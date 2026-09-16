Perú

Christian Domínguez planea cantar a dueto con su hija Camila y respalda su participación como Miss Teen Supreme 2026

El cantante contó que evalúa realizar una futura colaboración musical junto a la joven cuando termine su etapa dentro del certamen de belleza

El cantante Christian Domínguez se muestra sumamente orgulloso por la participación de su hija Camila en el certamen Miss Teen Supreme, donde representará a Perú. Además, reveló que no descarta la posibilidad de grabar un tema musical junto a ella en el futuro. Video: América Televisión / Más Espectáculos
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Christian Domínguez expresó su respaldo a la participación de su hija Camila Domínguez en el certamen Miss Teen Supreme 2026 y reveló que evalúa junto a ella un proyecto musical conjunto. El cantante, líder de la Gran Orquesta Internacional, destacó el desarrollo personal de la joven, fruto de su relación anterior con Melanie Martínez, y remarcó que su participación en el concurso de belleza no ha interferido con sus estudios.

“Estoy contento por su elección, la estoy apoyando y le dije que mientras no se interponga con sus estudios todo bien”, señaló Domínguez ante las cámaras.

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El cantante adelantó una posible colaboración musical con su hija

Consultado sobre los planes que tiene junto a Camila Domínguez, el cantante no descartó una colaboración musical entre ambos. “Tenemos muchos planes y más adelante no descarto hacer un feat con ella de un tema romántico”, manifestó Christian Domínguez.

El artista explicó que, aunque su hija se encuentra actualmente enfocada en su participación en el certamen de belleza, no descarta que en algún momento se anime a mostrar su faceta musical. “Ahora con el tema del miss, va a estar, está que se parte en cuatro, y seguramente cuando pase esto, le van a escuchar cantar. De todas maneras, en algún momento va a salir a cantar”, indicó el cumbiambero.

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Sobre el género musical que definiría ese eventual dueto, Domínguez precisó que la preferencia de su hija se aleja de la cumbia, género con el que él se identifica profesionalmente. “No, a ella le gusta mucho las baladas, ella es como su padre, le gustan las baladas”, expresó el cantante.

Christian Domínguez canta con un micrófono junto a una fotografía de Camila Domínguez vestida de reina de belleza y otra posando con ropa casual
El cantante Christian Domínguez evalúa realizar un dueto musical con su hija Camila Domínguez tras su participación en el concurso Miss Teen Supreme 2026.

El respaldo constante a Camila en medio de su nueva etapa

Christian Domínguez subrayó que su prioridad es acompañar a su hija en las decisiones que tome, sin que ello afecte su formación académica. “Está preciosa y estoy muy contento por ella, porque está logrando lo que ella quiere, sin descuidar lo que para ella es prioridad que son los estudios”, afirmó el cantante.

El artista añadió que su rol como padre se mantiene firme en cada etapa que atraviesa su hija. “Yo estoy muy contento por ella y creo en sus objetivos, y aquí estoy yo siempre, como siempre he estado con ella, para hacer que su vida sea más sencilla”, sostuvo Domínguez.

Sobre la eventual colaboración musical, el cantante remarcó que buscará apoyarla en cualquier proyecto que le genere satisfacción. “Mientras que yo pueda ayudarla, en lo que sea, yo lo voy a hacer, como siempre, que ellos estén sonriendo para mí es lo vital”, manifestó.

El vínculo familiar tras un periodo de distanciamiento

La relación entre Christian Domínguez y su hija mayor atravesó un periodo de distanciamiento luego de que Camila denunciara en redes sociales la falta de comunicación con su padre, en medio de la polémica que generó su reconciliación con Karla Tarazona. Según relató Melanie Martínez, madre de la joven, madre e hija coincidieron con el cantante en una audiencia judicial tras ocho meses sin comunicación, encuentro que permitió reabrir el diálogo entre padre e hija.

En el set de MQM, la flamante Teen Supreme Perú 2026, Camila Domínguez, comparte su emoción y nerviosismo antes de viajar a Colombia para el certamen internacional. ¡Conoce a nuestra bella representante! Video: América TV / MMQ

Christian Domínguez reconoció públicamente que conversar con su hija sobre la polémica que protagonizó fue uno de los momentos más difíciles que atravesó. “Hablar con mi hija ha sido lo más duro y fue lo primero que hice, tuve que tomar fuerzas para eso, fue muy doloroso, muy doloroso”, declaró el cantante.

El artista también pidió públicamente que la exposición mediática que enfrenta no afecte a sus hijos. “Lo único que les pediría a las personas es que no se metan con mis hijos, no tienen nada que ver, o con mis padres, o con Pamela”, sostuvo Domínguez.

En paralelo a estos hechos, Karla Tarazona, esposa del cantante, mostró recientemente en el programa ‘Amor y Fuego’ un nuevo tatuaje relacionado con su matrimonio con Domínguez, realizado a tres meses de haberse casado en una notaría. “Me puse un tatuaje con la fecha de matrimonio. Ahora solo es la fecha, no son las iniciales; vamos a ver cómo va”, explicó la conductora radial.

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