Perú

La industria del cemento no es tan dura como aparente: la inteligencia artificial como su nuevo material “invisible”

La firma peruana Unacem implementó Agentforce en su fuerza laboral: logró reducir hasta un 30% las labores administrativas de sus ejecutivos y busca así aportar a cubrir el déficit de vivienda

empresas - ventas - marketing - IA - automatización - tecnología - 26 de agosto
(Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

El cemento y el concreto suelen asociarse a procesos industriales duros, canteras y cadenas de distribución tradicionales. Sin embargo, Unacem viene trazando una ruta distinta. La firma peruana busca dar un salto cuantitativo y cualitativo en su modelo comercial, impulsada por soluciones de inteligencia artificial diseñadas para agilizar la interacción con sus clientes.

En conversación con Manzur Fegale, Director de Estrategia y Crecimiento de Unacem; Nicolás Betancur, Customer Experience Lead; y José Morgan, Gerente Comercial de la empresa, explicaron los alcances de esta transformación tecnológica y el impacto directo en su fuerza de ventas B2B en la división de concreto.

PUBLICIDAD

La relación de Unacem con Salesforce, plataforma de gestión digital comenzó en 2021 con el objetivo de obtener una visión integral y en 360 grados de sus clientes. No obstante, el verdadero punto de inflexión ocurrió tras su participación en las convenciones internacionales del sector. “Ese año teníamos, honestamente, una utilización por debajo del potencial que tenía la plataforma. En 2024 tuve la oportunidad de asistir por primera vez a Dreamforce (evento de tecnología organizado por Salesforce); ahí fue como abrir los ojos, te sacan la venda de hacia dónde estaba yendo el mundo y nosotros estábamos 20 pasos atrás”, admite Manzur Fegale.

Un ejecutivo de espalda, de traje, en un edificio futurista con grandes ventanales, frente a decenas de figuras holográficas. Hay brazos robóticos y una pantalla con texto.
Un ejecutivo supervisa su empresa futurista con decenas de asistentes de inteligencia artificial proyectados como hologramas, simbolizando la automatización total del personal en un entorno corporativo de alta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquel hallazgo motivó a la compañía a reestructurar su hoja de ruta digital para llevar la experiencia del cliente a un nuevo nivel. Fegale explica que, tras entender el rumbo de la industria, “teníamos que rehacer todo otra vez. En 2025 volvimos a venir, un poco más conscientes de esa ruta, y apareció este concepto. Implementamos Agentforce este año ya como una herramienta de uso para la fuerza de ventas, con la misma idea original de cómo generar más valor al cliente”. El resultado más reciente de esa evolución es justamente la puesta en marcha de esta herramienta de inteligencia artificial integrada al trabajo cotidiano de sus ejecutivos.

PUBLICIDAD

Menos burocracia, más tiempo frente al cliente

Uno de los principales cuellos de botella en la gestión comercial B2B radica en la carga operativa diaria que enfrentan los equipos de campo. Nicolás Betancur, Customer Experience Lead de Unacem, señala que “nos encontrábamos con una realidad de un ejecutivo que tiene hasta el 40% o más de su tiempo realizando tareas repetitivas y manuales. Si ponemos al cliente en el centro, el cliente valora que estés frente a él, no frente a su computadora haciendo trabajo manual”.

Con el despliegue de esta nueva arquitectura digital y una capa semántica desarrollada en tiempo récord, la empresa ha comenzado a registrar indicadores de eficiencia operativa en cuestión de semanas. Betancur detalla que “hicimos un proyecto de seis semanas para construir esta capa semántica donde le das muchas más capacidades de conocer mejor el negocio. Lo acabamos de lanzar hace dos semanas y ya hoy nos muestra ejecutivos que pueden ahorrar entre el 20% y el 30% de su tiempo de tareas administrativas para dedicarlo realmente a estar más cerca del cliente”.

Imagen futurista de un centro de datos. Nubes digitales con logos de AWS y Google Cloud se alejan, mientras servidores iluminados marcan 'ON-PREM AI INFRASTRUCTURE' y 'AI'.
Este concepto visual representa la tendencia de las empresas a migrar sus operaciones de inteligencia artificial de la nube pública hacia infraestructuras locales, buscando mayor control y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones constructivas para reducir el déficit habitacional

Más allá del ámbito transaccional, la dirección comercial de Unacem sostiene que la digitalización responde a una necesidad estructural del mercado peruano, caracterizado por un alto déficit de infraestructura. “Nosotros hemos sido una compañía industrial, fabril, por muchos años. Es importante que comencemos a dar el mensaje al mercado de que, más que una compañía que puede dar cemento o concreto, somos una compañía que quiere brindar una solución constructiva”, destaca José Morgan, Gerente Comercial de la firma.

