Perú

Liceo Naval: menores retenidos por presunta violación llevarían clases remotas mientras dure el proceso

Cornelio Gonzales, máxima autoridad de la DRELM, señaló que se evaluarán medidas para los estudiantes involucrados una vez concluido el periodo de retención, mientras continúan las diligencias fiscales por la denuncia

Cornelio Gonzales señaló que la medida busca evitar el retorno de los alumnos al plantel mientras se esclarecen los hechos y se protege al escolar afectado (Créditos: Latina)
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Los diez menores de edad retenidos por una investigación por presunta violación en el Liceo Naval Almirante Guise no retornarían a las aulas mientras continúen las diligencias fiscales. Cornelio Gonzales, máxima autoridad de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), informó que se acordó con los directivos que los estudiantes lleven clases remotas durante el desarrollo del proceso.

La decisión fue abordada con el director y la plana directiva del centro educativo, explicó el representante del Ministerio de Educación (Minedu). La medida busca evitar que los alumnos involucrados permanezcan en las mismas aulas mientras se esclarecen los hechos y, a la vez, brindar protección al escolar afectado.

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“Hablamos con el director para que esas personas puedan llevar clases remotas mientras continúe la investigación. No podemos permitir que regresen a las aulas”, declaró ante la prensa a su salida de la comisaría de San Borja, donde permanecen retenidos los menores involucrados en la investigación.

El titular de la DRELM señaló que los estudiantes no necesariamente volverán al colegio una vez que concluyan las 48 horas de retención, pues deberán evaluarse las medidas correspondientes mientras avance el proceso. “No necesariamente. Por eso le digo que hay que ver qué medidas se van a tomar para esas personas, como las clases virtuales”, sostuvo.

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Los estudiantes no necesariamente regresarían al colegio después de las 48 horas de retención, pues las autoridades evaluarán las medidas correspondientes - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los estudiantes no necesariamente regresarían al colegio después de las 48 horas de retención, pues las autoridades evaluarán las medidas correspondientes - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

DRELM revisará actuación del colegio

Además de abordar la situación de los estudiantes, la autoridad educativa cuestionó que la denuncia haya sido presentada por un padre de familia y no por el propio colegio. Ante ello, anunció que la DRELM revisará las actuaciones del plantel y solicitará las actas e informes relacionados con lo ocurrido.

“Nos llama mucho la atención que la denuncia la haya presentado el padre de familia y no el colegio”, manifestó.

El representante del Minedu agregó que el establecimiento educativo está obligado a entregar la documentación requerida por las autoridades. “Ellos están obligados a entregar todo y han dicho que sí lo van a hacer. No hay ningún problema”, afirmó.

Asimismo, adelantó que se revisará la actuación del área de convivencia escolar para determinar por qué no se comunicaron los hechos de manera inmediata. “Vamos a ver por qué no hicieron la denuncia después de conocer el hecho y por qué no denunciaron a las personas involucradas”, señaló.

La DRELM evaluará por qué el área de convivencia escolar no comunicó inmediatamente los hechos y si cumplió con las acciones establecidas en el protocolo correspondiente - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La DRELM evaluará por qué el área de convivencia escolar no comunicó inmediatamente los hechos y si cumplió con las acciones establecidas en el protocolo correspondiente - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Diligencias continúan

Respecto de la naturaleza específica de la denuncia, el representante del Minedu evitó adelantar una conclusión y explicó que las diligencias permanecen en curso. Precisó que el menor afectado ya brindó su declaración y que posteriormente pasaría por una entrevista en cámara Gesell, mientras el fiscal deberá determinar las actuaciones correspondientes.

La autoridad educativa indicó que se aplica el denominado protocolo cuatro para situaciones de violencia entre menores y remarcó la gravedad de lo ocurrido. También señaló que los hechos habrían sucedido durante el traslado de estudiantes en una movilidad destinada a una actividad de futsal en representación del colegio, en un recorrido entre Surco y San Borja.

Sobre la cantidad de retenidos, precisó que inicialmente la Policía había informado de ocho, pero posteriormente se confirmó que eran diez. Las diligencias continúan y desde la DRELM se indicó que se adoptarán las medidas correspondientes para proteger al escolar afectado mientras se esclarecen las responsabilidades.

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