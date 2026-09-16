Gustavo Salcedo: Fiscalía archiva denuncia de Christian Rodríguez por homicidio en grado de tentativa, acoso, coacción y reglaje, pese a pruebas

La Fiscalía concluyó que no correspondía formalizar investigación por delitos como homicidio en grado de tentativa, omisión de socorro, acoso, coacción y reglaje y marcaje, según lo expuesto en Magaly TV La Firme. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El Ministerio Público decidió no formalizar ni continuar con una investigación preparatoria contra César Gustavo Salcedo Ramírez por una serie de delitos denunciados por el productor Christian Rodríguez Portugal, entre ellos homicidio en grado de tentativa, omisión de socorro, exposición de persona al peligro, lesiones graves, acoso, coacción, daños, reglaje y marcaje. La decisión fue expuesta por Magaly Medina en la reciente edición de Magaly TV La Firme este 15 de setiembre, donde también se conoció la reacción de la defensa del productor.

De acuerdo con lo explicado durante el programa, la Fiscalía habría determinado, después de aproximadamente un año de investigación, que no correspondía formalizar y continuar con una investigación preparatoria respecto de los principales delitos denunciados contra Salcedo. En el documento también se habría dispuesto que el extremo referido a lesiones leves sea derivado para el trámite correspondiente.

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La noticia generó una inmediata reacción de la abogada Gabriela Navarro, quien ejerce la defensa de Christian Rodríguez Portugal. La letrada cuestionó duramente la decisión y anunció que presentarán un recurso para que una instancia superior del Ministerio Público revise nuevamente los elementos reunidos durante la investigación.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiscalía no formaliza investigación contra Gustavo Salcedo

Según lo expuesto por Magaly Medina, el Ministerio Público “acaba de declarar que no procede formalizar y continuar con investigación preparatoria después de un año”. La conductora detalló que las imputaciones contra Gustavo Salcedo por los diferentes delitos denunciados fueron archivadas, mientras que el extremo correspondiente a lesiones leves tendría una derivación específica.

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La decisión fiscal se produce luego de una investigación que, según la defensa de Rodríguez Portugal, se extendió durante aproximadamente un año. Los hechos investigados se remontan al 26 de septiembre del año anterior, fecha en la que ocurrió el episodio de agresión denunciado por el productor.

La determinación no significa, según lo explicado en el programa, que se haya establecido que los hechos denunciados nunca ocurrieron, sino que la Fiscalía habría considerado que los elementos recopilados no eran suficientes para atribuir penalmente a Salcedo los delitos investigados y formalizar una investigación preparatoria.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

Defensa de Gustavo Salcedo cuestionó los elementos presentados

Durante el programa también se difundió la posición del abogado que representa a Gustavo Salcedo, identificado por Magaly Medina como el doctor Jorge Petrozzi. El letrado explicó algunos de los argumentos considerados por la Fiscalía para no atribuirle determinados delitos a su patrocinado.

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En relación con los mensajes de WhatsApp que habrían sido enviados por Christian Rodríguez Portugal, el abogado señaló que existían algunos mensajes procedentes de Salcedo, pero sostuvo que estos no contenían amenazas o expresiones que permitieran configurar delitos como acoso, reglaje o amenazas.

“Dos o tres son de Gustavo Salcedo, pero ninguno amenaza, ninguno acosa, ninguno hace reglaje”, sostuvo el abogado durante la conversación difundida en el espacio televisivo. Otro de los puntos discutidos fue la existencia de GPS que, según la denuncia, habrían sido utilizados para realizar seguimiento a determinados vehículos. El abogado sostuvo que el peritaje realizado no permitía vincular esos dispositivos con Salcedo.

