Sin Felipe Chávez y Renato Tapia, los grandes ausentes de Perú para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

La convocatoria de Mano Menezes para la selección peruana incluyó sorpresas y ausencias que generan expectativa antes de la próxima fecha FIFA. El técnico brasileño definió al grupo que afrontará los compromisos programados para septiembre y octubre. La nómina abre una nueva instancia de evaluación para los futbolistas que buscan consolidarse en la ‘blanquirroja’.
La mañana del jueves 17 de septiembre el DT dio a conocer su llamado oficial para los encuentros con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia en medio de mucha expectativa.Se vocearon muchos nombres, pero varios quedaron afuera pese a los buenos rendimientos en sus respectivos clubes.
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