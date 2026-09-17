Profesora del Liceo Naval Almirante Guise revela que ya había alertado de casos de bullying en la institución

La profesora denuncia una grave situación de bullying y hostigamiento en un colegio de San Borja. - Canal N

Guardar

Una docente del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, afirmó que advirtió en ocasiones anteriores sobre situaciones de bullying dentro de la institución. Sus declaraciones se conocen tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, un caso que es investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima.

La profesora fue abordada por la prensa cuando ingresaba al colegio y señaló que había comunicado sus preocupaciones a distintas autoridades. Según dijo, suele acudir al plantel en enero ante los cambios de dirección para transmitir información que considera relevante sobre la convivencia escolar.

PUBLICIDAD

“Yo todas las veces en enero estoy acá temprano, cuando veo que de repente hay una nueva dirección y siempre advierto”, manifestó la docente, quien sostuvo que algunos responsables escucharon sus advertencias.

La profesora indicó que la circulación interna de la información puede verse afectada por procedimientos administrativos. “Hay personas, hay autoridades que escuchan, sí, pero al ser esto algo interno, a veces los espacios o la burocracia hace que la información no llegue correctamente”, declaró.

Una mujer responde a las preguntas de varios periodistas durante una atención a los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La docente dijo que informó sobre situaciones de bullying

Consultada sobre la ausencia de represalias por sus advertencias, la profesora no dio una respuesta directa, aunque insistió en que había conversado con directores del colegio. También expresó que no se considera una docente perfecta, pero remarcó su rechazo frente a hechos de violencia entre estudiantes.

PUBLICIDAD

“No me agrada ver estas cosas”, señaló. A la vez, afirmó que mantiene respeto por el centro educativo y evitó formular acusaciones concretas contra trabajadores o autoridades del Liceo Naval Almirante Guise.

Sus declaraciones ocurren mientras las autoridades recaban testimonios y otros elementos sobre la denuncia presentada por la familia de un estudiante. El hecho habría ocurrido el 15 de septiembre, dentro del bus escolar que trasladaba a alumnos luego de un campeonato interliceos de futsal.

La información inicial dio cuenta de la intervención de alumnos de quinto de secundaria. La Fiscalía confirmó que 10 adolescentes están implicados en las diligencias, aunque los primeros reportes habían mencionado a ocho estudiantes como presuntos involucrados.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a menores de edad del Liceo Naval de San Borja investigados por una agresión sexual. (Infobae Perú)

La Fiscalía investiga una presunta agresión contra un alumno de 16 años

La familia del adolescente denunció el caso en la comisaría de San Borja durante la noche del 16 de septiembre. Al día siguiente, efectivos de la Policía Nacional intervinieron a los escolares en el plantel, donde fueron trasladados para las diligencias correspondientes junto a sus padres.

El estudiante afectado ya pasó por medicina legal y deberá brindar su declaración en cámara Gesell. La investigación se desarrolla bajo reserva debido a que tanto la presunta víctima como los alumnos intervenidos son menores de edad.

De acuerdo con la información conocida, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda acompañamiento legal y psicológico al adolescente y a su familia a través del Programa Nacional Warmi Ñan.

PUBLICIDAD

La ministra de la Mujer, María Seminario, indicó que el traslado de los alumnos contó con presencia de docentes, por lo que pidió establecer las responsabilidades que correspondan. Las circunstancias en las que se produjo el hecho aún forman parte de la investigación fiscal.

El colegio informó que activó medidas tras la denuncia

El Liceo Naval Almirante Guise comunicó el 16 de septiembre que adoptó acciones inmediatas y que coordina con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos. La institución sostuvo que la violencia, el acoso escolar y otras formas de maltrato no tienen lugar en su comunidad educativa.

El colegio añadió que aplicará medidas disciplinarias si se determinan responsabilidades, conforme a su reglamento y a la normativa vigente. También informó cambios orientados a reforzar la disciplina, la seguridad y la convivencia entre los alumnos.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación activó el protocolo correspondiente a casos de violencia en instituciones educativas. La normativa establece medidas de protección para la víctima, el registro del caso y la comunicación a las autoridades competentes cuando existan indicios de un delito.

Familiares del adolescente afectado y otros padres convocaron a un plantón frente al colegio para este 17 y 18 de septiembre, desde las 8:00.