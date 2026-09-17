Perú

Renato Rossini Jr. entra a 'El Sultanato' y el reality ya lo presenta como su villano oficial

El actor peruano fue confirmado para la primera temporada del formato de convivencia y estrategia, que arranca el 27 de setiembre desde Miami con 15 participantes y una dinámica de jerarquías cambiantes

Composición con dos fotografías de Renato Rossini Jr., una en primer plano y otra caracterizado en un palacio
Renato Rossini Jr. fue confirmado como participante de El Sultanato, el reality de convivencia y estrategia que se estrenará el 27 de setiembre de 2026 desde Miami.
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Renato Rossini Jr., el influencer que estuvo en ‘La Granja VIP’, fue anunciado como uno de los participantes confirmados de ‘El Sultanato’, el nuevo reality de convivencia y estrategia que reunirá a 15 concursantes de distintos países durante 45 días de encierro. La producción, grabada en Miami, Estados Unidos, difundió el anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje que presentó al actor peruano bajo un perfil polémico dentro de la dinámica del programa.

Dicen que es actor, modelo y rompe hogares. Nosotros solo sabemos que con él, ninguna es fiel y ningún amigo es seguro. Si entra él, se acaba la paz en la casa. Bienvenido Renato Rossini al Sultanato. El villano que necesitábamos”, publicó la cuenta oficial del programa al confirmar su ingreso.

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El anuncio generó reacciones de figuras cercanas al actor

La confirmación de Renato Rossini Jr. como parte del elenco de ‘El Sultanato’ provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de familiares y amigos del actor en redes sociales. Su madre, Claudia Carrillo, le dedicó un mensaje cargado de emotividad tras conocer la noticia. “Se me sale el alma un poco y los ojos me brillan, solo quiero verte triunfar Rena, suerte hijito de mi vida. Tu mamá te ama hasta el infinito”, escribió Carrillo.

Otras figuras del entorno artístico del actor también se pronunciaron sobre su ingreso al reality. Samahara Lobatón comentó la publicación con un mensaje breve de aliento, mientras que Paul Michael, con quien Rossini ha compartido pantalla en ‘La Granja VIP’, expresó su respaldo con un mensaje de apoyo. El actor Pablo Heredia, por su parte, sumó su comentario en la misma línea: “Vamos las víboras”, escribió.

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'El Sultanato' reunirá a 15 concursantes de distintos países durante 45 días de encierro en una casa ubicada en Miami. La producción presentó a Renato Rossini Jr. en redes sociales con un perfil de villano dentro de la dinámica del programa. Video: Instagram El Sultanato

La comunidad de seguidores del actor también se hizo presente en la publicación con mensajes de respaldo hacia su nueva etapa televisiva. “Siempre te desearemos lo mejor Rena. La Resistencia más fuerte que nunca”, escribió uno de los usuarios, mientras que otro grupo identificado como Team La Resistencia sumó mensajes similares de aliento.

En qué consiste la dinámica de ‘El Sultanato’

‘El Sultanato’ es un formato de telerrealidad de estrategia y convivencia que reunirá a 15 participantes durante 45 días en una casa ubicada en Miami. La producción está conducida por Laura Gonzales y Alejandro Hurtado, quienes explicaron la mecánica del programa en un video promocional difundido antes del estreno.

“Quince personas llegan a esta casa, pero solo uno podrá ser el gran ganador o ganadora”, señaló Hurtado durante la presentación del formato. La conductora Gonzales agregó que la convivencia se organiza bajo un sistema de jerarquías internas. “La casa está dividida en diferentes rangos. Está el sultán o sultana, la madre sultán o el gran visir”, explicó Gonzales, quien detalló que también existen roles como el príncipe heredero, el tesorero, el encargado del harén y el juez, además de posiciones vinculadas al pueblo, como esclavos, cocineros y el efendi.

Los conductores remarcaron que ninguno de esos rangos es fijo a lo largo del programa. “Ningún rango es permanente. Hoy pueden estar arriba y mañana pueden estar luchando por no salir”, afirmó Hurtado, mientras que Gonzales cerró la explicación con la frase que resume la premisa central del formato: “No importa cómo empiezas, importa cómo juegas”.

Quince personas entran a una casa donde el poder lo es todo. Divididos en rangos, desde el Sultán hasta la gente del pueblo, deberán usar la estrategia para sobrevivir. Solo uno será el ganador. Los presentadores cuentan de qué trata este reality que empezará el 27 de setiembre en Miami. Video: Instagram El Sultanato

El sistema de competencia se basa en la acumulación de puntos a través de dinámicas internas, votaciones del público y la herramienta de Super Chat, que permite a la audiencia influir en el desarrollo del juego. Quien logre imponerse en la prueba semanal de liderazgo obtiene el título de sultán o sultana, un estatus que otorga inmunidad, la posibilidad de enviar a un compañero directamente a la placa de eliminación y de salvar a un aliado del riesgo de salida.

Los participantes confirmados hasta el momento

Además de Renato Rossini Jr., la producción de ‘El Sultanato’ confirmó la participación de otros siete concursantes provenientes de distintos países. Entre ellos figuran Kiko Hernández, presentador español y exconcursante de ‘Gran Hermano’; Kimberly “La Más Preciosa”, influencer mexicana vinculada al círculo de Las Perdidas; y Yuli Ruiz, empresaria, modelo e influencer colombiana.

La lista también incluye a los Gemelos Ramírez, oriundos de Colombia; Naykim Tzamarenda, de Ecuador; Jennifer Chacón, conocida como “La Putarka”, de Cuba; y Alexa Torres, creadora de contenido y comunicadora social colombiana. Hasta el momento se han confirmado ocho de los quince participantes que integrarán la primera temporada del reality, por lo que la producción todavía no ha revelado la identidad de los siete concursantes restantes.

Afiche digital con el logotipo de El Sultanato y siete retratos circulares con nombres de concursantes sobre un fondo oscuro
Además de Renato Rossini Jr., El Sultanato confirmó a Kiko Hernández, Kimberly La Más Preciosa, Yuli Ruiz, los Gemelos Ramírez, Naykim Tzamarenda, Jennifer Chacón y Alexa Torres.

El estreno de ‘El Sultanato’ está programado para el 27 de setiembre de 2026, fecha en la que los 15 participantes ingresarán a la casa ubicada en Miami para dar inicio a los 45 días de convivencia y competencia que definirán al ganador del formato.

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