Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel. YouTube: 'Nadie sabe'

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Yaco Eskenazi consideró que siempre se debe ser agradecido al referirse a la polémica que enfrenta Edson Dávila tras afirmar que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina televisiva. El conductor señaló que no quiere emitir críticas contra su excompañero, pero sostuvo que la gratitud debe mantenerse incluso en momentos de molestia o desacuerdo.

Las declaraciones de Eskenazi se dieron durante su participación en el streaming Nadie Sabe, conducido por Giancarlo Cossio. El actor y presentador fue consultado por la controversia que se generó luego de que Dávila reconociera que Valcárcel le dio una oportunidad laboral, aunque negó que existiera entre ellos un vínculo de madrinazgo.

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Yaco Eskenazi afirmó que se trata de un tema delicado y que las personas atraviesan distintas etapas que pueden influir en su comportamiento. Sin embargo, recordó una experiencia propia para explicar por qué considera importante reconocer a quienes brindaron apoyo en momentos determinantes.

“Siempre en esta vida tenemos que ser agradecidos. Por más de que te sientas atacado, por más de que te sientas que no están siendo justos contigo, siempre tienes que ser agradecido”, expresó.

Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel: “Siempre tenemos que ser agradecidos”. IG: 'Nadie sabe'.

Yaco Eskenazi recordó una lección de su propia vida

El exconductor señaló que aprendió el valor de la gratitud luego de reconocer errores cometidos en una etapa de su vida. Eskenazi contó que llegó a comportarse de manera poco considerada con personas que habían sido buenas con él, debido a que creía tener mayor importancia.

“Y eso lo aprendí hace muchos años cuando, cuando me tocó también equivocarme siendo no agradecido, justamente, ¿no? Siendo malcriado con algunas personas que fueron muy buenas conmigo y yo pensando que lo tenía todo, que era muy importante, no, no supe ser grato en ese momento y se aprende”, manifestó.

No obstante, Yaco Eskenazi aclaró que no busca trasladar directamente esa experiencia al caso de Edson Dávila. El presentador sostuvo que conoce al conductor de televisión y que lo considera una buena persona, aunque lamentó que hayan perdido el contacto hace varios años.

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“No digo que ese sea el caso de Edson, yo conozco a Edson y yo creo que es una buena persona. A mí me da mucha pena porque yo no hablo con él hace más de tres años, creo”, comentó.

Eskenazi contó que las últimas conversaciones que tuvo con Dávila estuvieron relacionadas con la posibilidad de realizar algún proyecto conjunto para su canal. Sin embargo, esa idea no llegó a concretarse.

“Y las últimas veces que hablé con él fue por ver si hacíamos algo juntos, este, en mi canal y no se pudo”, señaló.

Yaco Eskenazi habló sobre la polémica entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel durante el streaming Nadie Sabe. YouTube: 'Nadie sabe'

“No me gusta que le hagan cargamontón”

Yaco Eskenazi también se mostró en contra de los cuestionamientos masivos contra Edson Dávila. Aunque no estuvo de acuerdo con la manera en la que su excompañero reaccionó a la pregunta sobre Gisela Valcárcel, consideró que no corresponde que se genere un “cargamontón” en su contra.

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“Pero no me gusta que le hagan cargamontón a él tampoco, y tampoco me gusta cómo reacciona, tampoco me gusta que no tenga la claridad”, manifestó.

Para Eskenazi, Edson Dávila podría haber respondido de una manera más directa frente a la consulta sobre el vínculo que mantuvo con Valcárcel durante sus primeros años en televisión. Según recordó, el conductor se hizo conocido luego de imitar a la popular presentadora cuando formaba parte del elenco de baile de ‘El Gran Show’.

“Sí, porque también podría decir fácilmente: ‘Sí, sí es mi madrina y sí, fue mi madrina’. Y ya”, sostuvo Yaco Eskenazi.

El actor consideró que Dávila estaría incómodo por situaciones que se han difundido en los últimos meses. Sin embargo, le recomendó dejar atrás esa molestia y enfocarse en el trabajo que mantiene actualmente.

“Pero creo que estamos como, creo que Pía dijo, creo que está molesto. Creo que está como picón y tiene que dejar soltar eso. Él está chambeando, está en su programa, está tranquilo, tiene chamba y cuando tiene chamba creo que tienes que estar agradecido más que molesto, ¿no?”, afirmó.

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Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel. YouTube: 'Nadie sabe'

La declaración de Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel

La controversia comenzó cuando Edson Dávila fue consultado por el programa ‘Q’Bochinche’ sobre si Gisela Valcárcel era su madrina. El conductor reconoció que la presentadora le dio una oportunidad en televisión, pero rechazó que existiera ese vínculo entre ambos.

“Es la que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, afirmó Dávila.

El presentador también aseguró que quiere conservar el respeto hacia Gisela Valcárcel. “Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella”, expresó.

Sus palabras generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes recordaron la etapa en la que Edson Dávila ganó visibilidad por sus imitaciones de Valcárcel en El Gran Show. Otros también mencionaron el trato cercano que, según se difundió en espacios de espectáculos, mantuvo con la conductora y con Ethel Pozo.

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Durante la misma entrevista, Dávila habló sobre el apelativo de “Judas” que recibió después de permanecer en América Televisión. “Ya me habían dicho Judas y yo mismo dije: prefiero ser Judas con plata que misio, que sin trabajo”, reconoció.

El conductor explicó que tomó esa decisión pensando en su familia. “Si yo no tomaba la decisión que tomé, lamentablemente ahorita estaría sin trabajo. Yo veo por mi familia, creo que es lo más importante”, manifestó.

Edson Dávila recibió críticas en redes sociales tras afirmar que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina.