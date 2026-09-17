Aerolínea dejará de volar de Lima a Montego Bay y Antofagasta desde abril de 2027: estas son las opciones para pasajeros con reservas

03/03/2020 Avión de la chilena Latam Airlines. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA LATAM AIRLINES

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LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de dos rutas internacionales que conectan Lima con destinos de Jamaica y Chile. La medida afectará a los servicios hacia Montego Bay y Antofagasta, con una fecha definida para el término de ambas operaciones: el 1 de abril de 2027.

La decisión se produce en un escenario que la aerolínea describe como desafiante para la industria aérea. Entre los factores externos señalados por la compañía figuran el aumento del precio del combustible y el costo de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) correspondiente a la conexión internacional.

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De acuerdo con el comunicado difundido por LATAM Airlines Perú el miércoles 16 de setiembre de 2026, las dos conexiones fueron desarrolladas con el objetivo de ampliar las opciones de viaje para los pasajeros peruanos y reforzar el papel de Lima como centro de conexión aérea. La empresa considera que las condiciones actuales impiden sostener ambas rutas.

La cancelación también contempla medidas para los pasajeros que ya cuentan con reservas. LATAM informó que estos usuarios recibirán comunicación directa durante las próximas semanas con las alternativas disponibles para sus respectivos viajes.

¿Cuándo dejarán de operar las rutas?

Los vuelos Lima–Montego Bay y Lima–Antofagasta dejarán de operar desde el 1 de abril de 2027. La medida comprende tanto la conexión con Jamaica como el servicio directo hacia la ciudad chilena de Antofagasta.

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LATAM Airlines Perú explicó que la continuidad de ambas rutas dejó de ser viable debido a las condiciones actuales del mercado y a factores externos. La compañía precisó que el incremento del precio del combustible y la TUUA de conexión internacional forman parte de los elementos que incidieron en esta decisión.

“LATAM ha impulsado estas conexiones con el propósito de ampliar las alternativas de viaje para los peruanos y fortalecer la conectividad de Lima como HUB. Sin embargo, las condiciones actuales y factores externos han hecho inviable su continuidad”, indicó la aerolínea en su comunicado.

Los pasajeros que tengan boletos para vuelos afectados recibirán información directamente de LATAM durante las próximas semanas. La empresa señaló que la comunicación incluirá las alternativas disponibles según las políticas comerciales establecidas para esta situación.

Los usuarios también podrán revisar y gestionar las opciones habilitadas mediante la sección “Mis Viajes”, disponible tanto en la aplicación de LATAM como en su página web.

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Entre las alternativas contempladas figuran el cambio de vuelo, la devolución del pasaje y la protección del viaje, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada reserva.

LATAM mantiene nuevas conexiones internacionales

Una pila de pasajes de avión de varias aerolíneas, incluyendo Airfrance, LATAM y American Airlines, simboliza el resurgimiento de los viajes aéreos y la creciente conectividad global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cancelación de las dos rutas desde Lima ocurre mientras el grupo LATAM continúa con la expansión de su red internacional. Durante 2026, la compañía incorporó conexiones hacia destinos del Caribe, Europa y África, además de nuevos enlaces dentro de Sudamérica.

Entre las nuevas operaciones figura la ruta São Paulo/Guarulhos–Cusco, prevista desde el 29 de marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales. También aparecen los servicios Santiago–Salvador de Bahía, con tres vuelos por semana desde el 3 de enero; y Santiago–Quito, con cuatro frecuencias semanales desde octubre.

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La red internacional incluye además Asunción–Montevideo, prevista para diciembre o los primeros meses de 2027, con cinco vuelos semanales. En Europa, LATAM incorporó São Paulo/Guarulhos–Ámsterdam, con seis frecuencias semanales, y São Paulo/Guarulhos–Bruselas, con tres vuelos semanales y relevancia para el transporte de carga.

Conexiones hacia el Caribe y África

LATAM

El crecimiento de la red también alcanzó destinos turísticos y mercados fuera de Sudamérica. La ruta São Paulo/Guarulhos–Punta Cana comenzó el 2 de julio con cinco vuelos semanales.

En África, LATAM inauguró el 1 de julio la conexión São Paulo/Guarulhos–Ciudad del Cabo, su segundo destino en ese continente, con tres frecuencias semanales.

La compañía también registró un servicio temporal hacia Ushuaia desde São Paulo durante la temporada de invierno, entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

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En una publicación de LinkedIn, el CEO de LATAM Airlines, Roberto Alvo, señaló que las nuevas rutas “responden a una misma lógica: ofrecer más alternativas, reducir escalas y hacer más simples y cortos los viajes de nuestros pasajeros”.