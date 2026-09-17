La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

El exportero y exDT de la selección peruana analizó el duelo de vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana 2026 entre el conjunto cusqueño y el puntero uruguayo, y trazó un paralelo con la histórica campaña del 'Papá' en 2003. (Cienciano)

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A tener cuidado. Óscar Ibáñez, exguardameta que integró el equipo campeón de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano advirtió que la ventaja de dos goles obtenida en casa no cierra la serie ante Montevideo City Torque, club que lidera su liga local y que saldrá a arriesgar en el partido de vuelta programado para este jueves en Uruguay.

El argentino nacionalizado peruano se mostró feliz de que este equipo le haga recordar su histórica campaña hace más de 20 años. También tuvo tiempo para referirse al blooper de Alejandro Duarte en el último clásico del fútbol peruano.

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La serie, según Ibáñez: abierta pero con ventaja

Óscar Ibáñez advirtió que Cienciano deberá defender en Uruguay el 2-0 conseguido en Cusco ante Montevideo City Torque. El exarquero señaló que la ventaja es importante, pero no garantiza el pase. (Andina)

Para el exportero, el resultado parcial a favor del conjunto cusqueño —dos goles de diferencia tras la ida— no equivale a una clasificación asegurada. En su lectura, el rival tiene jerarquía suficiente para revertir cualquier marcador.

“Le toca defender lo que ganó en casa. El rival es puntero en su liga y te permite jugarle de igual a igual. Tiene una forma de jugar y estructura. La serie está abierta, pero es bueno tener dos goles arriba”, señaló Ibáñez en Fútbol como Cancha.

El exarquero reconoció el valor de la campaña que lleva el equipo dirigido por Horacio Melgarejo, que ya eliminó en rondas anteriores a adversarios de mayor tradición continental. Sin embargo, precisó que esa misma confianza puede convertirse en una trampa.

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“En Cienciano pasa lo que nos pasó a nosotros: te la vas creyendo porque eliminaste a Lanús y a Botafogo. Vas preparado para aguantar un resultado a favor y el rival seguro va a arriesgar. Ojalá sea un partido que le permita pasar”, sostuvo.

La frase condensa una enseñanza de quien vivió ese recorrido desde adentro: la euforia por victorias anteriores puede bajar la guardia en el momento decisivo.

El paralelo con la Sudamericana 2003

Como integrante del Cienciano campeón de la Sudamericana 2003, Óscar Ibáñez valoró la campaña del equipo cusqueño. El exarquero destacó su capacidad para competir y conseguir resultados como visitante. (Cienciano)

Ibáñez no habló como observador externo. En aquella campaña histórica, fue el arquero titular del equipo cusqueño que sorprendió al continente al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el primer —y hasta ahora único— título internacional de un club peruano. Desde ese lugar, su comparación tiene peso específico.

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“Es hermoso vivir estos momentos de nuevo porque un equipo se mete a la pelea. Para todos, para el fútbol peruano en general, esto le hace muy bien. Están preparados y supo plantear sus llaves de visitante. Ha sacado resultados importantes”, afirmó.

El exfutbolista subrayó que el conjunto actual reprodujo una de las virtudes de aquel equipo campeón: la capacidad de administrar los partidos como visitante y obtener resultados que dejaran la eliminatoria abierta o resuelta antes de jugar en casa. Esa lectura táctica, según Ibáñez, es lo que distingue a los equipos que avanzan en torneos internacionales de los que quedan en el camino.

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La comparación no es menor: el Cienciano de 2003 eliminó, entre otros, a Santos de Brasil y Atlético Nacional de Colombia antes de alzar el trofeo. El equipo actual repitió ese patrón de victorias ante rivales de mayor presupuesto y mayor exposición mediática.

El arquero que también habló del blooper en el clásico

Tras el fallo que marcó la derrota de Alianza Lima en el clásico, Óscar Ibáñez defendió la trayectoria de Alejandro Duarte. El exarquero recordó su aporte en el Apertura y consideró necesario darle confianza. (Alianza Lima)

En otro tramo de su intervención en RPP, Ibáñez se refirió al error del portero Alejandro Duarte en la última jugada del clásico entre Universitario y Alianza Lima, que determinó la derrota del conjunto blanquiazul. El fallo generó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico peruano.

“A mí me pasó varias veces en varias oportunidades. A veces pasa disimulado porque el equipo gana o no pierde. En este caso Alianza perdió justo en la última jugada, no hubo posibilidades de nada, de revertir nada. Entonces son golpes duros”, declaró.

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Ibáñez pidió perspectiva: el mismo arquero fue determinante en la obtención del Torneo Apertura para Alianza Lima, y un tropiezo puntual no borra esa contribución.

“Es un momento duro para Alejandro Duarte. Todos los arqueros lo hemos pasado en alguna situación, pero es un arquero también que fue clave en la obtención del Torneo Apertura”, mencionó.

De cara al próximo partido del equipo de La Victoria ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, el exDT de la selección peruana consideró que el técnico Pablo Guede debe darle el respaldo público al guardameta y sostenerlo en el once titular.

“Seguramente Pablo Guede hablará con el futbolista y seguramente lo va a respaldar porque es un arquero que necesita tenerlo bien. Alianza vuelve a jugar de local. Entonces, más allá del rival que le toque, que es difícil, me parece que es un partido también para respaldarlo”, manifestó.

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