Morgan enfatiza que la velocidad y agilidad que aporta la inteligencia artificial son claves para atender las necesidades insatisfechas de vivienda en el país. Según advierte el ejecutivo, “como no potencies con las herramientas que hoy tienes, podrías quedarte atrás de cara a no cubrir esa brecha de infraestructura y de vivienda que hay. Hay 200.000 nuevas viviendas al año de déficit. Esto debería hacer que las personas puedan hacer más cosas, podamos atender mejor y aportar más a este crecimiento”.

El factor humano como eje del cambio

Frente a los temores habituales sobre la automatización y la sustitución de puestos de trabajo, la gerencia de Unacem aclara que el objetivo de la adopción tecnológica no es reducir la planilla, sino potenciar el talento existente. Fegale hace hincapié en que “la parte más difícil no es la tecnología, sino la parte humana y sobre todo el cambio de hábitos. Nosotros no necesitamos reducir, necesitamos incrementar, y para eso necesitamos liberar tiempo en nuestra gente para generar eso y seguir creciendo”.

Un grupo de personas interactúa con engranajes interconectados que muestran patrones de circuitos, con libros abiertos alrededor y una ciudad al fondo.
Un grupo de personas en un entorno urbano interactúa con grandes engranajes y libros, que simbolizan los desafíos de la educación y la tecnología en el ámbito empresarial de CABA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para graficar el rol de la inteligencia artificial como un facilitador invisible dentro de una industria tradicional, Fegale recurre a una analogía propia de su rubro. “El cemento o el concreto es el segundo producto que más se consume en el mundo después del agua. El producto se hace con ingredientes como la arena o la piedra, pero nadie ve la arena y la piedra; uno ve el concreto, ve el edificio. La inteligencia artificial, y en este caso Salesforce, es ese material invisible que no vemos, pero que hace posible que crezcamos de otra manera”, concluye el ejecutivo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTransformación digitalperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En estos distritos de Lima habrá corte de luz este viernes 18 de setiembre: Lista de zonas afectadas

San Juan de Lurigancho concentra una parte importante de los puntos incluidos en el cronograma, junto con otras jurisdicciones de la capital y el Callao.

En estos distritos de Lima habrá corte de luz este viernes 18 de setiembre: Lista de zonas afectadas

Sin Felipe Chávez y Renato Tapia, los grandes ausentes de Perú para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes presentó su lista de convocados con muchas sorpresas, pero también con vacío de futbolistas que suelen vestir la ‘blanquirroja’ y estaban voceados para afrontar los cuatro duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030

Sin Felipe Chávez y Renato Tapia, los grandes ausentes de Perú para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes dio a conocer la nómina para los próximos cuatros duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030. Conoce los novedades del nuevo reto de la ‘blanquirroja’

Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Alerta sanitaria: Perú ordena el retiro de dos conocidas marcas de agua embotellada tras detectar bacteria patógena

La alerta sanitaria A005006 alcanza a productos fabricados en 2026 de las marcas Timonel y Lybre que se venden en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país

Alerta sanitaria: Perú ordena el retiro de dos conocidas marcas de agua embotellada tras detectar bacteria patógena

Confirman que personal del colegio Liceo Naval viajaba en el bus junto a escolares tras denuncia de presunta agresión sexual

La representante de la Defensoría del Pueblo confirmó que en la unidad viajaban el chofer y dos representantes de la institución educativa. Añadió que deberán rendir declaración ante las autoridades para esclarecer los hechos

Confirman que personal del colegio Liceo Naval viajaba en el bus junto a escolares tras denuncia de presunta agresión sexual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares del Liceo Naval no irán a un penal aunque se compruebe agresión sexual: Serían internados en Maranguita

Escolares del Liceo Naval no irán a un penal aunque se compruebe agresión sexual: Serían internados en Maranguita

Ministro de Educación cuestiona a adultos dentro del bus donde se habría cometido abuso sexual contra menor de edad: “¿No actuaron?”

Fiscalía precisa que son 10 alumnos del Liceo Naval los que están retenidos por presunto abuso sexual

Renovación Popular defiende propaganda que mostraría a Rafael López Aliaga como candidato a alcalde

Tomás Gálvez ejecuta el cese de Zoraida Ávalos y designa al fiscal supremo provisional que tomará su despacho

ENTRETENIMIENTO

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Sergio Baigorria llamó ‘vividor’ a Mario Hart y recordó su relación con Alejandra: “Lo sé de primera mano”

¿Ya tiene a sus elegidos? Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla confirmaron que recibieron llamadas para Combate

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

DEPORTES

Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.80 metros y se ilusiona con representar a la selección: “Ese es uno de mis primeros sueños”

Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA