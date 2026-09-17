UNMSM desarrolla por primera vez “miniintestinos” de alpaca en laboratorio para estudiar enfermedades digestivas de la especie

Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cultivan organoides intestinales de alpaca para el estudio de sus patologías digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrollaron por primera vez organoides intestinales de alpaca en laboratorio, un modelo tridimensional que reproduce algunas características del intestino de esta especie. El trabajo forma parte de una investigación doctoral de la Facultad de Medicina.

El proyecto busca disponer de una herramienta in vitro para estudiar el funcionamiento del sistema digestivo de la alpaca y analizar enfermedades que todavía presentan aspectos poco comprendidos. La investigación se desarrolla dentro del Doctorado de Excelencia en Ciencias de la Salud de San Fernando.

PUBLICIDAD

El trabajo está a cargo de Verónica Martina López Cervantes, médica veterinaria y estudiante del programa doctoral. La investigación cuenta con la asesoría de la Dra. María Vásquez, profesora principal del Laboratorio de Fisiología Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.

Los organoides intestinales, conocidos como “miniintestinos”, permiten reproducir en condiciones de laboratorio determinadas características de un órgano. Aunque este tipo de modelos ya existe para humanos y otras especies animales, el proyecto de San Marcos constituye el primer desarrollo de organoides intestinales de alpaca.

Cómo se desarrollaron los “miniintestinos” de alpaca

La UNMSM desarrolló por primera vez organoides intestinales de alpaca, estructuras tridimensionales cultivadas en laboratorio que reproducen algunas características del intestino de la especie. Facultad de Medicina San Fernando UNMSM OFICIAL

Para obtener los organoides, el equipo de investigación aisló las criptas intestinales, estructuras que contienen células madre intestinales adultas. Estas células poseen la capacidad de organizarse y crecer bajo condiciones específicas de cultivo.

El proceso permitió formar estructuras tridimensionales que reproducen algunas características del intestino. De esta manera, los investigadores disponen de un modelo que permite observar procesos biológicos sin recurrir directamente al estudio del órgano completo.

PUBLICIDAD

El desarrollo del modelo forma parte de la investigación doctoral de López Cervantes en la Facultad de Medicina de la UNMSM. El proyecto cuenta con financiamiento del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA) del CONCYTEC.

Para qué servirán los organoides intestinales

Los organoides ofrecen una herramienta para estudiar distintos procesos relacionados con el desarrollo y funcionamiento intestinal. También pueden utilizarse para evaluar fármacos y analizar las interacciones entre el organismo y agentes capaces de provocar enfermedades.

En el caso específico de la alpaca, el modelo permitirá abordar procesos y enfermedades digestivas sobre los cuales todavía existe conocimiento limitado. La posibilidad de trabajar con estructuras cultivadas en laboratorio abre una vía para realizar estudios específicos sobre la fisiología intestinal de la especie.

PUBLICIDAD

La utilización de estos modelos también permite concentrar determinados análisis en estructuras que conservan características del órgano original. Así, los investigadores pueden estudiar respuestas y procesos celulares dentro de condiciones controladas de laboratorio.

El primer modelo de este tipo desarrollado para alpacas

Los investigadores aislaron criptas intestinales, que contienen células madre intestinales adultas capaces de organizarse y crecer bajo condiciones específicas de cultivo. Facultad de Medicina San Fernando UNMSM OFICIAL

La Facultad de Medicina de la UNMSM señala que los organoides intestinales ya fueron desarrollados en humanos y en diferentes especies animales. Sin embargo, el cultivo de estas estructuras a partir de células intestinales de alpaca no contaba con un antecedente de este tipo.

El desarrollo realizado por el equipo representa, por ello, la creación de un nuevo modelo in vitro específico para esta especie. Su utilidad dependerá de la capacidad de los investigadores para establecer condiciones de cultivo reproducibles y determinar con precisión las características de las estructuras obtenidas.

PUBLICIDAD

El siguiente paso consiste en estandarizar el protocolo utilizado durante el cultivo. Este proceso permitirá establecer condiciones definidas para reproducir el modelo en futuras investigaciones.

La investigación doctoral detrás del proyecto

Los “miniintestinos” permitirán estudiar procesos relacionados con el desarrollo y funcionamiento intestinal, así como enfermedades digestivas que todavía no están completamente comprendidas. Facultad de Medicina San Fernando UNMSM OFICIAL

Verónica Martina López Cervantes es médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría en Integrative Pathobiology por la University of California, Davis (UC Davis).

Sus líneas de investigación se orientan al desarrollo de modelos in vitro, entre ellos los organoides, aplicados a especies de interés veterinario. El estudio de los “miniintestinos” de alpaca se integra a esta línea dentro de su formación doctoral en Ciencias de la Salud.

PUBLICIDAD

Además de estandarizar el cultivo, el equipo deberá caracterizar las particularidades de los organoides intestinales obtenidos. Este trabajo permitirá identificar con mayor precisión las características del modelo y establecer sus posibilidades para estudios posteriores.

La caracterización constituye una etapa necesaria para consolidar los organoides como herramienta de investigación sobre la fisiología y las enfermedades del sistema digestivo de la alpaca. La investigación doctoral continuará con este proceso dentro del marco del proyecto financiado por PROCIENCIA del CONCYTEC.