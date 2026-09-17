Perú

Caso Los Pulpos: “Jhonsson Pulpo” se muestra desafiante ante juez y asegura desconocer sus antecedentes criminales

El líder de la organización criminal cumple una condena a cadena perpetua por el homicidio de una comerciante en Trujillo, hecho que celebró en una reunión familiar

Durante una audiencia virtual, Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como 'Jhonsson Pulpo', es interrogado por un magistrado del Poder Judicial del Perú para su control de identidad. El acusado responde a las preguntas sobre sus datos personales, nivel de instrucción y antecedentes. | Justicia TV
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Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, líder de la organización criminal Los Pulpos, se presentó sonriente y sin muestras de arrepentimiento ante un juzgado peruano, donde aseguró desconocer sus propios antecedentes penales pese a cargar con una condena a cadena perpetua. En imágenes difundidas por ATV, mostró a un acusado que respondió con evasivas a las preguntas básicas del interrogatorio judicial.

Durante la audiencia, cuando se le consultó por sus antecedentes policiales, judiciales y penales, Cruz Torres respondió escuetamente: “Desconozco”. La respuesta contrasta con su historial delictivo, que incluye una sentencia firme por homicidio y una investigación en curso por secuestro agravado con resultado de muerte.

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Pantalla dividida con un hombre que lleva gafas y auriculares a la izquierda y otro hombre con ropa clara a la derecha
Johnson Cruz Torres, alias "Johnson Pulpo", comparece mediante videoconferencia ante un juzgado de Perú tras ser capturado en Bolivia. (Infobae Perú/Captura video ATV)

Condena a cadena perpetua

El líder de Los Pulpos ya contaba con una cadena perpetua dictada en su contra por el asesinato de una comerciante en Trujillo. Según registros del caso, la víctima murió de un disparo en plena vía pública cuando Cruz Torres intentaba robarle su dinero. Tras cometer el crimen, el acusado habría asistido a una celebración familiar, un dato que las autoridades citan como muestra de su perfil psicológico.

El expediente judicial permaneció activo durante los años en que Cruz Torres eludió a la justicia. La condena, sumada a las nuevas denuncias que enfrenta, lo posiciona como una de las figuras más buscadas del crimen organizado en el norte del país.

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Un hombre detenido viste chaleco oscuro entre dos agentes de policía y un oficial armado cerca de un avión en una pista.
Las investigaciones vinculan a Jhonsson Pulpo con hechos de violencia en Trujillo, entre ellos la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario. (Crédito: Captura de video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturado en Bolivia tras años de fuga

Cruz Torres permaneció prófugo hasta que fue capturado en Bolivia, país donde según la fiscalía continuó coordinando actividades delictivas pese a encontrarse fuera del territorio peruano. A su llegada al proceso judicial, el acusado cuenta con el respaldo de dos abogados, uno de los cuales ya representó anteriormente a su padre, John Cruz Arce, y logró para él una libertad anticipada.

La fiscalía sostiene que, mientras se encontraba en territorio boliviano, Cruz Torres dirigió de manera intelectual el secuestro de Jens Lara. El plagio, ejecutado por sus subordinados en Trujillo, derivó en un hecho con cuatro personas fallecidas. Por este secuestro, el líder criminal habría recibido dos millones de dólares a través de transferencias bancarias que la justicia peruana investiga para rastrear el destino final del dinero.

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

Patrón de secuestros desde 2021

Las investigaciones fiscales atribuyen a Cruz Torres la planificación y ejecución de más de cinco secuestros contra hombres y mujeres desde el año 2021. En varios de estos casos, los plagios terminaron en homicidio cuando las familias de las víctimas no cumplieron con las exigencias económicas impuestas por la organización criminal.

El caso se suma a otras diligencias recientes vinculadas a Los Pulpos, entre ellas la captura del propietario de un vehículo relacionado con las actividades de la banda. La fiscalía continúa con las pesquisas para determinar el alcance total de la red criminal liderada por Cruz Torres y el destino de los fondos obtenidos mediante extorsión y secuestro.

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