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Según su explicación, no se habría podido acreditar que los GPS fueran de propiedad de Gustavo Salcedo, que él hubiera ordenado su instalación o que hubiera contratado a una empresa para realizar un monitoreo mediante esos dispositivos. “Para poder construir una imputación penal se necesita no solamente el dicho de una persona y ningún fiscal va a denunciar o va a formalizar una investigación preparatoria con un simple dicho”, señaló el abogado.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

El audio sobre el supuesto seguimiento como supuesta prueba principal

Uno de los elementos que Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa fue una grabación que forma parte del archivo de su programa. En el audio se escucha a una persona describiendo los horarios y lugares donde supuestamente se movilizaba Christian Rodríguez.

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“Él sale a correr los martes y jueves en el malecón, como a las cinco y media de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado del Almendariz en Miraflores”, se escucha en la grabación. La voz también menciona el vehículo de Rodríguez y hace referencia a la existencia de supuestos dispositivos GPS.

“Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa”, señala el audio difundido por el programa. Posteriormente, la voz hace referencia directamente al seguimiento de Christian Rodríguez: “Cristian está corrido, está guardado, porque a Cristian yo lo estuve trackeando”. El contenido fue presentado por Magaly Medina como parte de los elementos que, desde su perspectiva, deberían ser considerados para evaluar lo ocurrido.

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Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona qué otras pruebas serían necesarias

Tras reproducir el audio, Magaly Medina cuestionó que las declaraciones atribuidas a Salcedo no fueran consideradas suficientes dentro de la investigación. La conductora sostuvo que, si una persona reconoce haber realizado determinadas acciones, ese elemento debería ser tomado en cuenta por las autoridades al momento de determinar si corresponde continuar investigando.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

La abogada Navarro coincidió con esa interpretación y sostuvo que el propio documento fiscal establecería que las expresiones realizadas por el investigado no podían ser tomadas de manera aislada para atribuirle la colocación de dispositivos, los seguimientos o los mensajes. “¿Qué más prueba necesita?”, cuestionó Magaly Medina durante el programa.

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La conductora también recordó otros elementos que, según su versión, forman parte del archivo periodístico que su equipo recopiló durante la cobertura del caso.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

Defensa anuncia recurso para revisar la decisión

Frente a la decisión del Ministerio Público, Gabriela Navarro anunció que la defensa de Christian Rodríguez Portugal no dará por cerrado el caso. La abogada informó que presentarán un recurso de elevación de actuados, con el objetivo de que el caso sea revisado por un fiscal superior. “Vamos a ir hasta el final”, sostuvo Navarro al explicar la posición de la defensa.

La letrada aseguró que consideran que existen “pruebas contundentes” que deben ser evaluadas nuevamente. Entre ellas mencionó las declaraciones atribuidas a Salcedo, el supuesto reconocimiento de seguimientos, las referencias a personas que habrían participado en esas acciones y las fotografías enviadas durante la fecha de la agresión.

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La defensa también afirmó que existe un parte policial en el que estarían identificadas varias personas relacionadas con los hechos investigados. Navarro cuestionó que, desde su perspectiva, durante el año de investigación la Fiscalía pudo haber realizado mayores diligencias para determinar la trazabilidad de los elementos denunciados.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa sostiene que hubo amenazas contra la familia

Durante su intervención, la abogada también recordó las amenazas que, según la denuncia, habrían recibido Christian Rodríguez y su entorno.

Entre las frases mencionadas se encuentran: “La próxima pasará algo peor” y “La próxima está en riesgo tu familia”. Navarro sostuvo que las amenazas no habrían estado dirigidas únicamente al productor, sino también a su esposa y a su hijo menor. Además, recordó que el menor habría estado presente durante el episodio de agresión contra su padre.

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa relaciona estos elementos con la imputación inicial por homicidio en grado de tentativa, al sostener que el delito no llegó a consumarse y que existieron circunstancias que, según su versión, justificaban continuar con las investigaciones.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y forman parte de los hechos denunciados, no de una condena judicial contra Salcedo

Gustavo Salcedo: Fiscalía dispone archivo de denuncia por presunto reglaje, acoso y homicidio en grado de tentativa. Captura: Magaly TV La Firme.