interceder para coordinar con ellos y revisar y ver los protocolos que sean totalmente exigentes para evitar esos casos”, señaló Cornelio Gonzales.

Tras ser consultado sobre si la DRELM había recibido reportes formales previos de bullying por parte de los apoderados del adolescente, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, respondió: “No tenemos ningún reporte”.

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El funcionario precisó que, por ahora, no se ha establecido que los presuntos episodios de bullying hayan ocurrido ni que estén relacionados con la denuncia que actualmente investiga el Ministerio Público. En ese sentido, señaló que será necesario contrastar la información y revisar los antecedentes del estudiante y de la institución educativa.

“Aquí hay que ir a ver por qué ha llegado a este hecho, ¿no? Porque hay un hecho que se puede haber estado dando, el efecto del bullying dentro de los niños, y no se ha controlado. El colegio tiene cámaras, habrá que ver por qué ellos han llegado a la escuela y al día siguiente el padre de familia ha denunciado, no en la escuela”.

Como parte de estas acciones, la UGEL volverá al colegio junto con abogados y especialistas para recoger mayores referencias sobre la situación. La información recabada permitirá determinar qué medidas corresponden dentro del ámbito educativo, en paralelo al avance de las diligencias fiscales.

Autoridades revisarán los protocolos de convivencia del Liceo Naval

Agentes policiales trasladan a un grupo de menores retenidos por la acusación de agresión sexual cometida contra un compañero.

La situación también llevará a revisar los mecanismos de prevención y atención de violencia escolar. Gonzales señaló que se deben analizar los protocolos aplicados en las instituciones educativas privadas y determinar si requieren medidas más rigurosas.

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En el caso del Liceo Naval, la autoridad educativa busca establecer por qué una eventual situación previa de bullying no habría sido reportada, así como determinar qué ocurrió durante el traslado de los estudiantes en el que se habría producido la presunta agresión.

El funcionario indicó además que los entrenadores que participaron en la actividad deportiva todavía no habían sido citados por Fiscalía, aunque podrían ser convocados como parte de las diligencias. Sobre el conductor del bus, precisó que corresponde a la Policía determinar qué información debe ser incorporada a la investigación.

Fiscalía investiga a los 10 menores intervenidos

Gonzales confirmó que son 10 los menores intervenidos tras la denuncia y explicó que el Ministerio Público está a cargo de las diligencias para determinar las responsabilidades que correspondan.

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En paralelo, la DRELM realiza el seguimiento del caso mediante el Protocolo 4, que contempla la reserva de la identidad de los menores, el seguimiento de la situación y la intervención inmediata del Ministerio Público y la DEMUNA.

La autoridad educativa también continuará recopilando información del centro de estudios. Según Gonzales, el objetivo es contar con todos los antecedentes institucionales necesarios para adoptar las medidas que correspondan dentro del sector Educación, respetando el desarrollo de la investigación fiscal.

Una persona con sudadera de capucha se cubre el rostro frente a un inmueble en presencia de varias personas durante la noche. (menores retenidos acusados de violacion sexual contra su compañero)

¿Qué ocurrió en el bus?

La presunta agresión sexual denunciada habría ocurrido dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, luego de que participaran en una actividad deportiva. El caso involucra a escolares de la propia institución y actualmente es investigado por el Ministerio Público.

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De acuerdo con la denuncia, el adolescente de 16 años habría sido víctima de la agresión durante el trayecto. Tras el retorno de los estudiantes al colegio, el padre del menor tomó conocimiento de lo ocurrido y presentó la denuncia al día siguiente.

A raíz de la denuncia, 10 menores fueron intervenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias del caso. Al tratarse de menores de edad, sus identidades se mantienen en reserva.

La investigación fiscal deberá determinar qué ocurrió exactamente durante el traslado, las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión y la participación que habría tenido cada uno de los escolares involucrados.

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