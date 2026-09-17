Convocatoria laboral para este 18 de septiembre: ¿Dónde, a qué hora y cuáles son los puestos disponibles?

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la avenida Alfredo Mendiola 169 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que este viernes 18 de abril se desarrollará una convocatoria laboral dirigida a personas que buscan incorporarse a empresas del sector privado. La actividad se llevará a cabo en el frontis del Palacio Municipal, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 169, desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., según informó la comuna.

Los interesados podrán acercarse con su documento nacional de identidad (DNI) y su currículum vitae (CV) actualizado para conocer las oportunidades disponibles y participar en los procesos de selección.

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La jornada reunirá a distintas compañías que requieren personal para áreas vinculadas con gastronomía, producción, ventas, contabilidad, logística, operaciones, atención y actividades comerciales, por lo que la oferta contempla perfiles con diferentes niveles de experiencia y especialización.

Los postulantes deberán llevar su DNI y currículum vitae actualizado para conocer las vacantes y participar en los procesos de selección - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los puestos disponibles?

Sodexo

Chef’s

Maestro de cocina

Cocineros

Ayudante de cocina

Panadero pastelero

Ayudante de panadería

Mozo

Auxiliar general

Planillero

Vajillero

Asistente retail

SEF

Asesores de ventas financieros

Andes Express

Analista contable tributario

Asistente contable

Auxiliar contable

Analista en gestión de proveedores

Supervisor de operaciones de patio

Auxiliar de almacén

Técnico mecatrónico especialista en unidades a gas

Gestor de servicio

Gestor post venta

Practicante profesional de costos

La oferta laboral reúne puestos operativos, comerciales, administrativos y especializados dirigidos a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buró Group

Asesores de créditos

Paraíso

Ayudante de producción

Costureros

Ayudante de limpieza

Despachadores

Talento en movimiento

Promotores canal moderno

Promotores canal tradicional

Mercaderistas

Mercaderistas especializados (farma y ferretero)

Auditores

Afiliadores de campo

Dermoconsultoras

FAGUEL & JESS

50 asesores comerciales

La convocatoria representa una alternativa para las personas que se encuentran en búsqueda de empleo y desean acceder directamente a procesos de selección de empresas privadas.

La variedad de puestos disponibles permite que participen postulantes con diferentes perfiles, desde trabajadores con experiencia en áreas especializadas hasta personas interesadas en posiciones operativas, comerciales o de atención. Los asistentes podrán conocer los requisitos de cada vacante y presentar su documentación durante la jornada.

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Claves para elaborar un buen CV

Patricia Carranza, gerente de Selección de Adecco Perú, brindó consejos a Infobae sobre cómo preparar un buen currículum vitae. Estas son sus principales recomendaciones:

Ser breve y seleccionar la información más relevante: Prioriza las experiencias vinculadas con el puesto al que deseas postular y procura que el documento no supere las dos páginas.

Cuidar la presentación del documento: Organiza la información de manera clara, revisa la redacción y verifica que no haya errores ortográficos.

Destacar los conocimientos y la formación profesional: Da mayor espacio a tu preparación y experiencia, relacionándolas con las necesidades y características del puesto al que aspiras.

Revisar las fechas consignadas: Comprueba que los periodos de estudios y empleos coincidan con tu trayectoria para evitar inconsistencias que puedan generar dudas sobre la información presentada.

Detallar las funciones desempeñadas: Explica las principales responsabilidades que asumiste en cada cargo y destaca aquellas que tengan relación con el puesto al que estás postulando.

Pedir una opinión externa sobre el CV: Comparte el documento con antiguos compañeros de trabajo o amigos para conocer qué impresión genera y recibir sugerencias que permitan mejorarlo.

Incluir una breve presentación profesional: Resume en dos o tres líneas tus principales fortalezas, capacidades y áreas de interés para ofrecer una visión rápida de tu perfil.