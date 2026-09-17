Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

El arquero dejó atrás cualquier vínculo con la camiseta crema y apuntó a los tres puntos del sábado en Cusco, donde el cuadro andino puede recuperar el primer lugar del Clausura (Movistar Deportes)

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Patrick Zubczuk no le rehúye a nada. El arquero de Deportivo Garcilaso atendió a los medios tras el entrenamiento y fue directo al punto que más interesa en el club cusqueño esta semana: el partido del sábado ante Universitario, un encuentro que llega en un momento clave de la tabla y que para él tiene un condimento especial.

Su padre y él mismo vistieron en algún momento la camiseta crema, pero eso, asegura, no pesa cuando hay tres puntos en juego y una punta del torneo para recuperar.

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El duelo con la U, sin dramas internos

Deportivo Garcilaso afrontará ante Universitario un partido clave en la lucha por la punta. Patrick Zubczuk expresó el entusiasmo del plantel y afirmó que el equipo se prepara para ganar ante su hinchada. (Deportivo Garcilaso)

Enfrentar al equipo de sus raíces no le genera conflicto. Así lo dejó en claro Zubczuk cuando se le consultó por el cruce ante el cuadro merengue, con quien tanto él como su familia construyeron parte de su historia futbolística. “No es tan difícil en este momento”, respondió sin titubeos ante los periodistas que lo aguardaban en la zona mixta.

El guardameta reconoció que el foco está puesto en otra parte: en la pelea por el liderato del torneo. Garcilaso llega al partido con la mirada puesta en lo más alto de la clasificación, y ese objetivo desplaza cualquier otro condicionante sentimental. Para Zubczuk, el duelo ante Universitario no es una carga emocional sino una oportunidad.

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“Lo soñamos así durante toda la semana”

Las palabras del arquero trazaron con claridad el estado de ánimo del plantel. “La ilusión que tengo es seguir luchando la punta, recuperar la punta”, declaró, y añadió que el escenario no podía ser más propicio: un rival de envergadura, cancha propia y el respaldo de la hinchada cusqueña. “¿Qué más lindo que contra un equipo grande, en casa, con nuestra gente? Creo que sería fenomenal”, expresó.

Zubczuk describió una semana de preparación intensa y con la cabeza puesta exclusivamente en ese partido. “Lo estamos viviendo así durante toda la semana”, afirmó, y cerró su mensaje con un compromiso claro de cara al sábado: “Vamos a trabajar duro y seguramente vamos a dejar todo en la cancha para ganar los tres puntos”.

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Sin novedades en el frente extradeportivo

Al margen del plano deportivo, el portero también fue consultado por una gestión de índole personal: si había recibido algún llamado para tramitar su visa y estar listo para el próximo llamado del Mano Menenzes para la Selección Peruana. La respuesta fue escueta y sin rodeos. “La verdad es que no”, indicó Zubczuk, sin agregar mayores detalles sobre el tema.

La brevedad de esa respuesta contrastó con la energía que mostró al hablar del partido. El arquero dejó en claro que su cabeza está en el ‘Pedacito de Cielo’, en el arco que deberá defender el sábado ante uno de los clubes más poderosos del fútbol peruano, y en la chance de que Garcilaso dé un paso decisivo en la pelea por el título.

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Garcilaso vs ‘U’: un duelo entre los dos primeros

El portero de Deportivo Garcilaso se mostró ambicioso en la previa del choque ante Universitario, resaltó el valor de jugar en el Inca Garcilaso de la Vega y la necesidad de sumar para volver arriba (Deportivo Garcilaso)

El partido tiene una dimensión que va mucho más allá del orgullo deportivo. Deportivo Garcilaso y Universitario llegan al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, separados por apenas un punto en la tabla del Clausura. El cuadro crema lidera con 20 unidades tras nueve jornadas disputadas, mientras que el elenco andino marcha segundo con 19, con un partido menos jugado. Una victoria del local lo catapultaría a la cima del torneo de manera provisional.

El camino que llevó a Garcilaso a esa posición no estuvo exento de tropiezos recientes. En la fecha 9, el conjunto cusqueño cayó 1-0 ante Sport Boys en el Callao, resultado que le costó caro: Universitario aprovechó esa jornada para escalar al primer puesto tras vencer 2-1 a Alianza Lima en Matute con un gol agónico de Lisandro Alzugaray sobre el final del partido. Ese resultado cruzó los destinos de ambos equipos y convirtió el duelo del sábado 19 de septiembre en un enfrentamiento directo por el liderato.

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El encuentro está programado para las 18:00 horas (hora peruana) y tendrá transmisión en vivo por L1 MAX. El estadio cusqueño, con capacidad para más de 42.000 espectadores, promete ser el escenario de uno de los partidos más atractivos de la temporada. Garcilaso buscará en su fortaleza de altura lo que no pudo conseguir de visitante, con Zubczuk como el último escollo para cualquier intento crema.