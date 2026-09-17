Sin Felipe Chávez y Renato Tapia, los grandes ausentes de Perú para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Los grandes ausentes de Perú para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

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La convocatoria de Mano Menezes para la selección peruana incluyó sorpresas y ausencias que generan expectativa antes de la próxima fecha FIFA. El técnico brasileño definió al grupo que afrontará los compromisos programados para septiembre y octubre. La nómina abre una nueva instancia de evaluación para los futbolistas que buscan consolidarse en la ‘blanquirroja’.

La mañana del jueves 17 de septiembre el DT dio a conocer su llamado oficial para los encuentros con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia en medio de mucha expectativa.Se vocearon muchos nombres, pero varios quedaron afuera pese a los buenos rendimientos en sus respectivos clubes.

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En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor

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