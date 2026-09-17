Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El defensor argentina señaló que sus compañeros practicaron los tiros desde los doce pasos en caso de que se Montevideo City Torque iguale la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Denganche.

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Cienciano practicó penales antes de afrontar la revancha frente a Montevideo City Torque, una señal de que el plantel contempla todos los escenarios posibles para definir su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño llegará a Montevideo con una ventaja de 2-0, aunque el resultado deja margen para una reacción del conjunto uruguayo.

El defensor argentino Marcos Martinich confirmó que varios futbolistas realizaron ejercicios de definición desde los doce pasos durante el último entrenamiento. La práctica se desarrolló en la capital uruguaya, a pocas horas del duelo que definirá la serie de cuartos de final.

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El zaguero de 30 años explicó que optó por no participar de esa parte de la sesión, aunque dejó en claro que está disponible si el cuerpo técnico lo incluye entre los ejecutantes en caso de que la llave requiera una definición.

“La verdad que sí. Hoy mis compañeros estuvieron practicando, pero yo no quise porque siento que vamos a pasar sin la necesidad de irnos a penales. Igual, yo ya le dije al profe que, si hace falta uno, yo voy a patear, obviamente”, declaró Martinich al programa ‘Denganche’.

Marcos Martinich compartió que el plantel de Cienciano practicó tiros penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Marcos Martinich.

La postura del defensor refleja la confianza que existe en el plantel tras el primer partido, pero también la preparación para un encuentro que se anticipa exigente. Cienciano obtuvo una diferencia de dos goles en la ida, aunque deberá sostenerla fuera de casa ante un rival que llega con un antecedente reciente que elevó sus expectativas.

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Montevideo City Torque venció el último fin de semana a Liverpool de Uruguay, líder del torneo local, con una formación alternativa. Ese resultado permitió que el cuerpo técnico preservara a varios titulares para el compromiso internacional y confirmó que el equipo uruguayo cuenta con recursos para intentar revertir la desventaja.

Martinich destacó además la convivencia interna que se construyó en el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo. Para el argentino, el presente deportivo está asociado a la relación entre los futbolistas, el comando técnico, la institución y los simpatizantes.

“Si hay algo que tengo que resaltar de este momento de Cienciano es la unión. Hoy somos un conjunto de todo: el club mismo, los hinchas que lo apoyan y, obviamente, el grupo que se formó entre los jugadores y el cuerpo técnico”, sostuvo el defensor.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Alejandro Hohberg será la principal ausencia de Cienciano en Uruguay

La delegación cusqueña tendrá una baja relevante para el encuentro de vuelta. Alejandro Hohberg quedó descartado luego de sufrir una lesión durante el primer duelo frente a Montevideo City Torque.

El volante ofensivo presentó un desgarro en el sóleo, músculo situado en la pantorrilla. De acuerdo con la información difundida por el periodista Gustavo Adrianzén, el tiempo estimado de recuperación se ubicaría entre seis y ocho semanas.

La ausencia de Hohberg obliga a Melgarejo a modificar una zona del campo en la que el jugador aportaba movilidad y capacidad para asociarse en ataque. Cienciano deberá encontrar alternativas para administrar la ventaja, responder ante la presión del local y mantener presencia ofensiva en territorio uruguayo.

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Alejandro Hohberg quedó fuera del decisivo duelo ante Montevideo City Torque por un desgarro muscular. El volante tendrá entre seis y ocho semanas de recuperación y también se perderá los amistosos. (Cienciano)

A qué hora juega Cienciano ante Montevideo City Torque

El partido de vuelta entre Montevideo City Torque y Cienciano comenzará a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Uruguay. En México, el inicio está programado para las 18:30; en Colombia y Ecuador, a las 19:30; y en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos, a las 20:30.

En Argentina, Brasil y Paraguay, el encuentro se jugará desde las 21:30. La transmisión estará a cargo de ESPN para Perú y el resto de Latinoamérica, además de la plataforma Disney Plus.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa y publicará el minuto a minuto, los goles, las declaraciones y las incidencias de un partido que definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.