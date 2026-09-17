Perú Deportes

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

El guardameta habló sobre el duelo del sábado ante los ‘cremas’, rival con el que su familia tiene historia, y adelantó que el objetivo del equipo cusqueño es recuperar la cima del campeonato

El arquero dejó atrás cualquier vínculo con la camiseta crema y apuntó a los tres puntos del sábado en Cusco, donde el cuadro andino puede recuperar el primer lugar del Clausura (Movistar Deportes)
Guardar

Patrick Zubczuk no le rehúye a nada. El arquero de Deportivo Garcilaso atendió a los medios tras el entrenamiento y fue directo al punto que más interesa en el club cusqueño esta semana: el partido del sábado ante Universitario, un encuentro que llega en un momento clave de la tabla y que para él tiene un condimento especial.

Su padre y él mismo vistieron en algún momento la camiseta crema, pero eso, asegura, no pesa cuando hay tres puntos en juego y una punta del torneo para recuperar.

PUBLICIDAD

El duelo con la U, sin dramas internos

Patrick Zubczuk – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 16 septiembre
Deportivo Garcilaso afrontará ante Universitario un partido clave en la lucha por la punta. Patrick Zubczuk expresó el entusiasmo del plantel y afirmó que el equipo se prepara para ganar ante su hinchada. (Deportivo Garcilaso)

Enfrentar al equipo de sus raíces no le genera conflicto. Así lo dejó en claro Zubczuk cuando se le consultó por el cruce ante el cuadro merengue, con quien tanto él como su familia construyeron parte de su historia futbolística. “No es tan difícil en este momento”, respondió sin titubeos ante los periodistas que lo aguardaban en la zona mixta.

El guardameta reconoció que el foco está puesto en otra parte: en la pelea por el liderato del torneo. Garcilaso llega al partido con la mirada puesta en lo más alto de la clasificación, y ese objetivo desplaza cualquier otro condicionante sentimental. Para Zubczuk, el duelo ante Universitario no es una carga emocional sino una oportunidad.

PUBLICIDAD

“Lo soñamos así durante toda la semana”

Las palabras del arquero trazaron con claridad el estado de ánimo del plantel. “La ilusión que tengo es seguir luchando la punta, recuperar la punta”, declaró, y añadió que el escenario no podía ser más propicio: un rival de envergadura, cancha propia y el respaldo de la hinchada cusqueña. “¿Qué más lindo que contra un equipo grande, en casa, con nuestra gente? Creo que sería fenomenal”, expresó.

Zubczuk describió una semana de preparación intensa y con la cabeza puesta exclusivamente en ese partido. “Lo estamos viviendo así durante toda la semana”, afirmó, y cerró su mensaje con un compromiso claro de cara al sábado: “Vamos a trabajar duro y seguramente vamos a dejar todo en la cancha para ganar los tres puntos”.

Sin novedades en el frente extradeportivo

Al margen del plano deportivo, el portero también fue consultado por una gestión de índole personal: si había recibido algún llamado para tramitar su visa y estar listo para el próximo llamado del Mano Menenzes para la Selección Peruana. La respuesta fue escueta y sin rodeos. “La verdad es que no”, indicó Zubczuk, sin agregar mayores detalles sobre el tema.

La brevedad de esa respuesta contrastó con la energía que mostró al hablar del partido. El arquero dejó en claro que su cabeza está en el ‘Pedacito de Cielo’, en el arco que deberá defender el sábado ante uno de los clubes más poderosos del fútbol peruano, y en la chance de que Garcilaso dé un paso decisivo en la pelea por el título.

Garcilaso vs ‘U’: un duelo entre los dos primeros

Patrick Zubczuk – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 16 septiembre
El portero de Deportivo Garcilaso se mostró ambicioso en la previa del choque ante Universitario, resaltó el valor de jugar en el Inca Garcilaso de la Vega y la necesidad de sumar para volver arriba (Deportivo Garcilaso)

El partido tiene una dimensión que va mucho más allá del orgullo deportivo. Deportivo Garcilaso y Universitario llegan al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, separados por apenas un punto en la tabla del Clausura. El cuadro crema lidera con 20 unidades tras nueve jornadas disputadas, mientras que el elenco andino marcha segundo con 19, con un partido menos jugado. Una victoria del local lo catapultaría a la cima del torneo de manera provisional.

El camino que llevó a Garcilaso a esa posición no estuvo exento de tropiezos recientes. En la fecha 9, el conjunto cusqueño cayó 1-0 ante Sport Boys en el Callao, resultado que le costó caro: Universitario aprovechó esa jornada para escalar al primer puesto tras vencer 2-1 a Alianza Lima en Matute con un gol agónico de Lisandro Alzugaray sobre el final del partido. Ese resultado cruzó los destinos de ambos equipos y convirtió el duelo del sábado 19 de septiembre en un enfrentamiento directo por el liderato.

El encuentro está programado para las 18:00 horas (hora peruana) y tendrá transmisión en vivo por L1 MAX. El estadio cusqueño, con capacidad para más de 42.000 espectadores, promete ser el escenario de uno de los partidos más atractivos de la temporada. Garcilaso buscará en su fortaleza de altura lo que no pudo conseguir de visitante, con Zubczuk como el último escollo para cualquier intento crema.

Temas Relacionados

Patrick ZubczukDeportivo GarcilasoUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El defensor argentino de 30 años señaló que en la última práctica en la capital uruguaya, los dirigidos por Horacio Melgarejo ensayaron tiros desde los doce pasos

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo presenta dos ausencias capitales, una de ellas afectará el aparato ofensivo del ‘papá’. En cuanto a regresos, ha recuperado a un efectivo habitual en el centro del campo

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

El exentrenador de la selección peruana se refirió a la situación del portero ‘blanquiazul’, marcado por sus reiterativos errores; uno de ellos, el último fin de semana, le costó el clásico a los de Pablo Guede

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Las actuaciones arbitrales de la Liga 1 2026 dejaron una factura que ahora se cobra: la Comisión Nacional de Árbitros prepara cambios de fondo en su nómina FIFA, con bajas confirmadas y ascensos en puerta para la siguiente temporada

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño agradeció la hospitalidad de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y se alista para enfrentar este jueves a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, donde defenderá el 2-0 obtenido en la ida

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel: “Siempre tenemos que ser agradecidos”

Gustavo Salcedo: Fiscalía archiva denuncia de Christian Rodríguez por homicidio en grado de tentativa, acoso, coacción y reglaje, pese a pruebas

Gustavo Salcedo y el audio sobre Christian Rodríguez: “Tengo GPS en su carro, a Cristian lo estuve trackeando”

DEPORTES

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026